Enjin lanza Essence of the Elements: un viaje multiverso entre juegos

SINGAPUR, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Enjin, pionera en experiencias de metaverso y tokens no fungibles (NFT), presentó hoy Essence of the Elements (Esencia de los elementos), una iniciativa de multiverso basada en la propiedad real de los jugadores con objetos del juego que se pueden usar, mejorar y expandir en múltiples juegos. En lugar de ser un evento único dentro del juego, Essence of the Elements se basa en un modelo en el que los jugadores son los verdaderos propietarios de sus objetos, los llevan consigo entre diferentes mundos y aumentan su valor mediante el juego cruzado.

Mediante el Panel de control Multiverso de Enjin, los jugadores vinculan su billetera de juego para acceder a un sistema de progresión compartido que abarca múltiples títulos. Al completar misiones y desafíos en diferentes juegos, los jugadores ganan Essence (Esencia) y desbloquean nuevos artículos que evolucionan más allá de cualquier juego, lo que crea un conjunto cada vez mayor de coleccionables del Multiverso. Cada temporada (Fuego, Agua, Viento y Tierra), añade nuevas oportunidades para ampliar la utilidad de un objeto y desbloquear objetos adicionales del Multiverso mediante el juego en diversos entornos.

Essence of the Elements amplía el premio original de los capítulos anteriores de Multiverso. Cada temporada de este evento presenta premios que evolucionan a medida que los jugadores ganan Essence. Estas recompensas NFT están vinculadas a Enjin Coin (ENJ), con 50.000 ENJ asignados por temporada entre todas las recompensas. Al final de cada temporada, los jugadores que cumplan los requisitos participarán en un sorteo para recibir un nuevo objeto de Multiverso de temporada. Cada temporada también ofrece como premio un NFT exclusivo de Degen con temática de elementos y una capacidad de staking de 1 millón.

Rene Stefancic, director de operaciones de Enjin, comentó: "Essence of the Elements muestra lo que es posible cuando los jugadores son los dueños reales de sus artículos. Mediante el uso de NFT, Enjin permite que los objetos pertenezcan a los jugadores, no a los juegos, y puedan moverse, evolucionar y desbloquear nuevo valor en múltiples mundos. Se trata de una propiedad que persiste más allá de cualquier título concreto, en la que el progreso en un juego crea oportunidades en otro, y los jugadores mantienen el control sobre lo que ganan".

Essence of the Elements es una campaña gratuita para todos los jugadores, desde los recién llegados a Web3 hasta los más veteranos. Entre los juegos de la primera temporada, se incluyen ENJ Excavators, Etherscape, Into the Multiverse, Lost Relics y The Six Dragons. Es posible que se añadan más juegos en futuras temporadas.

Enjin se dedica a ofrecer una experiencia multijuego que evoluciona y mejora de forma continua, con una estructura justa y sostenible que puede crecer con el tiempo.

El capítulo Multiverso de Essence of the Elements ya está disponible en multiverse.nft.io.

Acerca de Enjin

Enjin es el ecosistema líder para tokens no fungibles (NFT), que ofrece un conjunto completo de productos para crear, intercambiar, distribuir e integrar NFT en mundos virtuales. Como plataforma escalable y accesible, la tecnología de Enjin ha tenido una amplia aplicación en juegos blockchain, aplicaciones, programas empresariales y campañas de marketing innovadoras. El ecosistema Enjin se nutre de Enjin Coin (ENJ), un token de utilidad que se usa para respaldar el valor de los activos de la blockchain. Hasta la fecha, se han creado más de mil millones de activos impulsados por Enjin. Para más información, visite enjin.io.

