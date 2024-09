La société chinoise d'énergies nouvelles VREMT roule des mécaniques à l'EVA

FRANCFORT, Allemagne, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Electric Vehicles Expo at Automechanika s'est achevée avec succès le 14 septembre 2024. C'est la première fois que le groupe Geely Holding présente ses marques à l'exposition. VREMT, en tant que filiale de Geely et acteur clé de la stratégie de Geely en matière d'énergies nouvelles, a présenté ses " solutions de contrôle électronique, de moteur et de batterie 800V tous domaines confondus ", mettant en évidence les avancées de la Chine dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques.

Lors de l'exposition, VREMT a présenté les principaux avantages de ses batteries et piles dorées de 800V, de ses systèmes d'entraînement quadri-moteurs SiC haute performance de 800V et de sa plate-forme de charge ultra-rapide à refroidissement liquide HPC-V3 de 800V. La batterie dorée de deuxième génération, qui a récemment fait l'objet d'un article dans le Handelsblatt, a suscité beaucoup d'intérêt. Elle présente le taux de charge de production le plus rapide au monde, passant de 10 % à 80 % en seulement 10,5 minutes, soit plus vite que toutes les batteries ternaires au lithium actuellement produites en série. Cela permet " 5 minutes de charge, 2 heures de conduite à grande vitesse ".

La batterie est également dotée d'un taux de décharge par impulsion de 3 secondes jusqu'à 22C, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs en matière de vitesse extrême. Elle répond également aux normes de sécurité mondiales les plus strictes et est équipée de huit technologies de sécurité thermique (Cloud, Prevention, Isolation, Absorption, Cooling, Alert, Disconnection et Exhaust) pour prévenir l'emballement thermique et assurer une gestion précise tout au long de son cycle de vie. Elle a passé trois tests de sécurité extrêmes, une première dans l'industrie, dont 240 secondes d'incendie externe soutenu, la pénétration en cas de surpression et six conditions extrêmes en série, ce qui garantit sa sécurité absolue.

VREMT propose également le système d'entraînement quadri-moteurs SiC haute performance de 800V, qui constitue le système d'entraînement électrique distribué quadri-moteurs produit en série avec la densité de puissance et de couple la plus élevée au monde (une puissance de pointe de 930 kW et un couple de pointe de 1 280 Nm). Il permet à la ZEEKR 001FR d'effectuer des " tank turns " et des " slaloms ", et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,02 secondes.

Un autre point fort est la plateforme de charge ultra-rapide à refroidissement liquide de 800V HPC-V3, avec la puissance de sortie unique la plus élevée au monde, une tension maximale de 1 000V, un courant maximal de 800A et une puissance de pointe unique de 800kW. Les utilisateurs peuvent se réapprovisionner en énergie en 10 minutes seulement, établissant ainsi un record mondial d'efficacité de charge à la minute.

Le développement et la production internes dans tous les domaines de VREMT, alliés à une chaîne industrielle efficace, en font un favori du marché pour ses excellentes performances et sa fiabilité, présent sur les produits Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy et Geometry. Pour l'avenir, le VREMT s'engage à stimuler l'innovation technologique et à favoriser le développement de l'industrie mondiale des énergies nouvelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510889/image_5032052_35077810.jpg