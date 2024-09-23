Китайская компания VREMT, занимающаяся новой энергетикой, демонстрирует силу на EVA

ФРАНКФУРТ, Германия, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Выставка электромобилей на Automechanika успешно завершилась 14 сентября 2024 года. Geely Holding Group впервые выводит свои бренды на выставку. VREMT, как дочерняя компания Geely и ключевой игрок новой энергетической стратегии Geely, продемонстрировала свои «универсальные решения для управления аккумуляторами, двигателями и электроникой 800 В», подчеркнув достижения Китая в области новых энергетических технологий.

На выставке компания VREMT продемонстрировала свои ведущие преимущества в виде золотых батарей и элементов 800 В, высокопроизводительных систем с четырьмя двигателями SiC 800 В и сверхбыстрой зарядной платформы с жидкостным охлаждением 800 В HPC-V3. Золотая батарея второго поколения, о которой недавно сообщила газета Handelsblatt, привлекла большое внимание. Она может похвастаться самой высокой скоростью зарядки в мире, заряжаясь от 10% до 80% всего за 10,5 минут, превосходя все современные трехкомпонентные литиевые батареи массового производства. Это обеспечивает «5 минут зарядки, 2 часа высокоскоростной езды».

Аккумуляторная батарея также имеет 3-секундную частоту импульсного разряда до 22°C, обеспечивая ускорение от 0 до 100 км/ч меньше чем за 3 секунды, предлагая пользователям экстремальную скорость. Она также соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности и оснащена восемью технологиями тепловой безопасности (облако, предотвращение, изоляция, поглощение, охлаждение, оповещение, отключение и выхлоп) для предотвращения утечки тепла и обеспечения точного управления на протяжении всего жизненного цикла. Она прошел три первых в отрасли испытания на экстремальную безопасность, в том числе 240 секунд устойчивого внешнего огня, проникновение избыточного давления и шесть экстремальных серийных условий, гарантирующих ее абсолютную безопасность.

VREMT также предлагает высокопроизводительную систему с четырьмя двигателями SiC 800 В, обеспечивающую серийную четырехмоторную распределенную систему электропривода с самой высокой в мире мощностью и плотностью крутящего момента (пиковая выходная мощность 930 кВт и пиковый крутящий момент 1280 Нм). Это позволяет ZEEKR 001FR совершать «танковые развороты» и «слалом» и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,02 с.

Еще одним отличием является сверхбыстрая зарядная платформа с жидкостным охлаждением 800 В HPC-V3 с самой высокой в мире выходной мощностью одной пушки, максимальным напряжением 1000 В, максимальным током 800 А и пиковой мощностью одной зарядной пушки 800 кВт. Пользователи могут пополнить энергию всего за 10 минут, установив глобальный рекорд эффективности зарядки на минутном уровне.

Всеохватывающая внутренняя разработка и производство VREMT в сочетании с эффективной отраслевой цепочкой делают компанию фаворитом рынка благодаря отличной производительности и надежности, включая продукты Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy и Geometry. Заглядывая в будущее, VREMT стремится стимулировать технологические инновации и расширять возможности развития глобальной новой энергетической отрасли.

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