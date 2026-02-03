恩金推出《元素精髓》，開啟跨遊戲多元宇宙之旅

《元素精髓》是一場為期一年、圍繞元素季節展開的探索之旅，旨在推動整個生態系統的玩家加入以及跨遊戲探索

新加坡2026年2月3日 /美通社/ -- 元宇宙體驗及非同質化代幣(NFT)領域的先驅 Enjin （恩金），今天推出多元宇宙項目《 Essence of the Elements 》（元素精髓）。該項目圍繞玩家真正擁有遊戲內物品這一核心概念構建，玩家可以在多款遊戲中使用、升級並拓展這些遊戲內物品。與單一的遊戲內活動不同，《元素精髓》基於這樣一種模式：玩家真正擁有自己的物品，可以在不同遊戲世界間攜帶這些物品，並通過跨遊戲玩法提升其價值。

通過恩金的多元宇宙控制面板，玩家可以連接自己的遊戲錢包，從而進入橫跨多款遊戲的共享進度系統。玩家通過在不同遊戲中完成任務和挑戰，可以獲得「元素精髓」並解鎖新物品，這些物品的價值不局限於任何單一遊戲，而是會隨著跨遊戲體驗不斷升級，進而形成一套不斷擴充的多元宇宙收藏品。每逢火、水、風、土等不同元素主題賽季，玩家都能通過在多元遊戲環境中玩遊戲，獲得拓展物品功能的新機遇，並解鎖更多的多元宇宙物品。