Chinas Neue-Energie-Unternehmen VREMT zeigt Muskeln bei EVA

FRANKFURT, Deutschland, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Electric Vehicles Expo auf der Automechanika wurde am 14. September 2024 erfolgreich abgeschlossen. Erstmals war die Geely Holding Group mit ihren Marken auf der Expo vertreten. VREMT, eine Tochtergesellschaft von Geely und einer der Hauptakteure der Neue-Energie-Strategie von Geely, stellte seine 800-V-Batterie-, Motor- und elektronische Steuerungslösungen" vor und präsentierte damit Chinas Fortschritte im Bereich neuer Energien.

Auf der Expo präsentierte VREMT die branchenführenden Vorteile seiner goldenen 800-V-Batterien und -Zellen, 800-V-Hochleistungs-SiC-Vier-Motoren-Antriebssysteme und ultraschnellen flüssigkeitsgekühlten 800-V-Ladeplattform HPC-V3. Die goldene Batterie der zweiten Generation, über die das Handelsblatt kürzlich berichtete, ist auf großes Interesse gestoßen. Sie bietet das weltweit höchste Ladetempo und lädt in nur 10,5 Minuten von 10 % auf 80 % auf. Damit übertrifft sie alle derzeit in Massenproduktion hergestellten ternären Lithiumbatterien. Auf diese Weise ermöglichen fünf Lademinuten zwei Stunden Fahrt in hoher Geschwindigkeit.

Die Batterie bietet außerdem eine 3-Sekunden-Impulsentladung mit bis zu 22C, die eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3 Sekunden ermöglicht und besonders Kunden anspricht, die auf sportliche Fahreigenschaften Wert legen. Zudem erfüllt sie die höchsten globalen Sicherheitsstandards und ist mit acht thermischen Sicherheitstechnologien (Cloud, Prevention, Isolation, Absorption, Cooling, Alert, Disconnection und Exhaust) ausgestattet, um ein thermisches Durchgehen zu verhindern und ein präzises Management während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten. Um die absolute Sicherheit der Batterie zu garantieren, hat sie drei extreme Sicherheitstests bestanden, die erstmals in der Branche zum Einsatz kamen: 240 Sekunden lang anhaltendes externes Feuer, Überdruckdurchdringung und eine Sequenz aus sechs extremen Bedingungen.

Zum Angebot von VREMT gehört auch das 800V-Hochleistungs-SiC-Vier-Motoren-Antriebssystem – das in Serie gefertigte, verteilte Vier-Motoren-Elektroantriebssystem mit der weltweit höchsten Leistungs- und Drehmomentdichte (Spitzenleistung von 930 kW und Spitzendrehmoment von 1.280 Nm). Damit kann der ZEEKR 001FR „Panzer-Wendemanöver" und „Slalom" fahren und in nur 2,02 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Ein weiteres Highlight ist die ultraschnelle flüssigkeitsgekühlte 800-V-Ladeplattform HPC-V3 mit der weltweit höchsten Ausgangsleistung eines einzelnen Ladesteckers: eine maximale Spannung von 1.000 V, einem maximalen Strom von 800 A und einer Spitzenleistung von 800 kW. Nutzer können die Energie in nur 10 Minuten wieder aufladen und stellen damit einen weltweiten Rekord für die Ladeeffizienz im Minutenbereich auf.

Die interne domänenübergreifende Entwicklung und Produktion von VREMT machen das Unternehmen in Kombination mit seiner effizienten Industrielieferkette zu einem klaren Marktfavoriten. Zu den Produkten gehören Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy und Geometry. Als langfristige Ziele strebt VREMT an, technologische Innovationen voranzutreiben und die Entwicklung der weltweiten Neue-Energien-Branche zu fördern.

