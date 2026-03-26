Esports Nations Cup 2026 concede status oficial de parceiro a mais de 100 nações para construir o futuro dos eSports entre nações

Nova estrutura global une federações, clubes e líderes do ecossistema para formar seleções nacionais e mobilizar comunidades locais, acelerando a representação no cenário global

Assista à campanha de anúncio dos parceiros das seleções nacionais da ENC

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RIADE, Arábia Saudita, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Esports Foundation (EF) concedeu hoje o status de Parceiro da Seleção Nacional a organizações e indivíduos de mais de 100 países e territórios para a Esports Nations Cup 2026 (ENC), a competição global de eSports baseada em nações que terá estreia em Riade de 2 a 29 de novembro de 2026.

Mais de 100 países e territórios receberam da The Esports Foundation o título de Parceiro Nacional da Equipe na sua primeira edição Esports Nations Cup

Esta é a primeira vez que os eSports introduzem um sistema global estruturado para seleções nacionais em larga escala, adicionando uma nova camada ao ecossistema da indústria ao lado da competição entre clubes. Projetada para complementar estruturas existentes, em vez de substituí-las, a ENC trabalhará com partes interessadas locais mais próximas do esporte para fortalecer conexões e apoiar o desenvolvimento nacional a longo prazo.

Os Parceiros da Seleção Nacional liderarão a formação das equipes, mobilizarão as comunidades locais e estabelecerão as estruturas necessárias para viabilizar a participação e o crescimento dos eSports. Para garantir a participação mundial, países e territórios sem parceiros serão apoiados por estruturas regionais fornecidas pela EF.

A EF recebeu mais de 630 inscrições de 150 países e territórios, refletindo o interesse global e a oportunidade para os eSports entre nações. Os parceiros representam organizações de eSports tradicionais que moldaram suas cenas nacionais por décadas, juntamente com forças emergentes que impulsionam a próxima onda de jogos competitivos. A lista de organizações e indivíduos que receberam esse status está disponível no site da ENC e será atualizada à medida que novas nomeações forem confirmadas.

"A Esports Nations Cup introduz algo que os eSports nunca tiveram antes: um sistema global para seleções nacionais em escala sem precedentes", disse Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation. "A resposta que recebemos de todo o mundo mostra que as comunidades estão prontas para este próximo passo. Junto com nossos parceiros, estamos construindo as estruturas que permitirão que os jogadores representem suas nações e compitam no maior palco dos eSports. Com mais de 100 nações agora parte do sistema, a Esports Nations Cup passa de conceito à realidade, estabelecendo os eSports nacionais como uma parte duradoura do cenário competitivo global."

Reconhecendo que os eSports se desenvolveram de forma diferente em muitas nações, a ENC adota uma abordagem liderada por parcerias em vez de depender de um único modelo, marcando uma primeira vez no esporte global e nos eSports. Trabalhando com partes interessadas locais reconhecidas, sejam instituições, clubes ou organizações lideradas pela comunidade, este modelo foi projetado para desbloquear todo o potencial criativo e competitivo de cada país.

Os Parceiros da Seleção Nacional operarão por meio de uma variedade de estruturas, desde órgãos nacionais estabelecidos, como a Korea Esports Association e a Saudi Esports Federation, até coalizões lideradas por clubes no Brasil e nos EUA, e alianças híbridas público-privadas em países como Alemanha, Canadá e Emirados Árabes Unidos.

Em mercados como Malásia, Turquia e Tailândia, os parceiros incluem federações que trabalham em estreita colaboração com comunidades locais, enquanto em regiões emergentes como Indonésia e Mongólia, os parceiros estão sendo apoiados por meio de desenvolvimento estruturado para representar seus países em um palco global.

Pela primeira vez na história dos eSports, seleções nacionais serão formadas a partir dessas estruturas locais, reunindo jogadores para competir por seus países e desbloqueando uma nova dimensão de torcedores baseada em identidade e orgulho. Desde o domínio lendário da Coreia do Sul em League of Legends e a afinidade da Índia pelo xadrez, até a tradição do Brasil em Counter-Strike, o legado de jogos de luta do Japão e as potências de jogos mobile do Sudeste Asiático, a ENC cria um novo palco global para competição.

A ENC será lançada em Riade em novembro de 2026 antes de adotar um modelo de rodízio entre cidades. A ENC bienal complementa a Esports World Cup (EWC) anual, entre clubes, fornecendo uma estrutura estável para jogadores e investimento de longo prazo em programas de seleções nacionais.

Mais informações sobre a Esports Nations Cup serão divulgadas nas próximas semanas. Para se manter atualizado, acesse eSportsnationscup.com, e siga a ENC no X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, e siga a Esports Foundation no LinkedIn.

Sobre a Esports Nations Cup

A Esports Nations Cup (ENC) é uma competição global bienal de eSports criada pela Esports Foundation (EF) que traz o orgulho nacional para o palco mundial. Estreando em Riade, Arábia Saudita, em 2026, a ENC contará com os melhores jogadores do mundo competindo não por seus clubes, mas por seus países e territórios, em uma seleção de títulos de eSports de destaque. Construída em colaboração com parceiros de jogos, clubes e organizações de eSports, a ENC estabelece a primeira plataforma recorrente e em grande escala para seleções nacionais em eSports. Além da competição, ela visa alimentar a torcida, inspirar heróis e fornecer caminhos sustentáveis para nações, jogadores e parceiros crescerem no ecossistema global de eSports. eSportsnationscup.com

Sobre a Esports Foundation

A Esports Foundation (EF) é uma organização sem fins lucrativos baseada em Riade, Arábia Saudita, dedicada a promover e profissionalizar a indústria global de eSports. Por meio da Esports World Cup (EWC) anual e da Esports Nations Cup (ENC) bienal, a EF reúne os melhores jogadores do mundo, clubes líderes e milhões de fãs para os maiores palcos do gaming competitivo. Além de sediar torneios, a Esports Foundation trabalha o ano todo para expandir o ecossistema de eSports, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades duradouras para jogadores, equipes e parceiros em todo o mundo.

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FONTE Esports World Cup Foundation