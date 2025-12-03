EL CHATO、LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025でNO.1を獲得

アンティグア, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- グアテマラのアンティグア市に初めて集結した料理界は、S.Pellegrino & Acqua Pannaがスポンサーを務める第13回Latin America's 50 Best Restaurants 2025を発表しました。このリストは21都市のレストランを特集し、ボゴタのEl Chatoが No.1を獲得しました。Álvaro Clavijoシェフが率いるこの現代的なコロンビア料理店は、その卓越した料理技術と地元生産者/食材への取り組みが国際的に高く評価されています。

完全な1-50リストはこちらをクリックしてください。

El Chato in Bogotá takes the No.1 spot in Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

ブエノスアイレスは地域を代表する美食の都であり、1-50リストに八軒のレストランがランクインし、リマ は七軒、サンティアゴは五軒が続きます。リマのKjolle（No.2）は The Best Restaurant in Peruに、ブエノスアイレスのDon Julio（No.3）はThe Best Restaurant in Argentinaに選ばれました。

七軒の新規レストランがリストに初登場し、サンティアゴのCasa Las Cujas（No.14）がHighest New Entry Awardを受賞してトップを飾りました。その他サンティアゴからは、Yum Cha（No.28）、Demo Magnolia（No.31）、Karai by Mitsuharu（No.45）が初ランクインしています。その他の新規参入レストランは、ラパスのArami（No.48）、ブエノスアイレスのEl Mercado（No.27）、ボゴタのAfluente（No.34）です。

特別賞受賞者は以下の通りです。Cosme（No.9）は19ランクアップのNo.9となり、Lee Kum Kee協賛のHighest Climber Awardを受賞しました。Boragó（No.6）のRodolfo GuzmánはIcon Awardを受賞しました。Evvai（No.20）のBianca MirabiliはRepública del Cacao協賛のLatin America's Best Pastry Chefに選ばれました。Nuema（No.10）のAlejandro ChamorroはEstrella Damm Chefs' Choice Awardを受賞しました。Tássia MagalhãesはLatin America's Best Female Chefを受賞しました。Maximiliano PérezはVik協賛のLatin America's Best Sommelierに選ばれました。ボゴタのOda（No.76）はSustainable Restaurant Awardを受賞しました。

50 Bestのマネージングディレクター、Craig Hawtin-Butcher氏は次のように述べています。「El ChatoをThe Best Restaurant in Latin America 2025として表彰できることを心からうれしく思います。Álvaro Clavijoとそのチーム全員が、コロンビア料理を国際的な舞台の最前線に押し上げたこの特別な空間を創り上げたことに、心よりお祝いを申し上げます。今年のリストに選ばれたすべてのレストランにもお祝いの言葉を贈ります。」

50 Bestは投票の公正性を確保するため、Deloitteを公式独立審査パートナーとして採用し、300名の地域専門家による審査を実施しています。詳細についてはこちらをご覧ください。

メディア・センター：https://mediacentre.theworlds50best.com/

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837302/LA50BR25_No1.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2837329/LATAM50BR2025_results.pdf

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2814922/5604713/LA_50_Best_Restaurants_Logo.jpg

SOURCE 50 Best