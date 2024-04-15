Образование не может ждать при региональном кризисе из-за вооруженного конфликта в Судане

Заявление исполнительного директора ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif) по случаю годовщины военных действий в Судане

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Конфликт в Судане является одним из страшнейших в мире на сегодняшний день, и миллионы детей и подростков несут на себе основную тяжесть как внутри Судана, так и за его пределами.

Отмечая годовщину этого ужасного конфликта, мы призываем мировых лидеров обеспечить всем девочкам и мальчикам, пострадавшим от конфликта, доступ к жизненно важному качественному образованию. От этого зависит их надежда и будущее.

Sudan has the largest forced displacement crisis in the world today. Over 8 million people have been displaced inside and outside Sudan since 15 April 2023, including 4 million children. Most schools are shuttered or are struggling to re-open across the country, leaving nearly 19 million school-aged children at risk of losing out on their education. To put this in perspective, that’s more children at risk than the total populations of Finland, Ireland and Norway combined.

Судан переживает гуманитарный кризис эпических масштабов. Без срочных международных действий эта катастрофа может охватить всю страну и иметь еще более разрушительные последствия для соседних стран, поскольку беженцы бегут через границы в соседние государства.

Жестокий конфликт продолжает уносить жизни ни в чем не повинных людей, и, по сообщениям, уже убито более 14 000 детей, женщин и мужчин. По данным Организации Объединенных Наций, половина населения Судана – 25 миллионов человек, в том числе 14 миллионов детей – срочно нуждаются в гуманитарной помощи. По оценкам, 5 миллионов человек находятся в шаге от голода.

Судан также переживает самый большой кризис вынужденного перемещения в мире на сегодняшний день. С 15 апреля 2023 года более 8 миллионов человек были перемещены внутри и за пределами Судана, в том числе 4 миллиона детей.

Большинство школ закрыты или изо всех сил пытаются возобновить работу по всей стране, в результате чего почти 19 миллионов детей школьного возраста рискуют оказаться без образования. Чтобы это представить — это больше детей, подверженных риску, чем общее население Финляндии, Ирландии и Норвегии вместе взятых.

Как глобальный фонд образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, созданный в рамках Организации Объединенных Наций, «Образование не может ждать» (ECW) и наши глобальные стратегические партнеры быстро, оперативно и скоординированно отреагировали, чтобы обеспечить девочкам и мальчикам, пострадавшим от этого сложного конфликта, безопасность, надежду и возможность получить качественное образование.

На сегодняшний день фонд ECW предоставил 10 миллионов долларов США в ответ на региональные потребности в образовании для беженцев, а гранты на оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях были объявлены в Центральноафриканской Республике, Чаде, Египте, Эфиопии и Южном Судане. В Судане мы предоставили финансирование в размере 28 миллионов долларов США, включая грант в размере 5 миллионов долларов США, объявленный в августе 2023 года, который охватит более 86 000 девочек и мальчиков, для доступа к инклюзивному качественному образованию.

Но этих инвестиций просто недостаточно. Мы должны увеличить глобальное финансирование образования во всех забытых кризисах мира, в таких местах, как Судан, Центральноафриканская Республика, Чад, Сахель, Южный Судан и многие другие. В общей сложности более 224 миллионов девочек и мальчиков лишены будущего в результате вооруженных конфликтов, вынужденного перемещения, изменения климата и других затяжных кризисов во всем мире.

Это не только угрожает глобальной безопасности и усилиям по достижению Целей устойчивого развития, но и является оскорблением их человеческой сущности. Без безопасных мест для обучения и роста девочки сталкиваются с рядом серьезных рисков, включая детские браки, сексуальное насилие, торговлю людьми и принудительный труд. Мальчики сталкиваются с невероятными трудностями и риском принудительной вербовки в качестве детей-солдат, принудительного труда и других посягательств на их права человека. Это невозможный бесконечный цикл насилия, перемещения, нищеты, голода, хаоса и неопределенности.

В рамках программ школьного питания у них есть питательные блюда. Благодаря гендерно-инклюзивным классам у них есть безопасные места для обучения. Благодаря поддержке психического здоровья и психосоциальной поддержке они находят способ восстановить свое достоинство и построить сильные, устойчивые сообщества. Это общесистемный подход, который ставит детей на первое место в наших инвестициях в устойчивое развитие и ставит человечество на первое место в наших глобальных усилиях по прекращению войн и построению лучшего будущего для будущих поколений.

Основываясь на призывах сегодняшней Конференции на высоком уровне для Судана и его соседей, Африканского года образования и других важных усилиях по достижению Целей устойчивого развития, мы обращаемся к государственным донорам, частному сектору и благотворительным фондам с призывом срочно мобилизовать 600 миллионов долларов США для возобновления поддержки Стратегического плана ECW на 2023—2026 годы. Имея в общей сложности 1,5 миллиарда долларов США, мы можем охватить 20 миллионов детей и подростков.

В Южном Судане образование — это возможность «изменить свою жизнь» для Живого Воскресенья, молодой матери-подростка, которая возобновила свое образование вопреки всему. В Эфиопии, где продолжительная засуха, усугубленная изменением климата, нарушила образование для целого поколения, это означает, что 12-летняя Накурчель впервые в своей жизни посещает школу. По ее собственным словам: «Образование дало мне крылья для полета». Еще больше предстоит сделать, в странах Африки к югу от Сахары только 1 из 9 детей может прочитать простой текст.

Судан не может ждать. Африка не может ждать. Остальной мир должен быть бескомпромиссно нетерпеливым, прислушиваясь к их призывам.

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