Intelligente Energie in Aktion: Das erste BESS von JA Solar für C&I in Sizilien, Italien

PALERMO, Italien, 11.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaikprodukten und integrierten Energielösungen, gab die erfolgreiche Inbetriebnahme eines Solar-plus-Speicher-Mikronetzes in einer modernen C&I-Anlage in Sizilien bekannt. Dieses Projekt ist eine praktische Umsetzung des Modells PV+Speicherung+X" von JA Solar - ein flexibler Ansatz, der Solarstromerzeugung und Batteriespeicherung mit spezifischen Industrieanwendungen (X") kombiniert, um maßgeschneiderte, nachhaltige Energielösungen zu liefern.

Das nach diesem Muster konzipierte System kombiniert 3,2 MW bestehende und 2 MW neu installierte Solarkapazität mit einem Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 2,61 MWh und bietet damit drei Vorteile: Maximierung des Eigenverbrauchs an erneuerbaren Energien, Verbesserung der Energieresistenz und deutliche Senkung der Energiekosten und Kohlenstoffemissionen.

Das Projekt zeigt, wie das Modell von JA Solar über generische Hardware hinausgeht und komplette Lösungen liefert. Jede Lösung basiert auf robuster Solar- und Speichertechnologie und ist auf die spezifischen Betriebsmuster, geografischen Bedingungen und geschäftlichen Prioritäten der jeweiligen Branche zugeschnitten.

Wichtigste Merkmale der Implementierung:

Intelligentes Energiemanagement: Das System nutzt die fortschrittliche Steuerungstechnologie von JA Solar in Kombination mit einem italienischen Energiemanagementsystem (EMS) vor Ort, um die Energieflüsse zwischen Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und Anlagenverbrauch in Echtzeit zu optimieren.

Das System nutzt die fortschrittliche Steuerungstechnologie von JA Solar in Kombination mit einem italienischen Energiemanagementsystem (EMS) vor Ort, um die Energieflüsse zwischen Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und Anlagenverbrauch in Echtzeit zu optimieren. Betriebszuverlässigkeit: Das Speichersystem liefert Reservestrom, der bei Netzausfällen eine stabile, saubere Energieversorgung gewährleistet und die Abhängigkeit von Ersatzdieselgeneratoren verringert.

Das Speichersystem liefert Reservestrom, der bei Netzausfällen eine stabile, saubere Energieversorgung gewährleistet und die Abhängigkeit von Ersatzdieselgeneratoren verringert. Widerstandsfähigkeit der Umwelt: Das System wurde für die sizilianischen Küstenbedingungen entwickelt und bietet verbesserten Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit, Salzkorrosion und extremen Temperaturen.

Das System wurde für die sizilianischen Küstenbedingungen entwickelt und bietet verbesserten Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit, Salzkorrosion und extremen Temperaturen. Zukunftssichere Skalierbarkeit: Der modulare Aufbau ermöglicht eine Erweiterung, wenn sich der Energiebedarf der Anlage ändert.

Die Anlage in Sizilien ist ein Beispiel für das wachsende globale Portfolio von "PV+Storage+X"-Anlagen von JA Solar in den Bereichen Bergbau, Fertigung, Landwirtschaft und Industrieparks. Sie bestätigt, dass die Energiespeicherung den größten Nutzen bringt, wenn sie vollständig in die realen Betriebsbedingungen integriert ist. Mit diesem Ansatz deckt JA Solar nicht nur den heutigen Energiebedarf, sondern sichert auch Investitionen für die Zukunft, indem es die Teilnahme an fortschrittlichen Energiemärkten wie virtuellen Kraftwerken (VPP) und Netzausgleichsdienstleistungen ermöglicht.

Über JA Energy Storage

JA Solar ist eine der weltweit führenden Marken für Photovoltaik-Lösungen, die für ihre Qualität, Effizienz und technologische Leistung bekannt ist. Die Energiespeichersparte von JA Energy Storage bietet kundenorientierte Lösungen für Energieversorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Privathaushalte an und unterstreicht damit das Engagement von JA Solar, umfassende "PV + Storage + X"-Lösungen anzubieten, die der wachsenden Nachfrage nach Energieautonomie, Belastbarkeit und Flexibilität auf dem heutigen dynamischen Markt gerecht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jasolar.com/ess

