LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVELA A LISTA ESTENDIDA DE 51 A 100 PARA 2025

LONDRES, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants apresenta hoje sua lista estendida de estabelecimentos classificados do No.51 ao No.100, celebrando o vibrante e diverso cenário culinário da região. Compilada a partir dos votos de 300 especialistas do setor, esta lista apresenta restaurantes de 26 cidades, destacando a excelência gastronômica. Ela antecede a prestigiada cerimônia de premiação de Latin America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, que acontecerá em 2 de dezembro, em Antígua, Guatemala.

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVEALS THE EXTENDED 51-100 LIST FOR 2025

Para ver a lista completa de 51 a 100, clique aqui .

O ranking deste ano apresenta 13 novos restaurantes de 11 cidades, com Shizen, em Lima, estreando no No.62. São Paulo lidera com seis restaurantes na lista estendida, um aumento notável em relação a 2024, incluindo cinco estabelecimentos que retornam e a nova entrada Cepa (No.73). Buenos Aires, Cidade do México, Cidade do Panamá e Santiago contribuem com quatro entradas cada. A Cidade do México mantém o No.51, agora representada por Pujol, seguida de perto por Origem, de Salvador, No.52.

Outras novas entradas notáveis incluem Umi (No.72) e Caleta (No.91), na Cidade do Panamá; Oseille (No.65), no Rio de Janeiro; Em (No.71), na Cidade do México; La Casa Bistró (No.89), em Caracas; Selma (No.96), em Bogotá; e Fukasawa (No.100), em Santiago. El Papagayo, em Córdoba, também retorna à lista no No.78. Ana (No.94), da Cidade da Guatemala, faz sua primeira aparição e conquista o American Express One To Watch Award, enquanto Aguají (No.88), em Sosúa, entra sob o comando da chef Inés Páez Nin (Chef Tita), vencedora do Champions of Change Award 2025.

William Drew, diretor de conteúdo de Latin America's 50 Best Restaurants, comenta: "É com imenso prazer que revelamos a lista de restaurantes classificados do No.51 ao No.100 na América Latina em 2025. Esta lista estendida é fundamental para o compromisso da 50 Best em celebrar a amplitude de talentos notáveis e serve como uma plataforma fantástica para destacar destinos mais incríveis em toda a América Latina, à medida que o apetite por viagens focadas em comida continua seu crescimento impressionante."

Os estabelecimentos reconhecidos na lista estendida de 51-100 serão celebrados na cerimônia de premiação de Latin America's 50 Best Restaurants 2025. O evento será transmitido ao vivo no canal 50 Best do YouTube aqui às 20:00, horário da Guatemala, em 2 de dezembro de 2025.

Centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825375/50_Best.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2814922/5604713/LA_50_Best_Restaurants_Logo.jpg

FONTE 50 Best