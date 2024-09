Empresa de energia nova da China, VREMT, mostra sua força na EVA

FRANKFURT, Alemanha, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Exposição de Veículos Elétricos na Automechanika foi concluída com sucesso em 14 de setembro de 2024. É a primeira vez que o Geely Holding Group leva suas marcas para participar da Exposição. A VREMT, como subsidiária da Geely e um dos principais participantes da nova estratégia de energia da Geely, expôs suas "soluções de bateria, motor e controle eletrônico de 800V em todos os setores", destacando os avanços da China em novas tecnologias de energia.

Na Exposição, a VREMT apresentou suas principais vantagens em baterias douradas e células de 800V, sistemas de acionamento de quatro motores SiC de alto desempenho de 800V e plataforma de carregamento ultrarrápida com refrigeração líquida de 800V-HPC-V3. A bateria dourada de segunda geração, recentemente divulgada pelo Handelsblatt, atraiu muita atenção. Possui a taxa de carregamento de produção mais rápida do mundo, recarrega de 10% a 80% em apenas 10,5 minutos, superando todas as baterias de lítio ternário produzidas em massa atualmente . Isso permite "5 minutos de carregamento, 2 horas de condução em alta velocidade".

A bateria também possui uma taxa de descarga de pulso de 3 segundos de até 22C, permitindo a aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3s, atendendo aos usuários que buscam velocidade extrema. Ele também atende aos mais altos padrões globais de segurança, equipado com oito tecnologias de segurança térmica (Nuvem, Prevenção, Isolamento, Absorção, Resfriamento, Alerta, Desconexão e Exaustão) para evitar o descontrole térmico e garantir um gerenciamento preciso durante todo o seu ciclo de vida. Ele foi aprovado em três testes de segurança extrema pioneiros no setor, incluindo 240 segundos de fogo externo contínuo, penetração de sobrepressão e seis condições seriais extremas, garantindo sua segurança absoluta.

A VREMT também oferece o sistema de acionamento de quatro motores SiC de alto desempenho de 800V, fornecendo o sistema de acionamento elétrico distribuído de quatro motores produzido em massa com a maior densidade de potência e torque do mundo (um pico de saída de 930 kW e um pico de torque de 1.280 Nm). Permite que o Zeekr 001FR faça "Tank Turns" e "Slalom", e acelere de 0 a 100 km/h em apenas 2,02s.

Outro destaque é a plataforma de carregamento ultrarrápida de 800V com refrigeração líquida HPC-V3, com a maior potência de saída de canhão único do mundo, tensão máxima de 1.000V, corrente máxima de 800A e potência de pico de canhão único de 800 kW. Os usuários podem reabastecer energia em apenas 10 minutos, estabelecendo um recorde global de eficiência de carregamento em nível de minuto.

O desenvolvimento e a produção internos em todos os domínios da VREMT, combinados com sua eficiente cadeia industrial, a tornam uma das favoritas do mercado devido ao seu excelente desempenho e confiabilidade, presente nos produtos Lotus, ZeekrPolestar, Volvo, Zeekr, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy e Geometry. Olhando para o futuro, a VREMT tem o compromisso de estimular a inovação tecnológica e capacitar o desenvolvimento do novo setor global de energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510889/image_5032052_35077810.jpg

FONTE VREMT