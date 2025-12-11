「光儲+X」實踐系列：晶澳儲能賦能意大利海島漁業，打造智慧綠色能源

「光儲+漁業」項目全景：生於需求，成於智慧

無數海島企業面臨共同困境：電網擴容成本高企，傳統能源價格持續攀升，而豐富的太陽能資源卻因缺乏儲能設施而無法高效利用。

晶澳的這一項目並非簡單的設備出口，而是基於客戶實際痛點的定制化能源解決方案。針對客戶需求，晶澳構建了以「最大化光伏自消納」為核心，兼具「應急備份」和「電費管理」功能的智慧微能源網。這不僅是一儲能系統，更是一個能夠自我調節、智能響應的微電網生態系統。

海島能源新範式：智能協同，高效可靠

該項目集成了3.2MW已並網光伏與2MW新建光伏，搭配2.61MWh儲能系統，形成了動態可擴展的能源架構。

作為典型的工商業儲能應用，系統通過智能協調「光-儲-荷」運行，最大化提升光伏自消納能力，有效緩解海島地區電網容量限制問題。即使在電網異常時，系統也能快速切換為應急備用電源，保障養殖基地關鍵負荷不間斷運行。

此外，該儲能項目採用了「主從控制」與「站級EMS」相結合的雙重調控架構。本地控制器確保單元級的高效穩定運行，而能源管理系統(EMS)則統攬全局，實現策略優化和智能調度。

本項目還深度融合了意大利本土的能源管理系統（EMS），構建起一個集光伏、儲能與負載於一體的站級智慧能源平台。通過這一合作，我們不僅確保了系統對本地電網和資源條件的高度適應性，更以精準的智能調度賦能客戶，優化其數字化能源體驗。

極致安全設計：JAPIanet系統構建全方位防護體系

面對海島特有的高溫、高濕、高鹽腐蝕環境，晶澳JAPIanet 125kW/261kWh工商業儲能產品展現出卓越的環境適應性，其多維安全防護體系包括：

電氣安全：實時絕緣監測與智能預警，能在潛在絕緣故障發生前的毫秒級時間內啟動防護，從源頭杜絕風險。

消防安全：建立了「電芯-Pack-櫃體」三級智能消防系統。特別是Pack級別的精準探測與氣溶膠滅火裝置的聯動，能在熱失控發生初期迅速抑制，其防爆設計確保了即使發生極端情況，也能將影響控制在最小範圍。

環境適應性：直面海島高溫、高濕、高鹽霧的「三高」考驗，我們通過定制化設計，為工商業儲能產品打造了獨特的「硬核體質」。卓越的環境耐受性，使其無懼氣候挑戰，確保持久穩定的全天候運行。

以客戶為中心：從交付產品到創造價值

作為晶澳儲能全球化戰略的重要落子，西西里項目享受著晶澳完善的全球服務體系。

從中國內蒙古的60MW/120MWh戈壁電站，到揚州零碳園區項目，再到意大利的工商業項目，晶澳已形成了覆蓋電源側、電網側、用戶側的全場景解決方案與全球售後服務能力。

西西里項目的成功實踐，生動詮釋了晶澳「光儲+X」模式的創新價值：客戶獲得的不再僅是儲能設備本身，而是一套深度融合當地漁業場景、系統性解決能源安全、成本與穩定性挑戰的定制化智慧能源服務。

隨著全球能源轉型深化，晶澳在本項目中展現的智能管理與靈活調度能力，為未來參與全球電力市場、構建光儲新生態奠定了堅實基礎。「光儲+漁業」的實踐印證了智慧能源的真諦 -- 不在於技術堆疊，而在於與產業生態的深度融合，切實解決用戶在成本、安全與穩定性方面的核心訴求。未來，晶澳將繼續以科技為基、以場景為徑，推動「光儲+X」模式在全球更多領域落地，讓清潔能源智慧融入千行萬業，共創可持續未來。

關於晶澳儲能

晶澳成立於2005年，是全球領先的高性能光伏產品製造商及光儲一體化解決方案提供商。憑借在光伏領域的技術創新與產業優勢，晶澳科技深化「光儲融合」戰略，依托高效系統集成能力和全球服務網絡，在儲能領域全面佈局，提供覆蓋大型電站、工商業及戶用場景的解決方案，憑借更高的安全性、更優的效率和智能設計，助力提升新能源消納和電網靈活性，推動全球能源轉型與可持續發展。

更多信息，請訪問www.jasolar.com/ess/cn。

SOURCE JA Solar