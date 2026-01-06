Esco Aster unterzeichnet klinischen cGMP-Herstellungsvertrag mit Shine-On Biomedical für eine neuartige, erstmals in ihrer Klasse verfügbare, HLA-G-gerichtete Exosomenplattform zur Wirkstoffabgabe

SINGAPUR, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Esco Aster, eine vertikal integrierte Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsorganisation (CRDMO) für Zellen und Derivate mit Sitz im JTC LaunchPad Singapur, gab CMC-Herstellungsunterstützung für das auf HLA-G ausgerichtete Exosomenprogramm von Shine-On Biomedical bekannt. Shine-On Biomedical unterstützte Esco Aster 2023 finanziell bei cGMP-Services, beginnend mit der Entwicklung hochergiebiger Exosomen unter Nutzung der Zelllinienplattform von Esco Aster. Die technischen Berichte zu Prozess-, Analytik- und Formulierungsentwicklung, zur Wirkstoffbeladung von Exosomen, zu GMP-Engineering-Runs und Stabilitätsstudien unterstützten Shine-On bei der Einreichung des IND-Antrags. Die IND wurde im ersten Quartal 2025 von der US FDA freigegeben.

Darüber hinaus erbringt Esco Aster für Shine-On technische Dienstleistungen für Machbarkeitsstudien zur Beladung von Exosomen. Shine-On Biomedical ist ein aufstrebender Innovator auf dem Gebiet der exosomenbasierten Wirkstoffabgabe.

Shine-Ons firmeneigenes Produkt, SOB100, ein HLA-G-gerichtetes Exosomen-Trägersystem zur Wirkstoffabgabe, hat die IND-Prüfung durch die US FDA bestanden und befindet sich in einer laufenden Phase-I-Studie; damit ist es eine potenziell erstmals in ihrer Klasse verfügbare HLA-G-gerichtete Exosomenplattform für die Wirkstoffentwicklung.

Erklärung von Hung-Che Chiang, Geschäftsleiter von Shine-On Biomedical

„Vorklinische Studien haben vielversprechende Biodistributionseigenschaften gezeigt, die weitere Untersuchungen mit Wirkstofffracht auf Basis von niedermolekularen Substanzen, Nukleinsäuren und Proteinen unterstützen."

Parallel dazu stellt Esco Aster Mitosis™-Unternehmenslösungen bereit, um eine mögliche künftige Bewertung von Einweg-cGMP-Arbeitsabläufen am China Medical University Hospital zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Esco Aster als Singapurs erster vollständig einheimischer CRDMO, der die durchgängige Entwicklung technisch entwickelter Krebs-Exosomen anbietet, von der Erstellung von Zelllinien bis zur GMP-Herstellung unter Einsatz seines patentierten 3D Tide Motion™-Bioreaktors. Diese Technologie senkt die Herstellkosten, da sie mehrere konditionierte Medienernten pro Lauf ermöglicht. Esco Aster entwickelt außerdem in der ASEAN-Region gemeinsam autologe Zelltherapieprogramme, darunter eine Plattform zur Reaktivierung von T-Zellen, die auf nicht G12C-KRAS-mutierten NSCLC abzielt.

Esco Aster unterstützt Innovatoren im asiatisch-pazifischen Raum durch die Skalierung der Bioproduktion, Marktzugang und Kommerzialisierung in Südasien, der ASEAN-Region und Ozeanien, einer Region mit einem BIP von ca. 10,5 Billionen US-Dollar und rund 2,6 Milliarden Einwohnern. Unterstützt durch ein Netzwerk von medizinischen Zentren und klinisch tätigen Wissenschaftlern erleichtert Esco Aster IIT- und FIM-Studien, insbesondere in Australien, wo FuE-Anreize die Kosten senken. Das Unternehmen treibt seine Vision „One World BioSolutions for One Health" (BioSolutions für eine Welt und eine Gesundheit) voran, ermöglicht hohe Erträge bei niedrigen GMP-Kosten und stärkt so die Bioökonomie in Singapur und Asien.

Kontakte

Esco Aster Pte. Ltd.

[email protected]

Website: https://escoaster.com/

Shine-On Biomedical Co., Ltd.

[email protected]

Website: https://en.shineon-bio.com/

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. und Shine-On Biomedical Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.