Esco Aster assina um contrato de fabricação clínica de exossomos em conformidade com cGMP junto à Shine-On Biomedical para uma nova plataforma de administração de medicamentos à base de exossomos direcionados ao HLA-G, a primeira da sua classe

SINGAPURA, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Esco Aster, uma CRDMO de células e derivados verticalmente integrada sediada no JTC LaunchPad de Singapura, anunciou o suporte de CMC ao programa de exossomos direcionados ao HLA-G da Shine-On Biomedical. A Shine-On Biomedical patrocinou a Esco Aster em 2023 para serviços cGMP, começando com o desenvolvimento de exossomos de alto rendimento usando a plataforma de linhagem celular da Esco Aster. Os relatórios técnicos de desenvolvimento de processos, análises e formulações, carregamento de medicamentos à base de exossomos, processos de engenharia GMP e estudos de estabilidade apoiaram a submissão de IND da Shine-On. O IND foi aprovado pela FDA dos EUA no primeiro trimestre de 2025.

Além disso, a Esco Aster está fornecendo serviços técnicos para estudos exploratórios de viabilidade de carregamento de exossomos de acordo com as instruções da Shine-On. A Shine-On Biomedical é uma empresa inovadora emergente na área da administração de medicamentos à base de exossomos.

O produto proprietário da ShineOn, SOB100, um transportador de distribuição de medicamentos à base de exossomos direcionados ao HLA-G, passou na revisão do IND da FDA dos EUA e no estudo de Fase I em andamento, tornando-o uma plataforma de exossomos direcionados ao HLA-G de primeira classe para o desenvolvimento de medicamentos.

Declaração de Hung-Che Chiang, gerente geral da Shine-On Biomedical

"Estudos pré-clínicos mostraram características promissoras de biodistribuição que apoiam a exploração adicional em cargas úteis baseadas em moléculas pequenas, ácidos nucleicos e proteínas."

Paralelamente, a Esco Aster, fornecendo Soluções Empresariais Mitosis™ para apoiar a avaliação futura potencial de fluxos de trabalho de cGMP de uso único no Hospital da Universidade Médica da China.

Esta colaboração fortalece a posição da Esco Aster como a primeira CRDMO totalmente desenvolvida em Singapura, oferecendo desenvolvimento completo de exossomos para o tratamento do câncer - desde a criação de linhagens celulares até a produção de GMP usando seu biorreator 3D Tide Motion™ patenteado. Essa tecnologia reduz o custo dos produtos vendidos (COGS), permitindo várias colheitas de meios condicionados por ciclo. A Esco Aster também codesenvolve programas de terapia celular autóloga na ASEAN, incluindo uma plataforma de reativação de células T direcionada ao NSCLC de mutação KRAS não G12C.

A Esco Aster apoia os inovadores da Ásia-Pacífico por meio da ampliação da biomanufatura, acesso ao mercado e comercialização no sul da Ásia, na ASEAN e na Oceania - uma região avaliada em ~US$ 10,5 trilhões em PIB, com ~2,6 bilhões de pessoas. Apoiada por uma rede de centros médicos e médicos-cientistas, a Esco Aster facilita estudos de IIT e FIM, especialmente na Austrália, onde os incentivos de P&D reduzem os custos. A empresa promove sua visão "One World BioSolutions for One Health" (Soluções biológicas globais para uma saúde global), possibilitando alto rendimento a baixo custo de BPF para fortalecer a bioeconomia de Singapura e da Ásia.

Contatos

Esco Aster Pte. Ltd.

[email protected]

Site: https://escoaster.com/

Shine-OnBiomedical Co., Ltd.

[email protected]

Site: https://en.shineon-bio.com/

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. e Shine-On Biomedical Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

FONTE Esco Aster