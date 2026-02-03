Enjin Luncurkan "Essence of the Elements": Pengalaman "Multiverse" Lintasgim

Melalui Enjin Multiverse Dashboard , pemain dapat menghubungkan dompet gim untuk mengakses sistem shared progression yang mencakup berbagai judul gim. Setelah menyelesaikan misi dan tantangan di berbagai gim, pemain akan memperoleh Essence dan item baru yang terus berkembang melampaui satu gim. Dengan demikian, hal tersebut membentuk kumpulan koleksi Multiverse yang terus bertambah. Setiap musim—Fire, Water, Wind, dan Earth—membuka peluang baru untuk memperluas fungsi item dan membuka item Multiverse tambahan melalui permainan di berbagai lingkungan gim.

Essence of the Elements memperluas total hadiah dari chapter Multiverse sebelumnya. Setiap musim menghadirkan hadiah yang berevolusi seiring pemain mengumpulkan Essence. Hadiah NFT ini didukung oleh Enjin Coin (ENJ) dengan alokasi 50.000 ENJ per musim untuk seluruh hadiah. Di akhir setiap musim, pemain yang memenuhi persyaratan akan mengikuti undian untuk memperoleh item Multiverse musiman yang baru. Setiap musim juga menghadirkan hadiah berupa NFT Degen eksklusif bertema elemen dengan kapasitas staking pool hingga 1 juta.

Rene Stefancic, COO, Enjin, mengatakan, "Essence of the Elements menunjukkan potensi yang dapat dicapai ketika pemain benar-benar memiliki item mereka. Melalui NFT, Enjin menyediakan item yang dapat dimiliki pemain—bukan oleh gim—untuk berpindah, berkembang, dan membuka manfaat baru di berbagai dunia. Essence of the Elements menawarkan kepemilikan item yang melampaui satu judul gim. Maka, progress yang tercapai di satu gim menciptakan peluang baru di gim lain, dan pemain tetap memegang kendali atas apa yang telah diperoleh."

Essence of the Elements merupakan program free-to-play yang terbuka bagi semua pemain, mulai dari pemain baru di Web3 hingga pemain berpengalaman. Gim yang berpartisipasi dalam musim pertama antara lain ENJ Excavators , Etherscape , Into the Multiverse , Lost Relics , dan The Six Dragons . Gim lain akan bergabung pada musim-musim berikutnya.

Enjin berkomitmen menghadirkan pengalaman lintasgim yang terus berkembang dan lebih baik dengan struktur yang adil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Essence of the Elements Multiverse Chapter kini tersedia di multiverse.nft.io .

Rene Stefancic, COO, Enjin, tersedia untuk sesi wawancara media.

Enjin merupakan ekosistem terdepan untuk non-fungible token (NFT) yang menyediakan rangkaian produk lengkap untuk membuat, memperdagangkan, mendistribusikan, dan mengintegrasikan NFT dalam dunia virtual. Sebagai platform yang berskala luas dan mudah diakses, teknologi Enjin telah digunakan secara luas dalam gim berbasiskan blockchain, aplikasi, program perusahaan, serta program pemasaran inovatif. Ekosistem Enjin didukung oleh Enjin Coin (ENJ), token utilitas yang digunakan untuk menopang nilai aset blockchain. Hingga saat ini, lebih dari satu miliar aset berbasiskan Enjin telah diciptakan. Informasi lebih lanjut tersedia di enjin.io .

