Esco Aster unterzeichnet klinischen cGMP-Herstellungsvertrag mit Shine-On Biomedical für eine neuartige, erstmals in ihrer Klasse verfügbare, HLA-G-gerichtete Exosomenplattform zur Wirkstoffabgabe

News provided by

Esco Aster

Jan 06, 2026, 22:09 ET

SINGAPUR, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Esco Aster, eine vertikal integrierte Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsorganisation (CRDMO) für Zellen und Derivate mit Sitz im JTC LaunchPad Singapur, gab CMC-Herstellungsunterstützung für das auf HLA-G ausgerichtete Exosomenprogramm von Shine-On Biomedical bekannt. Shine-On Biomedical unterstützte Esco Aster 2023 finanziell bei cGMP-Services, beginnend mit der Entwicklung hochergiebiger Exosomen unter Nutzung der Zelllinienplattform von Esco Aster. Die technischen Berichte zu Prozess-, Analytik- und Formulierungsentwicklung, zur Wirkstoffbeladung von Exosomen, zu GMP-Engineering-Runs und Stabilitätsstudien unterstützten Shine-On bei der Einreichung des IND-Antrags. Die IND wurde im ersten Quartal 2025 von der US FDA freigegeben.  

Darüber hinaus erbringt Esco Aster für Shine-On technische Dienstleistungen für Machbarkeitsstudien zur Beladung von Exosomen. Shine-On Biomedical ist ein aufstrebender Innovator auf dem Gebiet der exosomenbasierten Wirkstoffabgabe.  

Shine-Ons firmeneigenes Produkt, SOB100, ein HLA-G-gerichtetes Exosomen-Trägersystem zur Wirkstoffabgabe, hat die IND-Prüfung durch die US FDA bestanden und befindet sich in einer laufenden Phase-I-Studie; damit ist es eine potenziell erstmals in ihrer Klasse verfügbare HLA-G-gerichtete Exosomenplattform für die Wirkstoffentwicklung.  

Erklärung von Hung-Che Chiang, Geschäftsleiter von Shine-On Biomedical

„Vorklinische Studien haben vielversprechende Biodistributionseigenschaften gezeigt, die weitere Untersuchungen mit Wirkstofffracht auf Basis von niedermolekularen Substanzen, Nukleinsäuren und Proteinen unterstützen."

Parallel dazu stellt Esco Aster Mitosis™-Unternehmenslösungen bereit, um eine mögliche künftige Bewertung von Einweg-cGMP-Arbeitsabläufen am China Medical University Hospital zu unterstützen. 

Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Esco Aster als Singapurs erster vollständig einheimischer CRDMO, der die durchgängige Entwicklung technisch entwickelter Krebs-Exosomen anbietet, von der Erstellung von Zelllinien bis zur GMP-Herstellung unter Einsatz seines patentierten 3D Tide Motion™-Bioreaktors. Diese Technologie senkt die Herstellkosten, da sie mehrere konditionierte Medienernten pro Lauf ermöglicht. Esco Aster entwickelt außerdem in der ASEAN-Region gemeinsam autologe Zelltherapieprogramme, darunter eine Plattform zur Reaktivierung von T-Zellen, die auf nicht G12C-KRAS-mutierten NSCLC abzielt.

Esco Aster unterstützt Innovatoren im asiatisch-pazifischen Raum durch die Skalierung der Bioproduktion, Marktzugang und Kommerzialisierung in Südasien, der ASEAN-Region und Ozeanien, einer Region mit einem BIP von ca. 10,5 Billionen US-Dollar und rund 2,6 Milliarden Einwohnern. Unterstützt durch ein Netzwerk von medizinischen Zentren und klinisch tätigen Wissenschaftlern erleichtert Esco Aster IIT- und FIM-Studien, insbesondere in Australien, wo FuE-Anreize die Kosten senken. Das Unternehmen treibt seine Vision „One World BioSolutions for One Health" (BioSolutions für eine Welt und eine Gesundheit) voran, ermöglicht hohe Erträge bei niedrigen GMP-Kosten und stärkt so die Bioökonomie in Singapur und Asien.

Kontakte
Esco Aster Pte. Ltd.
[email protected]
Website: https://escoaster.com/

Shine-On Biomedical Co., Ltd.
[email protected] 
Website: https://en.shineon-bio.com/

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. und Shine-On Biomedical Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Esco Aster signe avec Shine-On Biomedical un contrat de fabrication clinique d'exosomes, conforme aux BPF en vigueur, pour une nouvelle plateforme HLA-G ciblant l'administration de médicaments exosomiques

Esco Aster, une organisation de recherche, développement et fabrication sous contrat (CRDMO) verticalement intégrée, pour les cellules et les...

Esco Aster firma un contrato de fabricación clínica de exosomas con Shine-On Biomedical

Esco Aster, una empresa de desarrollo de desarrollo de células y derivados de células con integración vertical y sede en JTC LaunchPad Singapur,...
More Releases From This Source

Explore

Biotechnology

Biotechnology

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

News Releases in Similar Topics