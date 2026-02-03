Enjin bringt Essence of the Elements auf den Markt: Eine spielübergreifende Reise durch das Multiversum

Essence of the Elements, eine einjährige Quest, die sich um die Elementarjahreszeiten dreht, um das Onboarding von Spielern im gesamten Ökosystem und die spielübergreifende Erkundung zu fördern.

SINGAPUR, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Enjin , der Pionier im Bereich Metaverse-Erlebnisse und nicht-fungible Token (NFTs), hat heute Essence of the Elements vorgestellt, eine Multiverse-Initiative, die auf echtem Spielereigentum basiert und In-Game-Gegenstände umfasst, die in mehreren Spielen verwendet, weiterentwickelt und erweitert werden können. Anstatt eines einzelnen In-Game-Events baut Essence of the Elements auf einem Modell auf, bei dem die Spieler ihre Gegenstände wirklich besitzen, sie zwischen verschiedenen Welten mitnehmen und ihren Wert durch spielübergreifendes Spielen steigern können.

Über das Multiverse Dashboard von Enjin verbinden die Spieler ihre Gaming-Wallet, um auf ein gemeinsames Fortschrittssystem zuzugreifen, das sich über mehrere Titel erstreckt. Durch das Abschließen von Quests und Herausforderungen in verschiedenen Spielen verdienen sich die Spieler Essenz und schalten neue Gegenstände frei, die über ein einzelnes Spiel hinausgehen und eine wachsende Sammlung von Multiverse-Sammlerstücken bilden. Jede Saison – Feuer, Wasser, Wind und Erde – bietet neue Möglichkeiten, den Nutzen eines Gegenstands zu erweitern und durch das Spielen in verschiedenen Spielumgebungen zusätzliche Multiverse-Gegenstände freizuschalten.

Essence of the Elements erweitert den ursprünglichen Preispool der vergangenen Multiverse-Kapitel. Jede Saison dieses Events führt Preise ein, die sich weiterentwickeln, wenn die Spieler Essenz sammeln. Diese NFT-Belohnungen sind mit Enjin Coin (ENJ) ausgestattet, wobei pro Saison 50.000 ENJ für Belohnungen bereitgestellt werden. Am Ende jeder Saison nehmen berechtigte Spieler an einer Verlosung teil, um einen neuen saisonalen Multiverse-Gegenstand zu erhalten. Jede Saison bietet außerdem einen Preis in Form eines exklusiven, elementbezogenen Degen -NFT mit einer Staking-Pool-Kapazität von 1 Million.

Rene Stefancic, COO von Enjin, kommentierte: „Essence of the Elements zeigt, was möglich ist, wenn Spieler ihre Gegenstände wirklich besitzen. Mit NFTs macht Enjin Gegenstände möglich, die den Spielern gehören, nicht den Spielen, und die sich bewegen, weiterentwickeln und neue Werte in mehreren Welten freischalten können. Es geht um Eigentumsrechte, die über einen einzelnen Titel hinaus bestehen, wobei Fortschritte in einem Spiel Chancen in einem anderen Spiel eröffnen und die Spieler die Kontrolle über ihre Errungenschaften behalten."

Essence of the Elements ist eine kostenlose Kampagne für alle Spieler, vom Web3-Neuling bis zum erfahrenen Spieler. Zu den Spielen der ersten Saison gehören ENJ Excavators , Etherscape , Into the Multiverse , Lost Relics und The Six Dragons . In zukünftigen Saisons können weitere Spiele hinzukommen.

Enjin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine spielübergreifende Reise zu bieten, die sich ständig weiterentwickelt und verbessert, mit einer fairen und nachhaltigen Struktur, die mit der Zeit wachsen kann.

Das Kapitel „Essence of the Elements Multiverse" ist jetzt live auf multiverse.nft.io .

Informationen zu Enjin

Enjin ist das führende Ökosystem für nicht-fungible Token (NFTs) und bietet eine umfassende Produktpalette für die Erstellung, den Handel, den Vertrieb und die Integration von NFTs in virtuelle Welten. Als skalierbare, leicht zugängliche Plattform findet die Technologie von Enjin breite Anwendung in Blockchain-Spielen, Apps, Unternehmensprogrammen und innovativen Marketingkampagnen. Das Enjin-Ökosystem wird durch Enjin Coin (ENJ) angetrieben, einen Utility-Token, der zur Absicherung des Wertes von Blockchain-Assets verwendet wird. Bis heute wurden über eine Milliarde Enjin-basierte Assets erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter enjin.io .

