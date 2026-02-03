Enjin lança Essence of the Elements: uma jornada multiverso entre jogos

Essence of the Elements, uma missão de um ano construída em torno de estações elementares, para alimentar a integração de jogadores em todo o ecossistema e a exploração entre jogos

SINGAPURA, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Enjin, pioneira em experiências no metaverso e tokens não fungíveis (NFTs), apresentou hoje a Essence of the Elements, uma iniciativa de multiverso construída em torno da verdadeira propriedade do jogador com itens no jogo que podem ser usados, desenvolvidos e expandidos em vários jogos. Em vez de um único evento no jogo, Essence of the Elements se baseia no modelo em que os jogadores genuinamente possuem seus itens, os carregam entre mundos diferentes e aumentam seu valor através de vários jogos.

Através do Painel do Multiverso da Enjin, os jogadores vinculam sua carteira de jogos para acessar um sistema de progressão compartilhado que abrange vários títulos. Ao completar missões e desafios em diferentes jogos, os jogadores ganham Essência e desbloqueiam novos itens que evoluem além de qualquer jogo, criando um conjunto crescente de elementos colecionáveis do Multiverso. Cada estação - Fogo, Água, Vento e Terra - adiciona novas oportunidades para ampliar a utilidade de um item e desbloquear itens adicionais do Multiverso através do jogo em diversos ambientes de jogo.

Essence of the Elements expande a premiação original dos capítulos anteriores do Multiverso. Cada temporada neste evento apresenta prêmios que evoluem à medida que os jogadores ganham Essência. Essas recompensas NFT são infundidas com Enjin Coin (ENJ), com 50.000 ENJ alocados por temporada em recompensas. No final de cada temporada, os jogadores elegíveis entram em um sorteio para receber um novo item sazonal do Multiverso. Cada temporada também apresenta um prêmio de um NFT Degen exclusivo com tema de elementos, com uma capacidade de staking de 1 milhão.

Rene Stefancic, diretor de operações da Enjin, comentou: "Essence of the Elements mostra o que é possível quando os jogadores realmente possuem seus itens. Usando NFTs, a Enjin habilita itens que pertencem aos jogadores, não aos jogos, e pode se mover, evoluir e desbloquear novos valores em vários mundos. Trata-se de propriedade que persiste além de qualquer título, onde o progresso em um jogo cria oportunidades em outro, e os jogadores mantêm o controle do que ganham."

Essence of the Elements é uma campanha gratuita para todos os jogadores, desde novatos na Web3 até jogadores veteranos. Os jogos da primeira temporada incluem ENJ Excavators, Etherscape, Into the Multiverse, Lost Relics e The Six Dragons. Outros jogos podem entrar em temporadas futuras.

A Enjin se dedica a oferecer uma jornada entre jogos que evolui e melhora continuamente, com uma estrutura justa e sustentável que pode crescer ao longo do tempo.

O Capítulo do Multiverso de Essence of the Elements já está disponível em multiverse.nft.io.

Sobre a Enjin

Enjin é o ecossistema líder para tokens não fungíveis (NFTs), oferecendo um conjunto abrangente de produtos para criar, negociar, distribuir e integrar NFTs em mundos virtuais. Como uma plataforma escalável e acessível, a tecnologia da Enjin tem sido amplamente aplicada em jogos, aplicativos, programas corporativos e campanhas de marketing inovadoras de blockchain. O ecossistema Enjin é alimentado pela Enjin Coin (ENJ), um token utilitário usado para respaldar o valor dos ativos blockchain. Até o momento, mais de um bilhão de ativos com tecnologia Enjin foram criados. Para obter mais informações, acesse enjin.io.

