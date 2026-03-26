Esports Nations Cup 2026 Berikan Status Mitra Resmi di Lebih dari 100 Negara Untuk Membangun Masa Depan Esports Berdasarkan Negara

Kerangka kerja global baru ini menyatukan federasi, klub, dan pemimpin ekosistem untuk membentuk tim nasional dan menggalang komunitas lokal guna mempercepat representasi di panggung global

RIYADH, Arab Saudi, 26 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Esports Foundation (EF) memberikan status Mitra Tim Nasional kepada organisasi dan individu di lebih dari 100 negara maupun wilayah untuk Esports Nations Cup 2026 (ENC). ENY adalah kompetisi esport global berdasarkan negara yang akan dimulai di Riyadh pada tanggal 2-29 November 2026.

The Esports Foundation has awarded National Team Partner status to more than 100 countries and territories for the inagural Esports Nations Cup

Inilah pertama kalinya esports memperkenalkan sistem global terstruktur untuk tim nasional dalam skala besar, dengan menambahkan lapisan baru pada ekosistem di industri ini selain kompetisi berbasis klub. ENC dirancang untuk melengkapi kerangka kerja yang ada, bukan menggantikannya. ENC akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lokal yang paling dekat dengan olahraga ini untuk memperkuat hubungan dan mendukung pembangunan nasional jangka panjang.

Mitra Tim Nasional akan memimpin pembentukan tim, menggalang komunitas lokal, dan membangun struktur yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi dan pertumbuhan esports. Untuk memastikan partisipasi di seluruh dunia, negara dan wilayah yang tidak memiliki mitra akan didukung melalui struktur regional yang disediakan oleh EF.

EF menerima lebih dari 630 permohonan dari 150 negara dan wilayah, yang mencerminkan minat global dan peluang untuk esports berdasarkan negara. Para mitra tersebut mewakili organisasi esports lama yang telah membentuk kancah nasional selama puluhan tahun bersama kekuatan-kekuatan baru yang mendorong gelombang permainan kompetitif berikutnya. Daftar organisasi dan individu yang mendapatkan status ini tercantum di situs web ENC dan akan diperbarui setelah konfirmasi penunjukan tambahan.

"Esports Nations Cup memperkenalkan sesuatu yang belum pernah ada di dunia esports: sistem global untuk tim nasional dalam skala yang belum pernah ada," kata Ralf Reichert, CEO Esports Foundation. "Tanggapan yang kami terima dari seluruh dunia menunjukkan bahwa masyarakat telah siap untuk langkah selanjutnya. Bersama para mitra, kami membangun struktur yang akan memungkinkan pemain mewakili negara mereka dan berkompetisi di panggung terbesar di esports. Dengan lebih dari 100 negara yang menjadi bagian dari sistem ini, konsep Esports Nations Cup menjadi kenyataan, yakni menetapkan esports nasional sebagai bagian abadi dalam kompetisi global."

Dengan menyadari perbedaan perkembangan esports di berbagai negara, untuk pertama kalinya di dunia olahraga global dan esports, ENC menggunakan pendekatan berbasis kemitraan daripada satu model saja. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal yang telah diakui dari kalangan institusi, klub, maupun organisasi yang dipimpin komunitas, model ini dirancang untuk membuka seluruh potensi kreatif dan kompetitif di setiap negara.

Mitra Tim Nasional akan beroperasi melalui berbagai struktur, mulai dari badan nasional yang sudah mapan seperti Korea Esports Association dan Saudi Esports Federation hingga koalisi yang dipimpin oleh klub di Brasil dan Amerika Serikat, dan kerja sama publik-swasta di negara seperti Jerman, Kanada, dan UEA.

Di pasar seperti Malaysia, Turki, dan Thailand, para mitra meliputi federasi yang bekerja sama dengan komunitas akar rumput; sedangkan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan Mongolia, para mitra didukung melalui pengembangan terstruktur untuk mewakili negara mereka di panggung global.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah esports, tim nasional akan dibentuk dari struktur lokal ini dan menyatukan pemain untuk berkompetisi bagi negara mereka serta membuka dimensi baru bagi kumpulan penggemar berdasarkan identitas dan kebanggaan. Mulai dari dominasi League of Legends yang legendaris di Korea Selatan dan kecintaan India pada Catur hingga tradisi Counter-Strike di Brasil, warisan game pertarungan di Jepang, dan kekuatan game seluler di Asia Tenggara, ENC menciptakan panggung global yang baru bagi kompetisi.

ENC akan diluncurkan di Riyadh pada bulan November 2026 sebelum berpindah antar kota. ENC yang diadakan dua tahun sekali ini melengkapi Esports World Cup (EWC) tahunan yang berbasis klub, dengan menyediakan struktur yang stabil bagi pemain dan investasi jangka panjang dalam program tim nasional.

Informasi selengkapnya tentang Esports Nations Cup akan diumumkan beberapa minggu mendatang. Untuk melihat informasi terbaru, kunjungi esportsnationscup.com, dan ikuti ENC di X, Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, atau ikuti Esports Foundation di LinkedIn.

Tentang Esports Nations Cup

Esports Nations Cup (ENC) adalah pertandingan esports global setiap dua tahun oleh Esports Foundation (EF) yang membawa kebanggaan nasional ke panggung dunia. Dimulai di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2026, ENC akan menampilkan pemain terbaik dunia yang bertanding untuk negara dan wilayah mereka, bukan klub mereka, di berbagai game esports terkemuka. Didirikan melalui kerja sama dengan mitra game, klub, dan organisasi esports, ENC membangun platform rutin pertama dan berskala besar bagi tim nasional cabang esports. Selain pertandingan, ENC bertujuan mendorong penggemar, menginspirasi pahlawan, dan menyediakan jalur berkelanjutan bagi negara, pemain, dan mitra untuk bertumbuh dalam ekosistem esports global. esportsnationscup.com

Tentang Esports Foundation

Esports Foundation (EF) adalah organisasi nirlaba asal Riyadh, Arab Saudi, yang berkomitmen untuk memajukan dan memprofesionalkan industri esports global. Melalui ajang tahunan Esports World Cup (EWC) dan Esports Nations Cup (ENC) yang diadakan dua tahun sekali, EF menyatukan pemain terbaik dunia, klub ternama, dan jutaan penggemar di panggung terbesar dalam dunia game kompetitif. Selain menyelenggarakan turnamen, selama setahun penuh Esports Foundation menumbuhkan ekosistem esports, mendukung pengembangan profesional berbakat, dan menciptakan peluang terus-menerus bagi pemain, tim, dan mitra di seluruh dunia.

