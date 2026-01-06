Esco Aster firma un contrato de fabricación clínica con buenas prácticas de fabricación actuales de exosomas con Shine-On Biomedical para una novedosa plataforma de administración de fármacos basada en exosomas, primera en su clase y dirigida a antígeno leucocitario humano G

SINGAPUR, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Esco Aster, una célula integrada verticalmente y derivada de la investigación, fabricación y desarrollo por contrato (CRDMO, por sus siglas en inglés) con sede en JTC LaunchPad Singapur, anunció el soporte de fabricación de CMC para el programa de exosomas dirigidos a antígeno leucocitario humano G (HLA-G, por sus siglas en inglés) de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical patrocinó a Esco Aster en 2023 para los servicios de con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP, por sus siglas en inglés) y comenzó con el desarrollo de exosomas de alto rendimiento utilizando la plataforma de líneas celulares de Esco Aster. Los informes técnicos sobre el desarrollo de procesos, análisis y formulaciones, y la carga de fármacos en exosomas, ejecuciones de ingeniería de buenas prácticas de fabricación y estudios de estabilidad respaldaron la presentación de solicitud del nuevo fármaco en investigación (IND, por sus siglas en inglés) de Shine-On. El IND fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. en el primer trimestre de 2025.

Además, Esco Aster ofrece servicios técnicos para estudios exploratorios de viabilidad de carga de exosomas según las instrucciones de Shine-On. Shine-On Biomedical es un innovador emergente en la administración de fármacos basados en exosomas.

El producto patentado de ShineOn, SOB100, portador de administración de fármacos de exosoma dirigido a HLA-G, pasó la revisión IND de la FDA de EE. UU. y el estudio de fase I en curso, lo que lo convierte en una plataforma de exosoma dirigida a HLA-G de primera clase para el desarrollo de fármacos.

Declaración de Hung-Che Chiang, gerente general de Shine-On Biomedical

"Los estudios preclínicos demostraron características de biodistribución prometedoras que respaldan una mayor exploración mediante cargas útiles basadas en moléculas pequeñas, ácidos nucleicos y proteínas".

Al mismo tiempo, Esco Aster, ofrece Mitosis™ Enterprise Solutions para respaldar la posible evaluación futura de flujos de trabajo de cGMP de un solo uso en el Hospital Universitario Médico de China.

Esta colaboración fortalece la posición de Esco Aster como el primer CRDMO totalmente local de Singapur que ofrece desarrollo de exosomas de cáncer de ingeniería de extremo a extremo, desde la creación de líneas celulares hasta las buenas prácticas de fabricación con su biorreactor patentado 3D Tide Motion™. Esta tecnología reduce el costo de productos vendidos al permitir múltiples cosechas de medios acondicionados por ejecución. Además, Esco Aster desarrolla en conjunto programas de terapia celular autóloga en la ASEAN, incluida una plataforma de reactivación de células T dirigida al cáncer de pulmón no microcítico con mutación KRAS no G12C.

Esco Aster apoya a los innovadores de Asia-Pacífico mediante la ampliación de la biofabricación, el acceso al mercado y la comercialización en el sur de Asia, la ASEAN y Oceanía, una región valorada en alrededor de 10,5 billones de PIB con unas 2.600 millones de personas. Con el apoyo de una red de centros médicos y científicos clínicos, Esco Aster facilita los estudios de ensayos iniciados por el investigados y de fase inicial I (IIT y FIM, por sus siglas en inglés, respectivamente), en especial en Australia, donde los incentivos en investigación y desarrollo (I + D) reducen los costos. La empresa avanza en su visión "One World BioSolutions for One Health" (BioSoluciones mundiales para una salud única), lo que permite un alto rendimiento a bajo costo de las buenas prácticas de fabricación para fortalecer la bioeconomía de Singapur y Asia.

