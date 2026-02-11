Expertos líderes mundiales nombrarán a los primeros ganadores del Premio Shaw en Ciencias de la Computación

HONG KONG, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de enero, la Fundación Shaw Prize anunció la creación del Premio Shaw en Ciencias de la Computación, que se suma a los premios ya existentes en Astronomía, Ciencias de la Vida y Medicina, y Ciencias Matemáticas.

El comité de selección inaugural, compuesto por expertos de renombre mundial, seleccionará al primer galardonado o galardonados. Las nominaciones estarán abiertas de septiembre a noviembre de 2026, y el anuncio está previsto para la primavera de 2027.

Los miembros del comité de selección del Premio Shaw de Ciencias de la Computación proceden de diversas regiones y cuentan con una amplia experiencia, entre los que se incluyen galardonados con el Premio Turing, antiguos rectores universitarios y altos cargos de los sectores de la tecnología de la información y la educación. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Al frente del comité se encuentra la profesora Jennifer Chayes, decana de la Facultad de Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos y Sociedad de la Universidad de California en Berkeley. Chayes señaló que la diversidad del comité es uno de sus principales puntos fuertes: "Nuestro comité reúne a expertos extraordinarios de todo el mundo, lo que refleja la naturaleza internacional e interdisciplinaria de las ciencias de la computación actuales. Esta diversidad garantiza un proceso de evaluación equilibrado, inclusivo y riguroso".

El profesor Tony Chan, que presidió el comité de planificación que dio forma al nuevo premio, se une al comité de selección como miembro. Antiguo rector de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) y de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, espera que el Premio Shaw "aporte su prestigio y su trayectoria para reconocer las contribuciones verdaderamente destacadas a las ciencias de la computación".

Otro antiguo rector universitario que forma parte del comité es el profesor John L. Hennessy, que fue rector de la Universidad de Stanford durante 16 años y recibió el Premio A.M. Turing de la Asociación para la Maquinaria Computacional (ACM, por sus siglas en inglés) de 2017. "Espero que el Premio Shaw", afirmó, "aporte un profundo reconocimiento de la importancia y la profundidad intelectual de la informática como campo".

El comité incluye a otros tres galardonados con el Premio Turing: los profesores Jack Dongarra, Yann LeCun y Joseph Sifakis. El profesor Dongarra, galardonado con el premio Turing de 2021 y actualmente profesor emérito de investigación en la Universidad de Tennessee en Knoxville, afirmó que es un privilegio ayudar a definir este nuevo premio desde cero: "Espero que el premio sea una señal de que las ideas audaces y que definen el campo, especialmente las más recientes, sean vistas, valoradas y celebradas por la comunidad mundial".

El profesor Sifakis, galardonado en 2007 y actualmente director emérito de investigación del CNRS (Cento Nacional de Investigación Científica de Francia) en el Laboratorio Verimag, abordó los retos más profundos del campo: "La respuesta a la búsqueda de la inteligencia reside en explorar los fenómenos mentales y comprender cómo surgió la conciencia en los organismos vivos".

El profesor LeCun, presidente ejecutivo de AMI Labs y el profesor Jacob T. Schwartz de Ciencias de la Computación en la Universidad de Nueva York, recibieron el Premio Turing en 2018. Durante muchos años ocupó el cargo de científico jefe de IA en Meta.

"La computación es una de las capacidades humanas más importantes", afirmó el presidente del Consejo de la HKUST, el profesor Harry Shum. Reconoció el poder de las ciencias de la computación: "Estamos alcanzando rápidamente el nivel de inteligencia humana. Esto va a tener un impacto sin precedentes y profundo en la humanidad, en su mayor parte beneficioso, pero no exento de muchas preocupaciones".

Para concluir las perspectivas, la profesora Jeannette M Wing, vicepresidenta ejecutiva de Investigación y profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad de Columbia, afirmó: "Es un tributo a las ciencias de la computación que la Fundación Shaw Prize reconozca nuestro campo y honre a aquellos que no solo han proporcionado una comprensión científica de la computación, sino que también han desarrollado una tecnología que ha transformado todos los aspectos de nuestras vidas".

"Esta es una copia traducida. Para mayor precisión profesional, consulte la versión original en inglés".

