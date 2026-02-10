Expertos líderes mundiales anunciarán a los ganadores del primer Premio Shaw en Ciencias de la Computación

HONG KONG, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de enero, la Fundación Premio Shaw anunció la creación del Premio Shaw en Ciencias de la Computación, que se suma a los premios existentes en Astronomía, Ciencias de la Vida y Medicina y Ciencias Matemáticas.

El Comité de Selección inaugural, compuesto por expertos de renombre mundial, seleccionará al primer/a laureado/a. Las nominaciones se abrirán de septiembre a noviembre de 2026, y el anuncio está previsto para la primavera de 2027.

The Selection Committee Members of The Shaw Prize in Computer Science come from diverse regions and possess comprehensive backgrounds, including Turing Award laureates, former university presidents, and senior leaders in the I&T and education sectors.

El comité está liderado por la profesora Jennifer Chayes, decana de la Facultad de Informática, Ciencias de Datos y Sociedad de UC Berkeley. Chayes destacó la diversa composición del comité como una fortaleza fundamental: "Nuestro comité reúne a expertos extraordinarios de todo el mundo, lo que refleja la naturaleza internacional e interdisciplinaria de la informática actual. Esta diversidad garantiza un proceso de evaluación equilibrado, inclusivo y riguroso".

El profesor Tony Chan, quien presidió el Comité de Planificación que creó el nuevo premio, se une al Comité de Selección como miembro. Expresidente de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) y de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, esperaba que el Premio Shaw "aprovechara su prestigio y trayectoria para reconocer contribuciones verdaderamente sobresalientes a la informática".

Otro exrector universitario que forma parte del comité es el profesor John L. Hennessy, quien fue rector de la Universidad de Stanford durante 16 años y recibió el Premio A.M. Turing de la ACM en 2017. "Espero que el Premio Shaw", declaró, "constituya un profundo reconocimiento a la importancia y la profundidad intelectual de la informática como campo".

El comité incluye a otros tres galardonados con el Premio Turing: los profesores Jack Dongarra, Yann LeCun y Joseph Sifakis. El profesor Dongarra, galardonado con el Premio Turing en 2021 y actualmente profesor investigador emérito de la Universidad de Tennessee, Knoxville, afirmó que es un privilegio contribuir a la definición de este nuevo premio desde sus cimientos: "Espero que el Premio demuestre que las ideas audaces que definen un campo, especialmente las recientes, son reconocidas, valoradas y celebradas por la comunidad global".

El profesor Sifakis, galardonado en 2007 y actualmente director emérito de investigación del CNRS en el laboratorio Verimag, abordó los desafíos más profundos del campo: "La respuesta a la búsqueda de inteligencia radica en explorar los fenómenos mentales y comprender cómo surgió la conciencia en los organismos vivos".

El profesor LeCun, presidente ejecutivo de AMI Labs y profesor de Ciencias de la Computación Jacob T. Schwartz en la Universidad de Nueva York, recibió el Premio Turing en 2018. Se desempeñó durante muchos años como científico jefe de IA en Meta.

"La informática es una de las capacidades humanas más importantes", destacó el presidente del Consejo de la HKUST, el profesor Harry Shum. Reconoció el poder de la informática: "Estamos alcanzando rápidamente el nivel de inteligencia humana. Esto tendrá un impacto profundo y sin precedentes para la humanidad, en su mayoría beneficioso, pero no exento de numerosas preocupaciones".

Para concluir las perspectivas, la profesora Jeannette M. Wing, vicepresidenta ejecutiva de investigación y profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad de Columbia, comentó: "Es un homenaje a la informática que la Fundación Premio Shaw reconozca nuestro campo y honre a quienes no solo han aportado una comprensión científica de la computación, sino que también han desarrollado tecnología que ha transformado todos los aspectos de nuestras vidas".

"Esta es una copia traducida. Para mayor precisión, consulte la versión original en inglés".