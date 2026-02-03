Enjin lanceert Essence of the Elements: Een cross-game multiverse-ervaring

Essence of the Elements, een zoektocht van een jaar lang rond de elementaire seizoenen, om gamers in het hele ecosysteem aan te trekken en verkenning tussen games te stimuleren

SINGAPORE, 3 februari 2026 /PRNewswire/ -- Enjin, de pionier in metaverse-ervaringen en niet-fungible tokens (NFT's), heeft vandaag Essence of the Elements onthuld, een Multiverse-initiatief dat is gebouwd rond echt eigendom van gamers met in-game items die kunnen worden gebruikt, voortgezet en uitgebreid over meerdere games. In plaats van één in-game evenement, bouwt Essence of the Elements voort op het model waarbij gamers echt hun items bezitten, ze tussen verschillende werelden dragen en hun waarde vergroten door middel van cross-gameplay.

Via het Multiverse Dashboard van Enjin koppelen gamers hun gaming wallet om toegang te krijgen tot een gedeeld progressiesysteem dat meerdere titels omvat. Door quests en uitdagingen in verschillende games te voltooien, verdienen gamers Essence en ontgrendelen ze nieuwe items die verder evolueren dan één spel, waardoor een groeiende reeks Multiverse-verzamelobjecten wordt gecreëerd. Elk seizoen - Vuur, Water, Wind en Aarde - biedt nieuwe mogelijkheden om het nut van een item uit te breiden en extra Multiverse-items te ontsluiten door te gamen in verschillende game-omgevingen.

Essence of the Elements breidt de oorspronkelijke prijzenpot uit van vorige Multiverse-hoofdstukken. Elk seizoen in dit evenement introduceert prijzen die evolueren naarmate gamers Essence verdienen. Deze NFT-beloningen zijn doordrenkt met Enjin Coin (ENJ), waarbij per seizoen 50.000 ENJ aan beloningen worden toegewezen. Aan het einde van elk seizoen nemen gamers die daarvoor in aanmerking komen deel aan een trekking om een nieuw seizoensgebonden Multiverse-itemte ontvangen. Elk seizoen bevat ook een prijs van een exclusieve, element-thema Degen NFT met een staking pool-capaciteit van 1 miljoen.

Rene Stefancic, COO van Enjin, zei: "Essence of the Elements laat zien wat mogelijk is wanneer gamers echt hun items bezitten. Met behulp van NFT's maakt Enjin items mogelijk die toebehoren aan gamers, niet aan games, en kunnen ze zich verplaatsen, evolueren en nieuwe waarde ontsluiten in meerdere werelden. Dit gaat over eigendom dat verder gaat dan één titel, waarbij vooruitgang in de ene game kansen creëert in een andere en gamers de controle houden over wat ze verdienen."

Essence of the Elements is een free-to-play campagne voor alle gamers, van Web3 nieuwkomers tot veteranen. Games in het eerste seizoen zijn ENJ Excavators, Into the Multiverse, Lost Relicsen The Six Dragons. Etherscape In de komende seizoenen kunnen er nog meer games worden gespeeld.

Enjin is toegewijd aan het leveren van een cross-game-ervaring die voortdurend evolueert en verbetert, met een fair-play en duurzame structuur die in de loop van de tijd kan groeien.

The Essence of the Elements Multiverse Chapter is nu live op multiverse.nft.io.

