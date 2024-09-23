Китайская компания VREMT, занимающаяся новой энергетикой, демонстрирует силу на EVA

News provided by

VREMT

Sep 23, 2024, 08:50 ET

ФРАНКФУРТ, Германия, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ --  Выставка электромобилей на Automechanika успешно завершилась 14 сентября 2024 года. Geely Holding Group впервые выводит свои бренды на выставку. VREMT, как дочерняя компания Geely и ключевой игрок новой энергетической стратегии Geely, продемонстрировала свои «универсальные решения для управления аккумуляторами, двигателями и электроникой 800 В», подчеркнув достижения Китая в области новых энергетических технологий.

Continue Reading
image_5032052_35077810
image_5032052_35077810

На выставке компания VREMT продемонстрировала свои ведущие преимущества в виде золотых батарей и элементов 800 В, высокопроизводительных систем с четырьмя двигателями SiC 800 В и сверхбыстрой зарядной платформы с жидкостным охлаждением 800 В HPC-V3. Золотая батарея второго поколения, о которой недавно сообщила газета Handelsblatt, привлекла большое внимание. Она может похвастаться самой высокой скоростью зарядки в мире, заряжаясь от 10% до 80% всего за 10,5 минут, превосходя все современные трехкомпонентные литиевые батареи массового производства. Это обеспечивает «5 минут зарядки, 2 часа высокоскоростной езды».

Аккумуляторная батарея также имеет 3-секундную частоту импульсного разряда до 22°C, обеспечивая ускорение от 0 до 100 км/ч меньше чем за 3 секунды, предлагая пользователям экстремальную скорость. Она также соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности и оснащена восемью технологиями тепловой безопасности (облако, предотвращение, изоляция, поглощение, охлаждение, оповещение, отключение и выхлоп) для предотвращения утечки тепла и обеспечения точного управления на протяжении всего жизненного цикла. Она прошел три первых в отрасли испытания на экстремальную безопасность, в том числе 240 секунд устойчивого внешнего огня, проникновение избыточного давления и шесть экстремальных серийных условий, гарантирующих ее абсолютную безопасность.

VREMT также предлагает высокопроизводительную систему с четырьмя двигателями SiC 800 В, обеспечивающую серийную четырехмоторную распределенную систему электропривода с самой высокой в мире мощностью и плотностью крутящего момента (пиковая выходная мощность 930 кВт и пиковый крутящий момент 1280 Нм). Это позволяет ZEEKR 001FR совершать «танковые развороты» и «слалом» и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,02 с.

Еще одним отличием является сверхбыстрая зарядная платформа с жидкостным охлаждением 800 В HPC-V3 с самой высокой в мире выходной мощностью одной пушки, максимальным напряжением 1000 В, максимальным током 800 А и пиковой мощностью одной зарядной пушки 800 кВт. Пользователи могут пополнить энергию всего за 10 минут, установив глобальный рекорд эффективности зарядки на минутном уровне.

Всеохватывающая внутренняя разработка и производство VREMT в сочетании с эффективной отраслевой цепочкой делают компанию фаворитом рынка благодаря отличной производительности и надежности, включая продукты Lotus, Polestar, Volvo, ZEEKR, Smart, Lynk & Co, Geely Galaxy и Geometry. Заглядывая в будущее, VREMT стремится стимулировать технологические инновации и расширять возможности развития глобальной новой энергетической отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510889/image_5032052_35077810.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

VREMT, chińska firma działająca na rynku nowej energii, pręży muskuły na wystawie EVA

VREMT, chińska firma działająca na rynku nowej energii, pręży muskuły na wystawie EVA

14 września 2024 r. zakończyła się wystawa pojazdów elektrycznych Electric Vehicles Expo w ramach targów Automatika. Wydarzenie zakończyło się...
VREMT, čínska spoločnosť zameraná na novú energiu, sa prezentuje na výstave EVA

VREMT, čínska spoločnosť zameraná na novú energiu, sa prezentuje na výstave EVA

Výstava Electric Vehicles Expo (EVA) na veľtrhu Automechanika úspešne uzavrela brány 14. septembra 2024. Pre skupinu Geely Holding Group je to...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Automotive

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Computer & Electronics

Image1

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics