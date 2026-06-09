Les entreprises mondiales sont confrontées à une crise de mise à l'échelle de l'IA : 77 % d'entre elles considèrent l'IA comme une priorité au niveau du conseil d'administration, mais deux tiers d'entre elles s'appuient sur une infrastructure dépassée

Un nouveau rapport de Tata Communications et Bloomberg Media Studios révèle que les entreprises n'ont pas de mal à adopter l'IA, mais qu'elles ont du mal à la mettre à l'échelle en raison d'une dette technologique fondamentale.

MUMBAI, Inde, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'IA est devenue une obligation universelle pour les entreprises, mais une nouvelle étude mondiale de Tata Communications et Bloomberg Media Studios révèle qu'une question plus pointue est en train de prendre forme au sein des entreprises : l'investissement dans l'IA n'est plus à démontrer, mais les systèmes sous-jacents ne sont peut-être pas conçus pour le supporter à grande échelle.

Selon Building Durable AI Advantage (Bâtir un avantage durable en matière d'IA), un rapport sponsorisé par Tata Communications et produit en partenariat avec Bloomberg Media Studios, trois chefs d'entreprise sur quatre (77 %) considèrent désormais l'IA comme une priorité au niveau du conseil d'administration. Pourtant, 65 % d'entre eux utilisent encore des infrastructures dépassées ou en cours de développement qui ne sont pas conçues pour répondre aux exigences d'intensité et d'intégration des données de l'IA d'entreprise. Seuls 29 % affirment que leur infrastructure peut s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise - une lacune critique, étant donné que les charges de travail liées à l'IA n'augmentent pas de façon linéaire. Elles surgissent, se déplacent d'un environnement à l'autre et exercent une pression sur les éléments les plus faibles du système.

L'étude, qui a porté sur 501 cadres supérieurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie travaillant dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dollars, met en évidence cinq systèmes de renforcement - ou « boucles » - qui déterminent si les investissements dans l'IA augmentent en valeur ou plafonnent au fil du temps. Les boucles couvrent la fondation (modernisation de l'infrastructure), l'intégration (interopérabilité entre les systèmes), les compétences (répartition des capacités), la gouvernance (vitesse de décision) et le retour sur investissement (visibilité de la valeur). Les entreprises peuvent générer des gains isolés même lorsqu'une seule boucle est soumise à des contraintes. Les performances durables dépendent toutefois de l'alignement de ces cinq éléments : lorsque les boucles se renforcent les unes les autres, le progrès s'accélère et les avantages se multiplient ; lorsque l'une d'entre elles s'essouffle, les contraintes s'étendent et l'élan s'affaiblit.

Là où les contraintes s'accumulent

L'étude révèle l'apparition de points de pression dans chacune des cinq boucles :

Fondation : la modernisation est inégale. Moins de la moitié des entreprises déclarent avoir entièrement modernisé la connectivité de leur réseau, la flexibilité de leur déploiement hybride ou l'architecture de leurs données. Les entreprises dotées d'une infrastructure avancée sont presque deux fois plus susceptibles de déclarer avoir tiré une grande valeur commerciale de l'IA que celles qui utilisent des systèmes dépassés.

la modernisation est inégale. Moins de la moitié des entreprises déclarent avoir entièrement modernisé la connectivité de leur réseau, la flexibilité de leur déploiement hybride ou l'architecture de leurs données. Les entreprises dotées d'une infrastructure avancée sont presque deux fois plus susceptibles de déclarer avoir tiré une grande valeur commerciale de l'IA que celles qui utilisent des systèmes dépassés. Intégration : 28 % des dirigeants citent la difficulté d'intégrer l'IA aux systèmes dépassés comme un obstacle majeur à la valeur ajoutée, tandis que 38 % affirment que les problèmes d'intégration contribuent à retarder les cycles d'approbation et d'approvisionnement. Deux tiers d'entre eux (67 %) considèrent que l'intégration transparente de l'automatisation numérique et de l'interaction humaine à travers les canaux est essentielle à l'exécution de l'IA.

28 % des dirigeants citent la difficulté d'intégrer l'IA aux systèmes dépassés comme un obstacle majeur à la valeur ajoutée, tandis que 38 % affirment que les problèmes d'intégration contribuent à retarder les cycles d'approbation et d'approvisionnement. Deux tiers d'entre eux (67 %) considèrent que l'intégration transparente de l'automatisation numérique et de l'interaction humaine à travers les canaux est essentielle à l'exécution de l'IA. Compétences : 30 % des entreprises citent les lacunes dans les compétences et la pénurie de talents spécialisés comme un obstacle majeur à la réalisation de la valeur de l'IA. La pression s'intensifie avec l'échelle : 45 % des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards de dollars évoquent le manque de compétences, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'étude.

30 % des entreprises citent les lacunes dans les compétences et la pénurie de talents spécialisés comme un obstacle majeur à la réalisation de la valeur de l'IA. La pression s'intensifie avec l'échelle : 45 % des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards de dollars évoquent le manque de compétences, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'étude. Gouvernance : 42 % des entreprises considèrent que les contrôles de sécurité et de conformité sont la principale source de retards d'approbation, suivis par les problèmes d'intégration (38 %) et la complexité de l'approvisionnement (38 %). À mesure que les comités de parties prenantes se multiplient pour des investissements de plus grande valeur, la gouvernance risque de devenir un frein à l'échelle plutôt qu'une discipline qui la favorise.

42 % des entreprises considèrent que les contrôles de sécurité et de conformité sont la principale source de retards d'approbation, suivis par les problèmes d'intégration (38 %) et la complexité de l'approvisionnement (38 %). À mesure que les comités de parties prenantes se multiplient pour des investissements de plus grande valeur, la gouvernance risque de devenir un frein à l'échelle plutôt qu'une discipline qui la favorise. Retour sur investissement : neuf entreprises sur dix voient une certaine valeur dans les initiatives de modernisation, mais plus de six sur dix déclarent qu'elles n'ont pas atteint les résultats optimaux. Une partie du défi réside dans la visibilité - lorsque l'IA, l'infrastructure et la sécurité font l'objet d'un suivi distinct, l'impact plus large sur l'ensemble de l'entreprise reste caché. La valeur est contenue dans les programmes individuels et le réinvestissement suit ce signal plus étroit.

Sumeet Walia, président et directeur des recettes de Tata Communications, a déclaré : « L'IA est devenue l'une des priorités déterminantes de notre époque pour les entreprises, mais le véritable facteur de différenciation n'est plus l'IA elle-même - c'est l'infrastructure et l'intégration qui permettent à l'IA d'apporter de la valeur à grande échelle. Notre étude montre que si l'ambition des entreprises s'accélère, leur état de préparation reste inégal. Les organisations qui prendront la tête dans les années à venir sont celles qui investissent dans les fondations qui relient les personnes, les systèmes, les données et l'intelligence dans l'ensemble de l'entreprise ».

« L'IA est un écosystème étroitement couplé de calcul, de puissance, de connectivité et de plateformes, qui ne sont plus des systèmes indépendants - ils deviennent une infrastructure unifiée. L'IA accélère cette convergence, que Tata Communications aborde à travers son tissu numérique de solutions - c'est là que nous sommes particulièrement bien placés pour permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Pour découvrir l'ensemble des conclusions du rapport Building Durable AI Advantage, rendez-vous ici.

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

À propos du rapport

Le rapport Building Durable AI Advantage Enterprise est basé sur une enquête menée auprès de 501 cadres et dirigeants qui prennent directement part aux décisions en matière d'infrastructure et d'approvisionnement en télécommunications ou influencent celles-ci. L'enquête a été menée entre décembre 2025 et janvier 2026 sur les marchés suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Singapour, Hong Kong, Chine, Inde, Benelux et région nordique. 65 % des personnes interrogées sont des cadres de niveau C-suite, et 35 % sont de niveau VP ou supérieur.

Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à l'évolution future de ses opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, en particulier financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité à augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité à développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité à réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information destinés à soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde, en particulier des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et en général les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. La société Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard.

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