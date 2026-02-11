Especialistas de renome mundial anunciarão os primeiros vencedores do Prêmio Shaw em Ciência da Computação

HONG KONG, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 28 de janeiro, a Shaw Prize Foundation anunciou a criação do Prêmio Shaw em Ciência da Computação, que se une aos prêmios existentes em Astronomia, Ciências da Vida e Medicina e Ciências Matemáticas.

O Comitê de Seleção inaugural, composto por especialistas de renome mundial, selecionará o(s)/a(s) primeiro(s)/a(s) laureado(s)/a(s). As inscrições estarão abertas de setembro a novembro de 2026, com o anúncio previsto para a primavera de 2027.

Os membros do Comitê de Seleção do Prêmio Shaw em Ciência da Computação vêm de diversas regiões e possuem experiências profissionais abrangentes, incluindo ganhadores do Prêmio Turing, ex-reitores de universidades e líderes seniores nos setores de tecnologia da informação e educação. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

A comissão é liderada pela professora Jennifer Chayes, reitora da Faculdade de Computação, Ciência de Dados e Sociedade da UC Berkeley. Ela destacou a composição diversificada do comitê como um ponto forte fundamental: "Nosso comitê reúne conhecimentos extraordinários de todo o mundo, refletindo a natureza internacional e interdisciplinar da ciência da computação atualmente. Essa diversidade garante um processo de avaliação equilibrado, inclusivo e rigoroso".

O professor Tony Chan, que presidiu o Comitê de Planejamento que elaborou o novo prêmio, passa a integrar o Comitê de Seleção. Ex-reitor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) e da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, ele expressou a esperança de que o Prêmio Shaw "empreste seu prestígio e histórico para reconhecer contribuições verdadeiramente excepcionais para a ciência da computação".

Outro ex-reitor universitário que integra o comitê é o Professor John L. Hennessy, que foi reitor da Universidade Stanford por 16 anos e recebeu o Prêmio A.M. Turing da ACM em 2017. "Espero que o Prêmio Shaw promova um profundo reconhecimento da importância e da profundidade intelectual da ciência da computação como área de estudo", declarou.

O comitê inclui outros três laureados com o Prêmio Turing: os professores Jack Dongarra, Yann LeCun e Joseph Sifakis. O professor Dongarra, laureado com o Prêmio Turing de 2021 e atualmente Professor Pesquisador Emérito na Universidade do Tennessee, em Knoxville, disse que é um privilégio ajudar a elaborar este novo prêmio desde o início: "Espero que o Prêmio comunique que ideias ousadas e inovadoras — especialmente as recentes — sejam vistas, valorizadas e celebradas pela comunidade global."

O professor Sifakis, premiado em 2007 e atualmente Diretor Emérito de Pesquisa do CNRS no Laboratório Verimag, abordou os desafios mais profundos da área: "A resposta à busca pela inteligência reside na exploração dos fenômenos mentais e na compreensão de como a consciência surgiu nos organismos vivos."

O professor LeCun, presidente executivo da AMI Labs e professor Jacob T. Schwartz de Ciência da Computação na Universidade de Nova York, recebeu o Prêmio Turing em 2018. Ele atuou por muitos anos como Cientista-Chefe de IA na Meta.

"A computação é uma das capacidades humanas mais importantes", declarou o presidente do Conselho da HKUST, professor Harry Shum. Ele reconheceu o poder da ciência da computação: "Estamos atingindo rapidamente o nível de inteligência humana. Isto terá um impacto profundo e sem precedentes na humanidade, na sua maioria benéfico, mas não sem muitas preocupações".

Concluindo as perspectivas, a professora Jeannette M. Wing, Vice-Presidente Executiva de Pesquisa e professora de Ciência da Computação da Universidade de Columbia, comentou: "É uma homenagem à ciência da computação que a Fundação Prêmio Shaw reconheça nossa área e reconheça quem não apenas proporcionou uma compreensão científica da computação, mas também desenvolveu tecnologias que transformaram todos os aspectos de nossas vidas."

"Esta é uma cópia traduzida. Para maior precisão profissional, consulte a versão original em inglês."

