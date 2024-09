VREMT, čínska spoločnosť zameraná na novú energiu, sa prezentuje na výstave EVA

FRANKFURT, Nemecko, 23. septembra 2024 /PRNewswire/ -- Výstava Electric Vehicles Expo (EVA) na veľtrhu Automechanika úspešne uzavrela brány 14. septembra 2024. Pre skupinu Geely Holding Group je to prvýkrát, čo predstavila svoje značky na výstave EVA. VREMT, ako dcérska spoločnosť Geely a kľúčový hráč na poli stratégie novej energie skupiny Geely, vystavila svoje „všestranné 800 V batérie, motory a riešenia elektronického ovládania", čím zdôraznila čínsky pokrok v technológiách novej energie.

Na výstave Expo predviedla značka VREMT popredné výhody svojich 800 V zlatých batérií a článkov, 800 V vysokovýkonných štvormotorových pohonných systémov SiC a 800 V ultrarýchlu nabíjaciu platformu-HPC-V3 chladenú kvapalinou. Zlatá batéria druhej generácie, o ktorej nedávno informoval Handelsblatt, pritiahla veľkú pozornosť. Môže sa pochváliť najrýchlejšou sériovou rýchlosťou nabíjania na svete. Dobije sa z 10 % na 80 % len za 10,5 minúty, čím prekonáva všetky aktuálne sériovo vyrábané ternárne lítiové batérie. To umožňuje „za 5 minút nabíjania 2 hodiny jazdy vysokou rýchlosťou".

Batéria sa tiež vyznačuje 3-sekundovým pulzným vybíjaním až do 22 °C, čo umožňuje zrýchlenie z 0 na 100 km/h do 3 sekúnd, takže je možná jazda pri vysokej rýchlosti. Spĺňa tiež najvyššie globálne bezpečnostné štandardy a je vybavená ôsmimi technológiami tepelnej bezpečnosti (Cloud, Prevention, Isolation, Absorption, Cooling, Alert, Disconnection and Exhaust), aby sa zabránilo úniku tepla a zaistilo sa presné riadenie počas celého životného cyklu. Batéria prešla tromi prvými testami extrémnej bezpečnosti v odvetví, vrátane 240 sekúnd trvalého vonkajšieho požiaru, prieniku pretlaku a šiestich extrémnych sériových podmienok, čo zaručuje absolútnu bezpečnosť.

VREMT tiež ponúka 800 V vysokovýkonný štvormotorový pohonný systém SiC, ktorý predstavuje sériovo vyrábaný štvormotorový distribuovaný elektrický pohonný systém s najvyššou hustotou výkonu a krútiaceho momentu na svete (výkon v špičke 930 kW a krútiaci moment v špičke 1 280 Nm). Umožňuje vozidlu ZEEKR 001FR robiť „tankové otočky" a „slalom", alebo zrýchliť z 0 na 100 km/h len za 2,02 s.

Ďalším vrcholom je 800 V ultrarýchla nabíjacia platforma-HPC-V3 chladená kvapalinou, s najvyšším výstupným výkonom jednej pištole na svete, maximálnym napätím 1 000 V, maximálnym prúdom 800 A a špičkovým výkonom jednej pištole 800 kW. Používatelia môžu doplniť energiu už za 10 minút, čím sa prekračuje globálny rekord v minútovej účinnosti nabíjania.

Vďaka vlastnému všestrannému vývoju a výrobe, v kombinácii s efektívnym priemyselným reťazcom sa značka VREMT stáva favoritom na trhu vďaka vynikajúcemu výkonu a spoľahlivosti, čo preukazujú produkty Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy, a produkty Geometry. Do budúcnosti sa spoločnosť VREMT zaviazala podporovať technologickú inováciu a posilňovať rozvoj globálneho odvetvia novej energie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510889/image_5032052_35077810.jpg