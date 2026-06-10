Las empresas de todo el mundo se enfrentan a una crisis de escalabilidad en materia de IA: el 77 % considera la IA una prioridad a nivel directivo, pero dos tercios dependen de infraestructuras heredadas

Un nuevo informe de Tata Communications y Bloomberg Media Studios revela que las empresas no tienen dificultades para adoptar la IA, sino para ampliar su uso debido a una deuda tecnológica acumulada.

BOMBAY, India, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La IA se ha convertido en una prioridad corporativa universal, pero un nuevo estudio a nivel mundial de Tata Communications y Bloomberg Media Studios revela que en las empresas está surgiendo una cuestión más delicada: la inversión en IA ya no está en duda, pero es posible que los sistemas que la sustentan no estén preparados para soportarla a gran escala.

Según el informe Building Durable AI Advantage, patrocinado por Tata Communications y elaborado en colaboración con Bloomberg Media Studios, tres de cada cuatro líderes empresariales (77 %) consideran que la IA es una prioridad a nivel directivo. Sin embargo, el 65 % sigue operando con infraestructuras heredadas o en desarrollo que no están diseñadas para la intensidad de datos ni para las exigencias de integración que plantea la IA empresarial. Solo el 29 % afirma que su infraestructura puede adaptarse a las demandas cambiantes del negocio, lo que representa una brecha crítica, dado que las cargas de trabajo de IA no aumentan de forma lineal. Estas se disparan, se desplazan entre entornos y ejercen presión sobre los puntos más débiles del sistema.

El estudio, en el que se encuestó a 501 altos ejecutivos de Norteamérica, Europa y Asia pertenecientes a empresas con ingresos superiores a 500 millones de dólares, identifica cinco sistemas de refuerzo, o "ciclos", que determinan si la inversión en IA genera valor de forma acumulativa o se estanca con el tiempo. Los ciclos abarcan base (modernización de infraestructura), integración (interoperabilidad entre sistemas), habilidades (distribución de capacidades), gobernanza (velocidad de decisión) y retorno de la inversión (visibilidad del valor). Las empresas pueden generar ganancias aisladas incluso cuando un solo ciclo está bajo presión. Sin embargo, el rendimiento duradero depende de la alineación entre los cinco: cuando los ciclos se refuerzan entre sí, el progreso se acelera y las ventajas se multiplican; cuando alguno se estanca, las limitaciones se extienden y el impulso se debilita.

Donde se acumulan las limitaciones

La investigación revela que están surgiendo puntos de presión en cada uno de los cinco ciclos:

Base: la modernización es desigual. Menos de la mitad de las empresas informan conectividad de red totalmente modernizada, flexibilidad en la implementación híbrida o arquitectura de datos. Las empresas con infraestructura avanzada tienen casi el doble de probabilidades de informar que obtienen un alto valor comercial de la IA que aquellas que operan con sistemas heredados.

la modernización es desigual. Menos de la mitad de las empresas informan conectividad de red totalmente modernizada, flexibilidad en la implementación híbrida o arquitectura de datos. Las empresas con infraestructura avanzada tienen casi el doble de probabilidades de informar que obtienen un alto valor comercial de la IA que aquellas que operan con sistemas heredados. Integración: el 28 % de los líderes señala la dificultad para integrar la IA con los sistemas heredados es uno de los principales obstáculos para obtener valor, mientras que el 38 % afirma que las preocupaciones sobre la integración contribuyen a las demoras en los ciclos de aprobación y adquisición. Dos tercios (67 %) consideran que la combinación perfecta de la automatización digital y la interacción humana en todos los canales es fundamental para la implementación de la IA.

el 28 % de los líderes señala la dificultad para integrar la IA con los sistemas heredados es uno de los principales obstáculos para obtener valor, mientras que el 38 % afirma que las preocupaciones sobre la integración contribuyen a las demoras en los ciclos de aprobación y adquisición. Dos tercios (67 %) consideran que la combinación perfecta de la automatización digital y la interacción humana en todos los canales es fundamental para la implementación de la IA. Habilidades: el 30 % de las empresas señala la falta de habilidades y la escasez de talento especializado como uno de los principales obstáculos para aprovechar el valor de la IA. La presión se intensifica con el tamaño: el 45 % de las empresas con ingresos superiores a 5.000 millones de dólares menciona la falta de habilidades, una cifra muy por encima del promedio del estudio.

el 30 % de las empresas señala la falta de habilidades y la escasez de talento especializado como uno de los principales obstáculos para aprovechar el valor de la IA. La presión se intensifica con el tamaño: el 45 % de las empresas con ingresos superiores a 5.000 millones de dólares menciona la falta de habilidades, una cifra muy por encima del promedio del estudio. Gobernanza: el 42 % de las empresas identifica las revisiones de seguridad y cumplimiento normativo como la principal causa de retrasos en aprobaciones, seguidas de preocupaciones sobre integración (38 %) y complejidad de las adquisiciones (38 %). A medida que los comités de partes interesadas crecen para inversiones de mayor valor, la gobernanza corre el riesgo de convertirse en un freno al crecimiento, en lugar de una disciplina que la respalde.

el 42 % de las empresas identifica las revisiones de seguridad y cumplimiento normativo como la principal causa de retrasos en aprobaciones, seguidas de preocupaciones sobre integración (38 %) y complejidad de las adquisiciones (38 %). A medida que los comités de partes interesadas crecen para inversiones de mayor valor, la gobernanza corre el riesgo de convertirse en un freno al crecimiento, en lugar de una disciplina que la respalde. Retorno de la inversión (ROI): nueve de cada diez empresas perciben algún valor en las iniciativas de modernización, pero más de seis de cada diez afirman no haber alcanzado resultados óptimos. Parte del desafío radica en la visibilidad: cuando la IA, la infraestructura y la seguridad se supervisan de forma aislada, el impacto general en toda la empresa permanece oculto. El valor parece limitarse a los programas individuales y la reinversión se basa en esa señal más limitada.

Sumeet Walia, presidente y director de ingresos de Tata Communications, afirmó:"La IA se ha convertido en una de las prioridades empresariales más importantes de nuestro tiempo, pero lo que realmente marca la diferencia ya no es la IA en sí misma, sino la infraestructura y la integración que permiten que la IA genere valor a gran escala. Nuestra investigación muestra que, si bien la ambición empresarial se está acelerando, la preparación sigue siendo desigual. Las organizaciones que liderarán en los próximos años serán aquellas las que inviertan en las bases que conectan a personas, sistemas, datos e inteligencia en toda la empresa".

"La IA es un ecosistema estrechamente interconectado de informática, energía, conectividad y plataformas, que ya no son sistemas independientes, sino que se están convirtiendo en una infraestructura unificada. La IA está acelerando esta confluencia, que Tata Communications aborda mediante su conjunto digital de soluciones; es ahí donde nos encontramos en una posición única para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos comerciales".

Para consultar los resultados completos del informe Building Durable AI Advantage, haga clic aquí.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es facilitador del ecosistema digital mundial que alimenta la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel global mediante colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de siguiente generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios de medios. 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes y la empresa enlaza negocios con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Acerca del informe

El informe Building Durable AI Advantage Enterprise se basa en una encuesta realizada a 501 ejecutivos y líderes directamente involucrados o que influyen en las decisiones de adquisición e infraestructura en el sector de telecomunicaciones. El trabajo de campo se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Singapur, Hong Kong, China, India y las regiones del Benelux y los países nórdicos. El 65 % de los encuestados son ejecutivos de alto nivel (C-suite) y el 35 % ocupan cargos de vicepresidente o superiores.

Miras hacia el futuro y declaraciones cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichos enunciados implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus enunciados con miras hacia el futuro.

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FUENTE Tata Communications