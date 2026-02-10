Des experts de renommée mondiale désignent les lauréats du premier prix Shaw en sciences informatique

HONG KONG, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 28 janvier, la Shaw Prize Foundation a annoncé la création du Prix Shaw en sciences informatique, qui vient s'ajouter aux prix existants en astronomie, en sciences de la vie et médecine et en sciences mathématiques.

Le comité de sélection inaugural, composé d'experts de renommée mondiale, choisira le(s) premier(s) lauréat(s). Les nominations seront ouvertes de septembre à novembre 2026 et l'annonce des lauréats est prévue au printemps 2027.

The Selection Committee Members of The Shaw Prize in Computer Science come from diverse regions and possess comprehensive backgrounds, including Turing Award laureates, former university presidents, and senior leaders in the I&T and education sectors.

Le comité est dirigé par le professeur Jennifer Chayes, doyenne du College of Computing, Data Science, and Society de l'université de Berkeley. Elle a souligné que la diversité de la composition du comité était un de ses principaux atouts : « Notre comité réunit des compétences extraordinaires provenant du monde entier, ce qui reflète la nature internationale et interdisciplinaire de l'informatique aujourd'hui. Cette diversité est un gage d'équilibre, d'inclusivité et de rigueur dans le processus d'évaluation. »

Le professeur Tony Chan, qui a présidé le comité de planification du nouveau prix, rejoint le comité de sélection en tant que membre. Ancien président de l'université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) et de la King Abdullah University of Science and Technology, il espère que le prix Shaw « légitimera la reconnaissance des véritables contributions remarquables aux sciences de l'informatique grâce à son prestige et sa crédibilité. »

Un autre ancien président d'université membre du comité est le professeur John L. Hennessy, qui a présidé l'université de Stanford pendant 16 ans et qui a été lauréat du prix A.M. Turing de l'ACM en 2017. « J'espère que le prix Shaw permettra de reconnaître pleinement l'importance et la profondeur intellectuelle de l'informatique en tant que domaine », a-t-il déclaré.

Le comité inclut également trois autres lauréats du prix Turing, les professeurs Jack Dongarra, Yann LeCun et Joseph Sifakis. Le professeur Dongarra, lauréat du prix Turing en 2021 et actuellement professeur de recherche émérite à l'université du Tennessee, à Knoxville, a déclaré que c'était un privilège de contribuer à la définition de ce nouveau prix dès son instigation : « J'espère que le prix montrera que les idées audacieuses et novatrices, en particulier les plus récentes, sont perçues, appréciées et célébrées par la communauté internationale.

Le professeur Sifakis, lauréat du prix 2007 et actuellement directeur de recherche émérite du CNRS au laboratoire Verimag, a abordé les défis les plus importants de la discipline : « La réponse à la quête de l'intelligence réside dans l'exploration des phénomènes mentaux et dans la compréhension de l'apparition de la conscience chez les organismes vivants. »

Le professeur LeCun, président exécutif d'AMI Labs et professeur d'informatique Jacob T. Schwartz à l'université de New York, a reçu le prix Turing en 2018. Il a occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur scientifique de de l'IA chez Meta.

« L'informatique est l'une des capacités humaines les plus importantes », a déclaré le président du conseil de la HKUST, le professeur Harry Shum. Il a reconnu le pouvoir de l'informatique : « Nous atteignons rapidement le niveau d'intelligence humaine. Cela aura un impact profond et sans précédent sur l'humanité, principalement bénéfique, mais non dénué de préoccupations. »

Le professeur Jeannette M. Wing, vice-présidente exécutive pour la recherche et professeur d'informatique à l'université de Columbia, a conclu les perspectives en déclarant : « C'est un hommage à l'informatique que la Shaw Prize Foundation rend à notre discipline et à ceux qui ont non seulement offert une compréhension scientifique de l'informatique, mais aussi développé une technologie qui a transformé tous les aspects de notre vie. »

