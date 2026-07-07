A Tata Communications fortalece o corredor digital Índia-Singapura com investimentos em conectividade preparada para IA

Permitirá que as empresas se conectem perfeitamente em diferentes continentes com infraestrutura segura, de alta velocidade, dinâmica, autogerenciável e de baixa latência

MUMBAI, Índia, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, líder global em tecnologia de comunicações, anunciou hoje investimentos estratégicos em infraestrutura de cabos submarinos por meio da aquisição de significativa capacidade de fibra óptica, para fortalecer suas soluções de conectividade entre os polos emergentes de IA de Mumbai e Chennai, na Índia, e Singapura, o principal ecossistema de nuvem e IA da Ásia. Esses investimentos visam atender à crescente demanda por largura de banda e dados relacionados à IA das empresas em toda a Ásia e, futuramente, em escala global.

A Tata Communications está aprimorando as capacidades de sua Rede Global Tata (TGN) por meio de:

Integração de um novo sistema de cabos submarinos entre Mumbai e Singapura

Investimento, como membro de um consórcio, em um novo sistema de cabos submarinos, conectando Chennai a Singapura, com previsão de entrada em operação (RFS) no 4º trimestre de 2029

A rota submarina Índia-Singapura está prestes a se tornar um dos corredores digitais mais críticos do mundo no futuro, representando um caminho de alta capacidade e baixa latência que sustentará o tráfego crítico de empresas, nuvem e hiperescaladores entre Índia, Sudeste Asiático e mercados globais. Ao ampliar a capacidade de sua rede TGN, a Tata Communications está reforçando sua capacidade de oferecer conectividade diversificada, ágil e de alto desempenho aos clientes. Esses investimentos, em conjunto, atenderão às crescentes necessidades do ecossistema de Data Centers (DC), oferecendo às empresas uma conectividade expansível, confiável e preparada para o futuro entre a Índia e Singapura.

"À medida que a demanda global por serviços digitais e assistidos por IA continua a crescer, esses investimentos reforçam nosso compromisso de construir uma infraestrutura digital de grande porte totalmente preparada para o futuro", afirmou Genius Wong, vice-presidente executivo de Serviços de Conectividade Básicos e de Última Geração e diretor de tecnologia da Tata Communications. "Com o aumento da capacidade submarina e os investimentos estratégicos de curto e longo prazo, estamos aumentando a confiabilidade, a escalabilidade e o desempenho das soluções de conectividade para nossos clientes em um dos corredores digitais mais movimentados do mundo. Esses aprimoramentos estão alinhados com a estratégia de longo prazo da Tata Communications de ampliar sua presença global em redes submarinas, oferecer soluções de resultados de negócios aos clientes e reforçar a posição da Índia como um Hub Digital."

Por sua vez, esses sistemas de cabos se conectarão à rede de fibra óptica terrestre da Tata Communications Índia, garantindo uma conectividade permanente com outras regiões do país e com mais de 100 Data Centers (DCs) em todo o território nacional. Junto com a rede Submarina Global TGN da Tata Communications, isso ampliará os recursos de todo o conjunto de soluções de conectividade IZO™, como as soluções IZO™ DC Dynamic Connectivity e IZO™ Multi-cloud, que disponibilizam recursos de autorrecuperação, conexão permanente e autoprovisionamento em ecossistemas de data centers e nuvens. Os clientes poderão ativar e integrar esses recursos com agilidade em suas redes, conforme a necessidade.

A Tata Communications Network Fabric continua sendo o pilar de seu portfólio, operando a maior e mais avançada rede de fibra óptica submarina própria, que sustenta a espinha dorsal da internet, abrangendo mais de 500.000 km de fibra óptica submarina e mais de 200.000 km de fibra óptica terrestre.

Em um grande passo no avanço da conectividade empresarial na Ásia e outras regiões, em 2025, a Tata Communications integrou o novo cabo submarino TGN IA2 (Tata Global Network – Intra-Asia 2), reduzindo a latência para proporcionar um desempenho mais rápido, aumentando a confiabilidade devido à maior redundância e ampliando a diversidade da rede por meio de uma interconexão contínua com o TGN IA.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

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Declarações prospectivas e advertências

Certas palavras e declarações contidas neste comunicado sobre a Tata Communications, suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, à estratégia de negócios, ao desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e à economia geral da Índia, são prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como os relacionados ao crescimento do setor e às projeções de tendências, que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Tata Communications, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir com êxito os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha na estabilização ou redução da taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha na integração de aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentações governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos deles fora do controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limitada.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem a obrigação e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas. © 2026 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados. TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited. Todas as demais marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.

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FONTE Tata Communications