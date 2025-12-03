EL CHATO PREND LA PLACE NO.1 DU CLASSEMENT DES LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

ANTIGUA, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La communauté culinaire s'est réunie pour la première fois dans la ville d'Antigua, au Guatemala, pour la 13e édition du classement Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna. Ce classement met en avant des restaurants de 21 villes, avec El Chato, de Bogotá, prenant la place No.1. Dirigé par le chef Álvaro Clavijo, ce restaurant colombien contemporain est reconnu sur le plan international pour son excellence culinaire et son engagement envers les producteurs et ingrédients locaux.

El Chato in Bogotá takes the No.1 spot in Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

Pour consulter la liste complète des1-50, cliquez sur ici.

Buenos Aires s'impose comme une capitale culinaire régionale avec huit restaurants classés dans la liste 1-50, suivie par Lima avec sept et Santiago avec cinq. Kjolle (No.2) à Lima est désigné The Best Restaurant in Peru, tandis que Don Julio (No.3) à Buenos Aires est The Best Restaurant in Argentina.

Sept restaurants font leur entrée dans le classement, avec en tête Casa Las Cujas de Santiago, classé No.14, qui remporte le prix Highest New Entry Award. Les autres entrées dans le classement comptent notamment Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) et Karai by Mitsuharu (No.45) à Santiago ou encore Arami (No.48) à La Paz, El Mercado (No.27) à Buenos Aires et Afluente (No.34) à Bogota.

Parmi les lauréats des prix spéciaux, Cosme (No.9) remporte le prix du Highest Climber Award, sponsorisé par Lee Kum Kee, après avoir fait un bond de 19 places jusqu'à la No.9 ; Rodolfo Guzmán de Boragó (No.6) reçoit le prix du Icon Award ; Bianca Mirabili d'Evvai (No.20) est nommée Latin America's Best Pastry Chef, sponsorisé par República del Cacao ; Alejandro Chamorro de Nuema (No.10) remporte le Estrella Damm Chefs' Choice Award ; Tássia Magalhães est nommée Latin America's Best Female Chef ; Maximiliano Pérez est nommé Latin America's Best Sommelier, sponsorisé par Vik Wines, et Oda (No.76), à Bogota, remporte le prix du Sustainable Restaurant Award.

Craig Hawtin-Butcher, Directeur général de 50 Best, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de récompenser El Chato en tant que The Best Restaurant in Latin America 2025. Nous adressons nos plus sincères félicitations à Álvaro Clavijo et à toute son équipe pour avoir créé un établissement aussi exceptionnel qui a propulsé la cuisine colombienne sur le devant de la scène internationale. Nous adressons également nos félicitations à tous les restaurants figurant dans la liste de cette année. »

50 Best travaille en collaboration avec Deloitte, son partenaire officiel indépendant chargé de l'évaluation, afin de garantir l'intégrité du vote grâce à 300 experts régionaux. Plus de détails ici.

