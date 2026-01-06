Esco Aster firma un contrato de fabricación clínica de exosomas con Shine-On Biomedical para una novedosa plataforma de administración de fármacos dirigida a exosomas, primera en su clase, dirigida a HLA-G

SINGAPUR, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Esco Aster, una empresa de desarrollo de desarrollo de células y derivados de células con integración vertical y sede en JTC LaunchPad Singapur, anunció el apoyo de fabricación de CMC para el programa de exosomas dirigidos a HLA-G de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical patrocinó a Esco Aster en 2023 para servicios de cGMP, comenzando con el desarrollo de exosomas de alto rendimiento utilizando la plataforma de líneas celulares de Esco Aster. Los informes técnicos del desarrollo de procesos, análisis y formulación, la carga de fármacos en exosomas, las ejecuciones de ingeniería de GMP y los estudios de estabilidad respaldaron la presentación de la solicitud de autorización de comercialización (IND) de Shine-On. La IND fue aprobada por la FDA estadounidense en el primer trimestre de 2025.

Además, Esco Aster proporciona servicios técnicos para estudios exploratorios de viabilidad de la carga de exosomas, según las instrucciones de Shine-On. Shine-On Biomedical es una empresa emergente innovadora en la administración de fármacos a partir de exosomas.

El producto patentado de ShineOn, SOB100, un transportador de administración de fármacos mediante exosomas dirigidos a HLA-G, ha pasado la revisión IND de la FDA de EE. UU. y el estudio de fase I en curso, lo que lo convierte en una plataforma de exosomas dirigida a HLA-G potencialmente primera en su clase para el desarrollo de fármacos.

Declaración de Hung-Che Chiang, director general de Shine-On Biomedical

"Los estudios preclínicos han mostrado características de biodistribución prometedoras que respaldan una mayor exploración de cargas útiles basadas en moléculas pequeñas, ácidos nucleicos y proteínas".

Paralelamente, Esco Aster proporciona Mitosis™ Enterprise Solutions para respaldar la posible evaluación futura de flujos de trabajo cGMP de un solo uso en el Hospital Universitario Médico de China.

Esta colaboración consolida la posición de Esco Aster como la primera CRDMO de Singapur, totalmente local, que ofrece un desarrollo integral de exosomas cancerosos diseñados, desde la creación de líneas celulares hasta la fabricación con certificación GMP, utilizando su biorreactor patentado 3D Tide Motion™. Esta tecnología reduce el costo de los productos vendidos (COGS) al permitir múltiples cosechas de medios acondicionados por ciclo. Esco Aster también codesarrolla programas de terapia celular autóloga en la ASEAN, incluyendo una plataforma de reactivación de células T dirigida al CPNM con mutación de KRAS no G12C.

Esco Aster apoya a los innovadores de Asia-Pacífico mediante la ampliación de la biofabricación, el acceso a los mercados y la comercialización en el sur de Asia, la ASEAN y Oceanía, una región con un PIB de aproximadamente 10,5 billones de dólares y una población de aproximadamente 2.600 millones de personas. Con el apoyo de una red de centros médicos y científicos clínicos, Esco Aster facilita estudios de IIT y FIM, especialmente en Australia, donde los incentivos de I+D reducen los costes. La empresa impulsa su visión "One World BioSolutions for One Health", que permite un alto rendimiento a bajo coste de BPM para fortalecer la bioeconomía de Singapur y Asia.

Contactos

Esco Aster Pte. Ltd.

[email protected]

Sitio web: https://escoaster.com/

Shine-On Biomedical Co., Ltd.

[email protected]

Sitio web: https://en.shineon-bio.com/

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. y Shine-On Biomedical Co., Ltd. Todos los derechos reservados.