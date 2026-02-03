Enjin lance Essence of the Elements : Un voyage dans le multivers des jeux

Essence of the Elements, une quête d'un an basée sur les saisons élémentaires, afin de favoriser l'intégration des joueurs dans l'écosystème et l'exploration inter-jeux.

SINGAPOUR, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Enjin , le pionnier des expériences du métaverse et des jetons non fongibles (NFT), a dévoilé aujourd'hui Essence of the Elements , une initiative du multivers construite autour d'une véritable propriété du joueur avec des objets en jeu qui peuvent être utilisés, améliorés et développés dans plusieurs jeux. Plutôt qu'un événement unique dans le jeu, Essence of the Elements s'appuie sur un modèle dans lequel les joueurs possèdent véritablement leurs objets, les transportent entre différents mondes et augmentent leur valeur grâce à un système inter-jeux.

Speed Speed Enjin_Multiverse_Quest__1

Grâce au tableau de bord du multivers d'Enjin, les joueurs relient leur portefeuille de jeu pour accéder à un système de progression partagé couvrant plusieurs titres. En accomplissant des quêtes et des défis dans différents jeux, les joueurs gagnent de l'Essence et débloquent de nouveaux objets qui évoluent au-delà d'un seul jeu, créant ainsi un ensemble croissant d'objets à collectionner dans le multivers. Chaque saison – Feu, Eau, Vent et Terre – offre de nouvelles possibilités d'étendre l'utilité d'un objet et de débloquer d'autres objets du multivers en jouant dans divers environnements de jeu.

Essence of the Elements élargit la cagnotte originale des chapitres précédents du multivers. Chaque saison de cet événement propose des prix qui évoluent au fur et à mesure que les joueurs gagnent de l'Essence. Ces récompenses NFT sont infusées de pièces Enjin (ENJ), avec 50 000 ENJ alloués par saison pour l'ensemble des récompenses. À la fin de chaque saison, les joueurs éligibles participent à un tirage au sort pour recevoir un nouvel objet saisonnier du multivers . Chaque saison est également récompensée par un prix exclusif, un NFT Degen sur le thème des éléments, avec une capacité de mise totale de 1 million.

Rene Stefancic, COO d'Enjin, a déclaré : « Essence of the Elements montre ce qu'il est possible de faire lorsque les joueurs sont vraiment propriétaires de leurs objets. Grâce aux NFT, Enjin permet aux objets d'appartenir aux joueurs, et non aux jeux, et de se déplacer, d'évoluer et de débloquer une nouvelle valeur dans plusieurs mondes. Il s'agit d'une propriété qui perdure au-delà d'un seul titre, où les progrès réalisés dans un jeu créent des opportunités dans un autre, et où les joueurs gardent le contrôle de ce qu'ils gagnent. »

Essence of the Elements est une campagne free-to-play qui s'adresse à tous les joueurs, des nouveaux venus sur le Web3 aux joueurs chevronnés. Les jeux de la première saison comprennent ENJ Excavators , Etherscape , Into the Multiverse , Lost Relics , et The Six Dragons . D'autres jeux pourront être ajoutés au cours des prochaines saisons.

Enjin s'efforce de proposer une expérience de jeu croisée qui évolue et s'améliore en permanence, avec une structure équitable et durable qui peut se développer au fil du temps.

Le chapitre du multivers Essence of the Elements est désormais en ligne sur multiverse.nft.io .

Rene Stefancic, COO chez Enjin, disponible pour une interview

À propos d'Enjin

Enjin est le principal écosystème pour les jetons non fongibles (NFT), offrant une suite complète de produits pour la création, l'échange, la distribution et l'intégration des NFT dans les mondes virtuels. En tant que plateforme évolutive et accessible, la technologie d'Enjin a vu une large application dans les jeux de blockchain, les applications, les programmes d'entreprise et les campagnes de marketing innovantes. L'écosystème Enjin est fondé sur Enjin Coin (ENJ), un jeton utilitaire utilisé pour soutenir la valeur des actifs de la blockchain. À ce jour, plus d'un milliard d'actifs basés sur Enjin ont été créés. Pour plus d'informations, consultez le site enjin.io .

Pour les demandes de renseignements des médias

Enjin

Glhaiza Pacheco

E : [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2874641/compressed_Multiverse_vid.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874642/Enjin_Multiverse_Quest__1.jpg