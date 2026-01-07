에스코 애스터, 샤인온 바이오메디컬과 cGMP 계약 체결

- 동급 최초 신종 HLA-G 표적 엑소좀 약물 전달 플랫폼용 엑소좀 임상 cGMP 제조

싱가포르 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- JTC 런치패드 싱가포르(LaunchPad Singapore)에 본사를 둔 수직 통합 세포 유래물 CRDMO인 에스코 애스터(Esco Aster)가 샤인온 바이오메디컬(Shine-On Biomedical)의 HLA-G 표적 엑소좀 프로그램에 CMC 제조를 지원한다고 발표했다. 샤인온 바이오메디컬은 2023년에 에스코 애스터의 cGMP 서비스를 후원한 바 있다. 그 시작은 에스코 애스터의 세포주 플랫폼을 이용한 고수율 엑소좀 개발이었다. 공정, 분석 및 제형 개발, 엑소좀 약물 로딩, GMP 엔지니어링 실행, 안정성 연구에 관한 기술 보고서들이 샤인온의 IND 제출을 뒷받침했다. 이 IND는 2025년 1분기에 미국 FDA 승인을 받았다.

에스코 애스터는 또 샤인온의 지시에 따라 엑소좀 로딩 타당성 조사를 위한 기술 서비스도 제공하고 있다. 샤인온 바이오메디컬은 엑소좀 기반 약물 전달 분야에서 떠오르는 혁신 기업이다.

샤인온에서 독자 개발한 HLA-G 표적 엑소좀 약물 전달체 SOB100은 미국 FDA IND 심사를 통과하고 현재 임상 1상 연구 중으로, 동급 최초의 신약 개발용 잠재적 HLA-G 표적 엑소좀 플랫폼으로 인정받고 있다.

치앙 홍 체(Hung-Che Chiang) 샤인온 바이오메디컬 총괄 매니저 인터뷰

"전임상 연구에서 저분자, 핵산 및 단백질 기반 페이로드에 대한 추가 탐색의 필요성을 뒷받침하는 유망한 생체 분포 특성이 나타났다."

에스코 애스터는 이와 동시에 Mitosis™ 엔터프라이즈 솔루션을 제공하여 중국 의과 대학 병원에서 향후 일회용 cGMP 워크플로우를 평가할 수 있도록 지원하고 있다.

이번 협력으로 에스코 애스터는 특허받은 3D Tide Motion™ 바이오리액터를 이용하여 세포주 생성부터 GMP 제조까지 엔지니어드 암 엑소좀 개발 서비스를 총체적으로 제공하는 싱가포르 첫 토종 CRDMO로서 그 입지를 굳히게 되었다. 이 기술은 한 번의 실행으로 컨디셔닝된 미디어 수확이 여러 번 가능해 COGS를 낮추는 효과가 있다. 에스코 애스터는 또 아세안 지역에서 비-G12C KRAS 돌연변이 비소세포폐암을 표적으로 하는 T세포 재활성화 플랫폼을 비롯해 자가 세포 치료 프로그램도 공동 개발하고 있다.

에스코 애스터는 남아시아, 아세안, 오세아니아(전체 인구 약 26억 명, 전체 GDP 10조 5천억 달러)의 바이오 제조 규모 확대와 시장 접근, 상용화를 통해 아시아 태평양 지역 내 혁신 기업들을 지원하고 있다. 또한 의료 센터와 임상의 과학자 네트워크의 지원 하에 R&D 인센티브로 인해 비용이 낮은 호주를 중심으로 IIT와 FIM 연구를 촉진하고 있다. 아울러 "바이오솔루션 세상도 하나 건강도 하나"(One World BioSolutions for One Health)라는 비전을 추진하며 낮은 GMP 비용으로 높은 수율을 실현, 싱가포르와 아시아의 바이오 경제에 힘을 보태고 있다.

