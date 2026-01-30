O Prêmio Shaw passa a incluir ciência da computação em uma expansão histórica

HONG KONG, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Fundação do Prêmio Shaw anunciou sua primeira grande expansão em mais de duas décadas: a criação do Prêmio Shaw em Ciência da Computação, uma nova categoria destinada a reconhecer avanços pioneiros nesse campo transformador que vem remodelando o mundo contemporâneo.

A Fundação Shaw anunciou em 28 de janeiro a criação de uma nova categoria de prêmio em ciência da computação: https://youtu.be/8NWUlZxKsjg Speed Speed Quatro palestrantes (da esquerda para a direita): professora Jennifer Chayes, professor Kenneth Young, Dr. Raymond Chan e professor Tony Chan.

Fundado em 2002 pelo magnata da mídia de Hong Kong, o falecido Sr. Run Run Shaw, e concedido pela primeira vez em 2004, o Prêmio Shaw já homenageou mais de 110 pessoas excepcionais nas áreas de astronomia, ciências da vida e medicina, e ciências matemáticas. Com a ciência da computação agora transformando rapidamente todos os domínios de nossas vidas e da investigação científica, a Fundação introduz este quarto prêmio para celebrar os avanços fundamentais da área e seu impacto de longo alcance sobre a humanidade.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, reunindo mais de 100 convidados da academia, da mídia e de outros setores.

O Dr. Raymond Chan, presidente da Fundação do Prêmio Shaw, abriu o evento destacando a transformação dramática da vida promovida pela tecnologia e o compromisso duradouro do prêmio em reconhecer a excelência. "A ciência da computação está repleta de questões ousadas que levam o pensamento humano a novos limites", afirmou, chamando a adição de uma extensão natural da visão do Sr. Shaw.

O professor Kenneth Young, presidente do Conselho do Prêmio Shaw e vice-presidente do Conselho de Avaliadores, enfatizou que o novo prêmio funcionará em paralelo com as três categorias existentes, seguindo a mesma governança, diretrizes de seleção e premiação monetária de US$ 1,2 milhão.

O professor Tony Chan, que presidiu o Comitê de Planejamento do Prêmio Shaw em Ciência da Computação, expressou profunda honra em liderar a iniciativa, que envolveu a convocação de especialistas de ponta de todo o mundo para definir o amplo escopo e os princípios orientadores do novo prêmio. Ele agora atua como membro do Comitê de Seleção.

A presidente inaugural do Comitê de Seleção, a professora Jennifer Chayes, reitora da Faculdade de Computação, Ciência de Dados e Sociedade da Universidade da Califórnia, Berkeley, destacou a ciência da computação como uma disciplina intelectual profunda, assim como outras ciências básicas homenageadas pelo prêmio. Essa natureza científica fundamental se alinha perfeitamente à visão do prêmio de homenagear avanços essenciais que beneficiam a humanidade. Ela incentivou os líderes convidados da área a indicar candidatos quando as nomeações forem abertas, de setembro a novembro de 2026. Os laureados inaugurais serão anunciados na primavera de 2027, juntamente com os laureados das outras três categorias do prêmio.

"Esta é uma cópia traduzida. Para fins de precisão profissional, consulte a versão original em inglês."

