Empresas globais enfrentam crise na escalabilidade da IA: 77% consideram a IA uma prioridade para o conselho de administração, mas dois terços ainda dependem de infraestrutura legada

Um novo relatório da Tata Communications e da Bloomberg Media Studios revela que as empresas não estão enfrentando dificuldades para adotar a IA — elas estão enfrentando dificuldades para escalá-la devido ao acúmulo de dívida técnica em suas bases tecnológicas.

MUMBAI, Índia, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A IA tornou-se uma prioridade corporativa universal, mas um novo estudo global da Tata Communications e da Bloomberg Media Studios revela uma questão cada vez mais presente dentro das empresas: o investimento em IA já não é mais uma dúvida, mas os sistemas que a sustentam podem não ter sido projetados para suportá-la em escala.

De acordo com o relatório Construindo uma vantagem duradoura em IA, patrocinado pela Tata Communications e produzido em parceria com a Bloomberg Media Studios, três em cada quatro líderes empresariais (77%) já tratam a IA como uma prioridade do conselho de administração. No entanto, 65% ainda operam com infraestrutura legada ou em desenvolvimento que não foi projetada para atender à intensidade de dados e às exigências de integração da IA corporativa. Apenas 29% afirmam que sua infraestrutura consegue escalar de acordo com a evolução das demandas dos negócios — uma lacuna crítica, considerando que as cargas de trabalho de IA não crescem de forma linear. Elas aumentam repentinamente, migram entre diferentes ambientes e exercem pressão sobre os pontos mais frágeis do sistema.

O estudo, que entrevistou 501 executivos seniores da América do Norte, Europa e Ásia em empresas com receita superior a US$ 500 milhões, identifica cinco sistemas interligados — ou "ciclos" — que determinam se os investimentos em IA geram valor acumulado ao longo do tempo ou acabam estagnando. Esses ciclos abrangem Fundação (modernização da infraestrutura), Integração (interoperabilidade entre sistemas), Capacitação (distribuição de competências), Governança (agilidade na tomada de decisões) e ROI (visibilidade do retorno gerado). As empresas podem gerar ganhos isolados mesmo quando um desses ciclos está sob pressão. No entanto, um desempenho sustentável depende do alinhamento entre os cinco: quando os ciclos se reforçam mutuamente, o progresso se acelera e as vantagens se acumulam; quando qualquer um deles estagna, as restrições se propagam e o ritmo de avanço enfraquece.

Onde as limitações estão se acumulando

A pesquisa identificou pontos de pressão surgindo em cada um dos cinco ciclos:

Fundação: a modernização é desigual. Menos da metade das empresas afirma contar com conectividade de rede totalmente modernizada, flexibilidade para implantações híbridas ou arquitetura de dados modernizada. Empresas com infraestrutura avançada têm quase o dobro de probabilidade de relatar que obtêm alto valor para os negócios com a IA em comparação com aquelas que ainda operam com sistemas legados.

a modernização é desigual. Menos da metade das empresas afirma contar com conectividade de rede totalmente modernizada, flexibilidade para implantações híbridas ou arquitetura de dados modernizada. Empresas com infraestrutura avançada têm quase o dobro de probabilidade de relatar que obtêm alto valor para os negócios com a IA em comparação com aquelas que ainda operam com sistemas legados. Integração: 28% dos líderes apontam a dificuldade de integrar a IA a sistemas legados como um dos principais obstáculos para a geração de valor, enquanto 38% afirmam que desafios de integração contribuem para atrasos nos ciclos de aprovação e aquisição. Dois terços (67%) consideram essencial para a execução da IA a integração fluida entre automação digital e interação humana em diferentes canais.

28% dos líderes apontam a dificuldade de integrar a IA a sistemas legados como um dos principais obstáculos para a geração de valor, enquanto 38% afirmam que desafios de integração contribuem para atrasos nos ciclos de aprovação e aquisição. Dois terços (67%) consideram essencial para a execução da IA a integração fluida entre automação digital e interação humana em diferentes canais. Capacitação: 30% das empresas apontam lacunas de competências e a escassez de profissionais especializados como uma das principais barreiras para a geração de valor com a IA. A pressão aumenta à medida que as operações ganham escala — 45% das empresas com receita superior a US$ 5 bilhões citam a falta de qualificação como um desafio, índice bem acima da média observada no estudo.

30% das empresas apontam lacunas de competências e a escassez de profissionais especializados como uma das principais barreiras para a geração de valor com a IA. A pressão aumenta à medida que as operações ganham escala — 45% das empresas com receita superior a US$ 5 bilhões citam a falta de qualificação como um desafio, índice bem acima da média observada no estudo. Governança: 42% das empresas identificam as análises de segurança e conformidade como a principal fonte de atrasos nos processos de aprovação, seguidas por preocupações com integração (38%) e pela complexidade dos processos de aquisição (38%). À medida que os comitês de partes interessadas se expandem para avaliar investimentos de maior valor, a governança corre o risco de se tornar um obstáculo à escalabilidade, em vez de uma prática que a sustente.

42% das empresas identificam as análises de segurança e conformidade como a principal fonte de atrasos nos processos de aprovação, seguidas por preocupações com integração (38%) e pela complexidade dos processos de aquisição (38%). À medida que os comitês de partes interessadas se expandem para avaliar investimentos de maior valor, a governança corre o risco de se tornar um obstáculo à escalabilidade, em vez de uma prática que a sustente. ROI: nove em cada dez empresas percebem algum valor em suas iniciativas de modernização, mas mais de seis em cada dez afirmam que ainda não alcançaram os resultados ideais. Parte do desafio está na visibilidade — quando IA, infraestrutura e segurança são monitoradas de forma isolada, o impacto mais amplo sobre os negócios permanece oculto. O valor parece ficar restrito a iniciativas individuais, e os reinvestimentos acabam sendo orientados por essa visão mais limitada.

Sumeet Walia, Presidente e Diretor de Receita da Tata Communications, afirmou:"A IA se tornou uma das prioridades empresariais mais impactantes da nossa época, mas o verdadeiro diferencial já não é a IA em si — e sim a infraestrutura e a integração que permitem que ela gere valor em escala. "Nossa pesquisa mostra que, embora a ambição das empresas esteja acelerando, o nível de preparação ainda é desigual. As organizações que liderarão nos próximos anos serão aquelas que investirem nas bases que conectam pessoas, sistemas, dados e inteligência em toda a empresa."

"A IA é um ecossistema altamente integrado de processamento, energia, conectividade e plataformas, que já não funcionam como sistemas independentes — eles estão se tornando uma infraestrutura unificada. A IA está acelerando essa convergência, que a Tata Communications atende por meio de seu ecossistema integrado de soluções digitais — área na qual estamos em uma posição única para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos de negócios."

Para conhecer os resultados completos do relatório Construindo uma vantagem duradoura em IA, clique aqui.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para obter mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Sobre o relatório

O relatório corporativo Construindo uma vantagem duradoura em IA é baseado em uma pesquisa com 501 executivos e líderes diretamente envolvidos ou com influência sobre decisões relacionadas à infraestrutura de telecomunicações e aos processos de aquisição. A coleta de dados foi realizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Singapura, Hong Kong, China, Índia e as regiões do Benelux e dos países nórdicos. Dos entrevistados, 65% ocupam cargos de alta liderança executiva, enquanto 35% atuam como vice-presidentes ou em posições superiores.

Declarações prospectivas e advertências

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limitada podem ser acessados em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar suas declarações prospectivas e expressamente se exime de qualquer responsabilidade nesse sentido.

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FONTE Tata Communications