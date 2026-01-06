Esco Aster signe avec Shine-On Biomedical un contrat de fabrication clinique d'exosomes, conforme aux BPF en vigueur, pour une nouvelle plateforme HLA-G ciblant l'administration de médicaments exosomiques

SINGAPOUR, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Esco Aster, une organisation de recherche, développement et fabrication sous contrat (CRDMO) verticalement intégrée, pour les cellules et les dérivés, basé au JTC LaunchPad Singapore, a annoncé son soutien pour la fabrication de CMC dans l e cadre du programme d'exosomes ciblés HLA-G de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical a parrainé Esco Aster en 2023 pour des services conformes bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur, en commençant par un développement exosomique à haut rendement grâce à la plateforme de lignées cellulaires d'Esco Aster. Les rapports techniques sur le développement des procédés, l'analyse et la formulation, le chargement des exosomes, les essais techniques de BPF et les études de stabilité ont étayé la demande d'autorisation de commercialisation de l'exosome Shine-On. La présentation de nouveau médicament de recherche a été autorisée par la FDA américaine au premier trimestre 2025.

En outre, Esco Aster propose des services techniques pour des études de faisabilité exploratoires sur le chargement d'exosomes, conformément aux instructions de Shine-On. Shine-On Biomedical est un innovateur émergent en matière d'administration de médicaments à base d'exosomes.

Le produit propriétaire de ShineOn, SOB100, un vecteur d'exosomes ciblés sur les HLA-G, a passé l'examen de présentation de nouveau médicament de recherche de la FDA américaine et l'étude de phase I en cours, ce qui en fait une plateforme d'exosomes ciblés sur les HLA-G, la première de sa catégorie, pour le développement de médicaments.

Déclaration de Hung-Che Chiang, directeur général de Shine-On Biomedical

« Les études précliniques ont démontré des caractéristiques de biodistribution prometteuses justifiant une exploration plus poussée des charges utiles à base de petites molécules, d'acides nucléiques et de protéines. »

En parallèle, Esco Aster, fournit des solutions d'entreprise Mitosis™ pour prendre en charge l'évaluation future potentielle des flux de travail BPF en vigueur à usage unique, à l'hôpital de l'université médicale de Chine.

Cette collaboration renforce la position d'Esco Aster en tant que première organisation de recherche, développement et fabrication sous contrat (CRDMO) entièrement locale de Singapour offrant un développement d'exosomes cancéreux de bout en bout, de la création de la lignée cellulaire à la fabrication BPF, grâce à son bioréacteur breveté 3D Tide Motion™. Cette technologie permet de réduire les coûts de marchandises vendues en autorisant plusieurs récoltes de milieux conditionnés par cycle. Esco Aster co-développe également des programmes de thérapie cellulaire autologue dans l'ASEAN, y compris une plateforme de réactivation des cellules T ciblant le cancer bronchique non à petites cellules à mutation KRAS non G12C.

Esco Aster soutient les innovateurs de la région Asie-Pacifique par la mise à l'échelle de la biofabrication, l'accès au marché et la commercialisation en Asie du Sud, dans l'ASEAN et en Océanie - une région dont le PIB est évalué à environ 10,5 billions de dollars américains et qui compte environ 2,6 milliards d'habitants. Soutenu par un réseau de centres médicaux et de cliniciens-chercheurs, Esco Aster facilite les essais initiés par les investigateurs et les premiers essais cliniques sur l'humain, en particulier en Australie, où les incitations à la recherche et au développement réduisent les coûts. L'entreprise fait progresser sa vision « One World BioSolutions for One Health », en permettant un rendement élevé à un faible coût de BPF pour renforcer la bioéconomie à Singapour et en Asie.

