Energía inteligente en acción: primer BESS para C&I de JA Solar en Sicilia (Italia)

PALERMO, Italia, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, líder mundial en productos fotovoltaicos y soluciones energéticas integradas, anunció la exitosa puesta en marcha de una microrred de energía solar y almacenamiento en una moderna instalación comercial e industrial en Sicilia. Este proyecto representa una implementación práctica del modelo "FV+Almacenamiento+X" de JA Solar: un enfoque flexible que combina la generación solar y el almacenamiento en baterías con aplicaciones específicas de la industria ("X") para ofrecer soluciones energéticas sostenibles y a medida.

Diseñado bajo este paradigma, el sistema combina 3,2 MW de capacidad solar existente y 2 MW de nueva instalación con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 2,61 MWh, ofreciendo tres beneficios: maximización del autoconsumo renovable, mejora de la resiliencia energética y una reducción significativa de los costes de energía y las emisiones de carbono.

El proyecto demuestra cómo el modelo de JA Solar va más allá del hardware genérico para ofrecer soluciones integrales. Basada en tecnología solar y de almacenamiento robusta, cada solución se adapta a los patrones operativos, las condiciones geográficas y las prioridades comerciales específicas del sector al que presta servicio.

Características clave de implementación:

Gestión inteligente de la energía : El sistema utiliza la tecnología de control avanzada de JA Solar, combinada con un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) italiano de origen local, para optimizar los flujos de energía entre la generación solar, el almacenamiento en baterías y el consumo de las instalaciones en tiempo real.

: El sistema utiliza la tecnología de control avanzada de JA Solar, combinada con un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) italiano de origen local, para optimizar los flujos de energía entre la generación solar, el almacenamiento en baterías y el consumo de las instalaciones en tiempo real. Fiabilidad operacional : El sistema de almacenamiento proporciona energía de respaldo, garantizando un suministro estable y limpio durante cortes de la red eléctrica y reduciendo la dependencia de generadores diésel de respaldo.

: El sistema de almacenamiento proporciona energía de respaldo, garantizando un suministro estable y limpio durante cortes de la red eléctrica y reduciendo la dependencia de generadores diésel de respaldo. Resiliencia ambiental : Diseñado para el entorno costero de Sicilia, el sistema ofrece una protección mejorada contra la alta humedad, la corrosión salina y las temperaturas extremas.

: Diseñado para el entorno costero de Sicilia, el sistema ofrece una protección mejorada contra la alta humedad, la corrosión salina y las temperaturas extremas. Escalabilidad preparada para el futuro: El diseño modular permite la expansión a medida que evolucionan las necesidades energéticas de las instalaciones.

La instalación en Sicilia ejemplifica la creciente cartera global de JA Solar de implementaciones "PV+Almacenamiento+X" en parques mineros, manufactureros, agrícolas e industriales. Confirma que el almacenamiento de energía ofrece el máximo valor cuando se integra completamente en condiciones operativas reales. Con este enfoque, JA Solar no solo satisface las necesidades energéticas actuales, sino que también garantiza inversiones de futuro, lo que permite la participación en mercados energéticos avanzados como las centrales eléctricas virtuales (CEV) y los servicios de equilibrio de red.

Acerca de JA Energy Storage

JA Solar es una de las marcas líderes mundiales en soluciones fotovoltaicas, reconocida por su calidad, eficiencia y trayectoria tecnológica. Su negocio de almacenamiento de energía, JA Energy Storage, ofrece soluciones centradas en el cliente para aplicaciones de servicios públicos, comerciales, industriales y residenciales, lo que refuerza el compromiso de JA Solar de ofrecer soluciones integrales de "FV + Almacenamiento + X" que satisfagan la creciente demanda de autonomía energética, resiliencia y flexibilidad en el dinámico mercado actual.

