L'énergie intelligente en action : Premier BESS de JA Solar pour C&I en Sicile (Italie)

PALERMO, Italie, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, un leader mondial des produits photovoltaïques et des solutions énergétiques intégrées, a annoncé la mise en service réussie d'un micro-réseau solaire plus stockage dans une installation C&I moderne en Sicile. Ce projet représente une mise en œuvre pratique du modèle "PV+Storage+X" de JA Solar - une approche flexible qui combine la production solaire et le stockage par batterie avec des applications industrielles spécifiques ("X") pour fournir des solutions énergétiques durables sur mesure.

Conçu selon ce paradigme, le système combine 3,2 MW de capacité solaire existante et 2 MW nouvellement installés avec un système de stockage d'énergie par batterie de 2,61 MWh, offrant ainsi trois avantages : une autoconsommation maximale des énergies renouvelables, une amélioration de la résilience énergétique et une réduction significative des coûts énergétiques et des émissions de carbone.

Le projet démontre que le modèle de JA Solar va au-delà du matériel générique pour fournir des solutions complètes. Basée sur une technologie solaire et de stockage robuste, chaque solution est adaptée aux modèles opérationnels spécifiques, aux conditions géographiques et aux priorités commerciales de l'industrie desservie.

Principales caractéristiques de la mise en œuvre :

Gestion intelligente de l'énergie : Le système utilise la technologie de contrôle avancée de JA Solar combinée à un système de gestion de l'énergie (EMS) italien d'origine locale pour optimiser les flux d'énergie entre la production solaire, le stockage sur batterie et la consommation de l'installation en temps réel.

Le système utilise la technologie de contrôle avancée de JA Solar combinée à un système de gestion de l'énergie (EMS) italien d'origine locale pour optimiser les flux d'énergie entre la production solaire, le stockage sur batterie et la consommation de l'installation en temps réel. Fiabilité opérationnelle : Le système de stockage fournit de l'énergie de secours, garantissant un approvisionnement en énergie stable et propre pendant les pannes de réseau et réduisant la dépendance à l'égard des générateurs diesel de secours.

Le système de stockage fournit de l'énergie de secours, garantissant un approvisionnement en énergie stable et propre pendant les pannes de réseau et réduisant la dépendance à l'égard des générateurs diesel de secours. Résilience environnementale : Conçu pour l'environnement côtier de la Sicile, le système offre une protection renforcée contre l'humidité élevée, la corrosion par le sel et les températures extrêmes.

Conçu pour l'environnement côtier de la Sicile, le système offre une protection renforcée contre l'humidité élevée, la corrosion par le sel et les températures extrêmes. Évolutivité prête pour l'avenir : La conception modulaire permet une expansion au fur et à mesure de l'évolution des besoins énergétiques de l'installation.

L'installation sicilienne illustre le portefeuille mondial croissant de JA Solar en matière de déploiements " PV+Storage+X " dans les secteurs de l'exploitation minière, de la fabrication, de l'agriculture et des parcs industriels. Elle confirme que le stockage de l'énergie offre la plus grande valeur ajoutée lorsqu'il est pleinement intégré dans des conditions d'exploitation réelles. Grâce à cette approche, JA Solar ne se contente pas de répondre aux besoins énergétiques actuels, mais assure également la pérennité des investissements, en permettant la participation à des marchés énergétiques avancés tels que les centrales électriques virtuelles (VPP) et les services d'équilibrage du réseau.

À propos de JA Energy Storage

JA Solar est l'une des principales marques mondiales de solutions photovoltaïques, reconnue pour sa qualité, son efficacité et ses performances technologiques. Son activité de stockage d'énergie, JA Energy Storage, fournit des solutions centrées sur le client pour les applications de services publics, commerciales et industrielles, et résidentielles - renforçant l'engagement de JA Solar à fournir des solutions complètes "PV + Stockage + X" qui répondent à la demande croissante d'autonomie énergétique, de résilience et de flexibilité dans le marché dynamique d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations, consultez le site www.jasolar.com/ess

