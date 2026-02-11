世界有数の専門家が初となるコンピュータ・サイエンス分野のショウ賞（Shaw Prize）の受賞者を決定
香港、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 1月28日、Shaw Prize Foundationは、従来の天文学、生命科学および医学、数理科学などの賞に加えて、コンピュータ・サイエンスにおけるショウ賞を創設すると発表しました。
世界有数の専門家で構成される第1回選考委員会が第1回の受賞者を選出します。ノミネートは2026年9月から11月にかけて行われ、発表は2027年春を予定しています。
UC Berkeleyのコンピューティング・データ科学・社会部学部長のJennifer Chayes教授が委員会を率います。彼女は、委員会の多様なメンバー構成が核となる強みであると指摘しています。「委員会は、今日のコンピュータサイエンスの国際的で学際的な性質を反映し、世界中から類まれなる専門知識が集まっています。こうした多様性により、バランスの取れた、包括的かつ厳格な評価プロセスが保証されるのです。」
新たな賞を策定した企画委員会の委員長を務めたTony Chan教授が、選考委員会のメンバーに加わります。Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) とKing Abdullah Universityの元学長である彼は、ショウ賞が「コンピューターサイエンスへの真の卓越した貢献を評価するために、その名声と実績が後押ししてくれるでしょう」と期待しています。
Stanford Universityの学長を16年間務め、2017年のACM A.M. チューリング賞（Turing Award）を受賞したJohn L Hennessy教授も委員会のメンバーに名を連ねています。「ショウ賞が、コンピュータ・サイエンスの分野としての重要性と知的な深みを浸透させることを願っています」と彼は述べています。
委員会には、 Jack Dongarra教授、Yann LeCun教授、 Joseph Sifakis教授の3人のチューリング賞受賞者も含まれています。2021年にチューリング賞を受賞し、現在はUniversity of Tennessee, Knoxvilleの名誉教授であるDongarra教授は、この新しい賞の創設に一から携われることを光栄に思うと語っています。「この賞が、大胆かつ学問分野を定義するようなアイデア、特に最近生まれたアイデアが、国際社会から注目され、評価され、称賛されることを示すものであることを願っています。」
2007年の受賞者であり、現在はVerimag LaboratoryでCNRSの名誉リサーチディレクターを務める Sifakis教授は、この分野の最も深い課題について語りました。「知的探求の答えは、精神現象を探求し、意識がいかにして生物に生じたかを理解することにあります。」
AMI Labsのエグゼクティブ・チェアマンであり、New York UniversityでJacob T. Schwartz Professor of Computer Scienceを務める LeCun教授は、2018年にチューリング賞を受賞しています。LeCun教授はMetaのチーフAIサイエンティストを長年務めています。
「コンピューティングは人間にとって最も重要な能力のひとつです」とHKUSTのカウンシル・チェアマンであるHarry Shum教授は述べています。彼はコンピューターサイエンスの力を高く評価していました。「我々は人間の知能レベルに急速に近づいています。これは人類にこれまでにない大きな影響を与えるものです。そのほとんどは有益なものですが、それと同時に少なからず懸念もあります。」
Columbia Universityの研究担当エグゼクティブ・バイスプレジデントでコンピューター・サイエンスを専門とするJeannette M Wing教授は、最後に次のように締めくくっています。「Shaw Prize Foundationが私たちの分野を評価し、コンピュテーションの科学的な理解を提供するだけでなく、私たちの生活のあらゆる面を変革する技術を開発した人々を称えることは、コンピュータサイエンスへの賛辞といえます。」
