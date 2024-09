VREMT, chińska firma działająca na rynku nowej energii, pręży muskuły na wystawie EVA

FRANKFURT, Niemcy, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- 14 września 2024 r. zakończyła się wystawa pojazdów elektrycznych Electric Vehicles Expo w ramach targów Automatika. Wydarzenie zakończyło się sukcesem. Były to pierwsze targi, na których Geely Holding Group zaprezentowała swoje marki. VREMT - spółka zależna holdingu Geely odgrywająca kluczową rolę w realizacji jego strategii w obszarze nowej energii - zaprezentowała swoje „kompleksowe rozwiązania w zakresie akumulatorów 800V, silników i układów sterowania elektronicznego", będące dowodem postępów poczynionych przez Chiny w dziedzinie technologii nowej energii.

Podczas wystawy Electric Vehicles Expo (EVA) VREMT zaprezentowała główne atuty złotego akumulatora 800V i ogniw, napędu z wysokosprawnym czterogałęziowym falownikiem 800V oraz ultraszybkiej platformy ładującej HPC-V3 z układem chłodzenia cieczą. Dużym zainteresowaniem cieszył się drugiej generacji złoty akumulator, o którym niedawno pisał niemiecki magazyn Handelsblatt. Wyróżnia się on największą na świecie produkcyjną szybkością ładowania, umożliwiając naładowanie z poziomu 10% do 80% w zaledwie 10,5 minuty, a więc w tempie wyższym od wszystkich trójskładnikowych akumulatorów litowych aktualnie będących w masowej produkcji. Dzięki temu „5 minut ładowania wystarcza na 2 godziny jazdy z dużą prędkością".

Akumulator charakteryzuje się 3-sekundowym rozładowaniem impulsu do 22C, co umożliwia przyspieszenie z 0 do 100 km/h w ciągu 3s, co zadowoli użytkowników lubiących duże prędkości. Ponadto akumulator spełnia najwyższe międzynarodowe normy bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu ośmiu technologii bezpieczeństwa cieplnego (Chmura, Zapobieganie, Izolacja, Absorpcja, Chłodzenie, Ostrzeganie, Rozłączenie i Wydech), zapobiegając ucieczce cieplnej i zapewniając precyzyjną obsługę w całym cyklu użytkowania. Zdał on trzy najważniejsze w branży i najbardziej restrykcyjne testy bezpieczeństwa, w tym próbę 240-sekundowej ekspozycji na zewnętrzny ogień, przebicia pod wpływem nadmiernego ciśnienia oraz sześciu skrajnych warunków seryjnych, co oznacza gwarancję bezwzględnego bezpieczeństwa.

VREMT oferuje także napęd z wysokosprawnym czterogałęziowym falownikiem 800V. Ten produkowany masowo układ odznacza się największą na świecie mocą i gęstością momentu obrotowego (szczytowa moc wyjściowa na poziomie 930 kW oraz szczytowy moment obrotowy wynoszący 1280Nm). Dzięki niemu model ZEEKR 001FR może wykonać obrót jak czołg („Tank Turn") i „slalom", a także przyspieszyć z 0 do 100 km/h w zaledwie 2,02 s.

Warto też wspomnieć o ultraszybkiej platformie ładującej HPC-V3 z układem chłodzenia cieczą. Wyróżnia się ona najwyższą mocą wyjściową z jednego pistoletu, napięciem maksymalnym 1000 V, prądem maksymalnym 800A oraz mocą szczytową z jednego pistoletu na poziomie 800kW. Uzupełnienie energii zajmuje tylko 10 minut, co stanowi światowy rekord pod względem wydajności ładowania liczonej minutami.

Kompleksowy wewnętrzny system rozwojowo-produkcyjny w połączeniu z wydajnym łańcuchem branżowym sprawiają, że akumulatory VREMT cieszą się dużą popularnością na rynku. Ich doskonałe właściwości użytkowe i niezawodność wykorzystywane są m.in. w pojazdach Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy czy Geometry. VREMT zamierza kontynuować tworzenie innowacji technologicznych i napędzanie rozwoju międzynarodowej branży nowej energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510889/image_5032052_35077810.jpg