Globale Unternehmen stehen vor einer KI-Skalierungskrise: 77 % betrachten KI als Priorität auf Vorstandsebene, doch zwei Drittel verlassen sich auf veraltete Infrastruktur

Ein neuer Bericht von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass Unternehmen nicht mit der Einführung von KI zu kämpfen haben, sondern aufgrund grundlegender technischer Altlasten mit ihrer Skalierung.

MUMBAI, Indien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI ist zu einer allgemeinen Vorgabe für Unternehmen geworden, doch eine neue globale Studie von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass sich in den Unternehmen eine immer drängendere Frage abzeichnet: KI-Investitionen werden nicht mehr infrage gestellt, doch die darunterliegenden Systeme sind möglicherweise nicht darauf ausgelegt, KI in großem Umfang zu tragen.

Laut Building Durable AI Advantage, einem von Tata Communications gesponserten und in Zusammenarbeit mit Bloomberg Media Studios erstellten Bericht, betrachten drei von vier Führungskräften in Unternehmen (77 %) KI inzwischen als Priorität auf Vorstandsebene. Dennoch arbeiten 65 % der Unternehmen weiterhin mit veralteter oder noch im Aufbau befindlicher Infrastruktur, die nicht auf die Datenlast und Integrationsanforderungen von Unternehmens-KI ausgelegt ist. Nur 29 % geben an, dass ihre Infrastruktur mit den sich wandelnden Geschäftsanforderungen skalieren kann – eine kritische Lücke, da KI-Arbeitslasten nicht gleichmäßig ansteigen. Sie schnellen hoch, verlagern sich über verschiedene Umgebungen hinweg und setzen die schwächsten Teile des Systems unter Druck.

Die Studie, für die 501 Führungskräfte in Nordamerika, Europa und Asien bei Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar befragt wurden, identifiziert fünf sich gegenseitig verstärkende Systeme – sogenannte „Schleifen" –, die bestimmen, ob KI-Investitionen im Laufe der Zeit an Wert gewinnen oder stagnieren. Die Schleifen umfassen die Bereiche Grundlage (Modernisierung der Infrastruktur), Integration (systemübergreifende Interoperabilität), Kompetenzen (Verteilung von Kompetenzen), Leitung (Entscheidungsgeschwindigkeit) und Investitionsrendite (Transparenz des Mehrwerts). Unternehmen können punktuelle Fortschritte erzielen, selbst wenn eine einzelne Schleife unter Druck steht. Langfristige Leistungsfähigkeit hängt jedoch von der Abstimmung aller fünf Bereiche ab: Wenn sich die Schleifen gegenseitig verstärken, beschleunigt sich der Fortschritt und die Vorteile bauen aufeinander auf; wenn eine der Schleifen ins Stocken gerät, breiten sich Hemmnisse aus und die Dynamik lässt nach.

Wo sich Hemmnisse aufbauen

Die Untersuchung zeigt, dass sich in jeder der fünf Schleifen Belastungspunkte herausbilden:

Grundlage: Die Modernisierung verläuft uneinheitlich. Weniger als die Hälfte der Unternehmen gibt an, über vollständig modernisierte Netzwerkkonnektivität, Flexibilität bei hybriden Bereitstellungen oder Datenarchitektur zu verfügen. Unternehmen mit fortschrittlicher Infrastruktur geben fast doppelt so häufig an, einen hohen geschäftlichen Mehrwert durch KI zu erzielen, wie Unternehmen, die mit Altsystemen arbeiten.

Die Modernisierung verläuft uneinheitlich. Weniger als die Hälfte der Unternehmen gibt an, über vollständig modernisierte Netzwerkkonnektivität, Flexibilität bei hybriden Bereitstellungen oder Datenarchitektur zu verfügen. Unternehmen mit fortschrittlicher Infrastruktur geben fast doppelt so häufig an, einen hohen geschäftlichen Mehrwert durch KI zu erzielen, wie Unternehmen, die mit Altsystemen arbeiten. Integration: 28 % der Führungskräfte nennen Schwierigkeiten bei der Integration von KI in Altsysteme als Haupthindernis für die Wertschöpfung, während 38 % angeben, dass Integrationsbedenken zu Verzögerungen bei Genehmigungs- und Beschaffungszyklen beitragen. Zwei Drittel (67 %) sehen die nahtlose Verbindung von digitaler Automatisierung und menschlicher Interaktion über alle Kanäle hinweg als entscheidend für die Umsetzung von KI an.

28 % der Führungskräfte nennen Schwierigkeiten bei der Integration von KI in Altsysteme als Haupthindernis für die Wertschöpfung, während 38 % angeben, dass Integrationsbedenken zu Verzögerungen bei Genehmigungs- und Beschaffungszyklen beitragen. Zwei Drittel (67 %) sehen die nahtlose Verbindung von digitaler Automatisierung und menschlicher Interaktion über alle Kanäle hinweg als entscheidend für die Umsetzung von KI an. Kompetenzen: 30 % der Unternehmen nennen Qualifikationsdefizite und einen Mangel an spezialisierten Fachkräften als Haupthindernis für die Realisierung des Mehrwerts von KI. Der Druck nimmt mit der Größe zu – 45 % der Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar nennen die Kompetenzlücke, deutlich mehr als im Studiendurchschnitt.

30 % der Unternehmen nennen Qualifikationsdefizite und einen Mangel an spezialisierten Fachkräften als Haupthindernis für die Realisierung des Mehrwerts von KI. Der Druck nimmt mit der Größe zu – 45 % der Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar nennen die Kompetenzlücke, deutlich mehr als im Studiendurchschnitt. Leitung: 42 % der Unternehmen geben an, dass Sicherheits- und Konformitätsprüfungen die größte Ursache für Genehmigungsverzögerungen sind, gefolgt von Integrationsbedenken (38 %) und Beschaffungskomplexität (38 %). Wenn bei Investitionen mit höherem Wert immer mehr beteiligte Anspruchsgruppen eingebunden werden, besteht die Gefahr, dass die Leitung zu einer Bremse für die Skalierung wird, anstatt als Disziplin diese zu unterstützen.

42 % der Unternehmen geben an, dass Sicherheits- und Konformitätsprüfungen die größte Ursache für Genehmigungsverzögerungen sind, gefolgt von Integrationsbedenken (38 %) und Beschaffungskomplexität (38 %). Wenn bei Investitionen mit höherem Wert immer mehr beteiligte Anspruchsgruppen eingebunden werden, besteht die Gefahr, dass die Leitung zu einer Bremse für die Skalierung wird, anstatt als Disziplin diese zu unterstützen. Investitionsrendite: Neun von zehn Unternehmen erkennen einen gewissen Mehrwert in Modernisierungsinitiativen, doch mehr als sechs von zehn geben an, keine optimalen Ergebnisse erzielt zu haben. Ein Teil der Herausforderung liegt in der Transparenz – wenn KI, Infrastruktur und Sicherheit jeweils isoliert betrachtet werden, bleiben die umfassenderen Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen verborgen. Der Mehrwert scheint auf einzelne Programme beschränkt zu sein, und Reinvestitionen folgen diesem engeren Signal.

Sumeet Walia, Präsident und Umsatzvorstand von Tata Communications, sagte: „KI ist zu einer der entscheidenden geschäftlichen Prioritäten unserer Zeit geworden, aber den eigentlichen Unterschied macht nicht mehr die KI selbst – sondern die Infrastruktur und Integration, durch die KI in großem Umfang Wert schaffen kann. Unsere Untersuchung zeigt, dass die Ambitionen der Unternehmen zwar wachsen, die Bereitschaft aber weiterhin uneinheitlich ist. Die Unternehmen, die in den kommenden Jahren führend sein werden, sind diejenigen, die in die Grundlagen investieren, die Menschen, Systeme, Daten und Intelligenz im gesamten Unternehmen verbinden."

„KI ist ein eng verzahntes Ökosystem aus Rechenleistung, Stromversorgung, Konnektivität und Plattformen, die nicht länger unabhängige Systeme sind, sondern zu einer einheitlichen Infrastruktur werden. KI beschleunigt diese Konvergenz, die Tata Communications mit seiner Digital Fabric aufgreift – hier sind wir einzigartig positioniert, um Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen."

Die vollständigen Ergebnisse des Berichts Building Durable AI Advantage finden Sie hier.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ein globaler Wegbereiter für digitale Ökosysteme, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

Informationen zum Bericht

Der Bericht Building Durable AI Advantage Enterprise basiert auf einer Umfrage unter 501 Führungskräften, die direkt an Entscheidungen zu Telekommunikationsinfrastruktur und Beschaffung beteiligt sind oder diese beeinflussen. Die Befragung wurde zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 in Märkten wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Singapur, Hongkong, China, Indien sowie den Benelux- und nordischen Regionen durchgeführt. 65 % der Befragten gehören der obersten Führungsebene an, 35 % sind auf Bereichsleiter-Ebene oder höher.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten; auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt ausdrücklich jede entsprechende Verpflichtung ab.

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