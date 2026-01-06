Esco Aster與聖安生醫簽署外泌體臨床cGMP生產合同，首創HLA-G靶向外泌體藥物遞送平台

新加坡2026年1月6日 /美通社/ -- 總部位於JTC LaunchPad Singapore的垂直整合型細胞及衍生物合同研究、開發與生產組織(CRDMO) Esco Aster宣布，將為聖安生醫(Shine-On Biomedical)的HLA-G靶向外泌體項目提供化學、生產與控制(CMC)制造支持。聖安生醫於2023年委托Esco Aster提供cGMP服務，首先利用Esco Aster的細胞系平台進行高產率外泌體開發。有關工藝、分析、制劑開發、外泌體載藥、GMP工程批生產及穩定性研究的技術報告，為聖安生醫的新藥臨床試驗(IND)申請提供了支持。該申請已於2025年第一季度獲得美國FDA批准。

此外，Esco Aster正根據聖安生醫的要求，為探索性外泌體載藥可行性研究提供技術服務。聖安生醫是一家新興的外泌體藥物遞送創新企業。

聖安生醫的專有產品SOB100是一種靶向HLA-G的外泌體藥物遞送載體，已通過美國FDA的新藥臨床試驗申請審評，目前正在進行I期臨床研究，這使其成為首個具有潛力的、靶向HLA-G的外泌體藥物開發平台。

聖安生醫總經理江宏哲(Hung-Che Chiang)表示：

「臨床前研究已顯示出良好的生物分布特性，支持我們進一步探索其用於遞送小分子、核酸及蛋白質類藥物的潛力。」

與此同時，Esco Aster正為中國醫藥大學附設醫院提供Mitosis™企業解決方案，以支持其未來對一次性使用cGMP工作流程的潛在評估。

此次合作鞏固了Esco Aster作為新加坡首個提供端到端工程化癌症外泌體開發服務的本土CRDMO的地位——涵蓋從細胞系構建到采用其專利3D Tide Motion™生物反應器進行GMP生產的完整流程。該技術通過實現單批次運行中多次條件培養基收集，降低了生產成本。此外，Esco Aster還在東盟地區合作開發自體細胞治療項目，其中包括一款靶向非G12C KRAS突變非小細胞肺癌(NSCLC)的T細胞再激活平台。

Esco Aster通過生物制造規模化、市場准入和商業化支持服務，助力南亞、東盟及大洋洲等亞太地區的創新者發展——該區域GDP總值約10.5萬億美元，人口規模約26億。依托由醫學中心和臨床科學家組成的合作網絡，Esco Aster積極推進研究者發起試驗(IIT)和首次人體(FIM)研究，尤其在澳大利亞，當地研發激勵政策降低了試驗成本。公司秉持「One World BioSolutions for One Health」的願景，致力於以低GMP成本實現高產出，從而推動新加坡及亞洲生物經濟的發展。

聯繫人

