E스포츠 네이션스 컵 2026, 100여 국가에 공식 파트너 지위 부여… 국가 대항 E스포츠 미래 구축 나서

새 글로벌 프레임워크 통해 연맹과 ·클럽, 생태계 리더를 결집, 국가대표팀 구성과 지역 커뮤니티 활성화로 글로벌 무대 진출 가속

ENC 국가대표 파트너 발표 캠페인 시청

[ 미디어 키트 ]

리야드, 사우디아라비아, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- E스포츠 재단(The Esports Foundation, EF)이 2026년 11월 2일부터 29일까지 리야드에서 처음 열리는 국가 대항 글로벌 E스포츠 대회 E스포츠 네이션스 컵(Esports Nations Cup 2026, ENC)를 위해 100여 국가와 지역의 기관과 개인에게 국가대표 파트너(National Team Partner) 지위를 부여했다고 3월 25일 발표했다.

이는 E스포츠가 대규모로 국가대표팀 중심으로 짜인 글로벌 시스템을 도입하는 첫 사례로 기존 클럽 중심 경쟁 구조에 더해 새로운 생태계 계층이 생기는 결과를 낳게 된다. ENC는 기존 체계를 대체하지 않고 보완하는 것을 목표로 설계됐으며, 종목과 가장 밀접한 지역 이해관계자들과 협력해 연결성을 강화하고 장기적인 국가 단위 발전을 지원할 계획이다.

The Esports Foundation has awarded National Team Partner status to more than 100 countries and territories for the inagural Esports Nations Cup

국가대표 파트너는 대표팀 구성과 지역 커뮤니티 활성화, E스포츠 참여 확대 및 성장에 필요한 체계 구축을 주도하게 된다. 전 세계에서 참여할 수 있도록 파트너가 없는 국가 및 지역은 EF가 제공하는 지역별 구조를 통해 지원을 받는다.

EF는 국가와 지역 총 150곳에서 630건이 넘는 신청을 접수했다. 이는 국가 대항 E스포츠에 대한 글로벌 관심과 성장 가능성이 그만큼 높다는 증거다. 선정된 파트너에는 수십 년간 자국 E스포츠 생태계를 구축해 온 기존 조직 외에도 차세대 경쟁 게임을 이끄는 신흥 세력도 포진하고 있다. 파트너로 선정된 기관과 개인 명단은 ENC 공식 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 추가로 선정이 될 때마다 명단은 계속 업데이트될 예정이다.

랄프 라이허트(Ralf Reichert) E스포츠 재단 CEO는 "E스포츠 네이션스 컵은 전례 없는 규모로 글로벌 국가대표팀 시스템을 e스포츠에 처음으로 도입하는 것"이라며 "전 세계에서 나타난 반응을 보면 커뮤니티가 다음 단계로 나아갈 준비가 되었음을 알 수 있다. 파트너들과 함께 선수들이 자국을 대표해 E스포츠 최대 무대에서 경쟁할 수 있는 구조를 구축하고 있다. 현재 100여 국가가 이 시스템에 참여하면서 E스포츠 네이션스 컵은 개념 단계를 넘어 현실이 되었고 국가 대항 E스포츠를 글로벌 경쟁 환경 속 지속적 축으로 자리매김하게 될 것"이라고 말했다.

ENC는 E스포츠가 국가마다 서로 다른 방식으로 발전해 왔다는 점을 고려해 한 모델에 의존하기보다 파트너십 중심 접근 방식을 채택했다. 이는 글로벌 스포츠와 E스포츠를 통틀어 처음 시도되는 방식이다. 기관, 클럽, 커뮤니티 중심 조직 등 공인된 지역 이해관계자들과 협력해 각 국가의 창의적·경쟁적 잠재력을 최대한 이끌어내는 것을 목표로 하고 있다.

국가대표 파트너는 운영 구조가 다양하다. 한국E스포츠협회(Korea Esports Association), 사우디 E스포츠연맹(Saudi Esports Federation)처럼 기성 국가 단위 기관도 있고 브라질과 미국처럼 클럽이 주도하는 연맹도 있으며 독일, 캐나다,·아랍에미리트(UAE)처럼 민관 협력 구조도 있다.

말레이시아, 터키, 태국과 같은 시장에서는 연맹이 지역 커뮤니티와 긴밀히 협력하는 형태로 참여하고 있으며, 인도네시아와 몽골 등 신흥 지역에서는 구조화된 개발 지원을 통해 국가를 대표할 수 있도록 파트너를 육성하고 있다.

E스포츠 역사상 처음으로 이 같은 지역 구조를 기반으로 국가대표팀이 구성되며, 선수들은 국가를 대표해 경쟁하게 된다. 이를 통해 정체성과 자부심을 중심으로 한 새 팬덤이 만들어질 것으로 기대된다. ENC는 한국의 리그 오브 레전드(League of Legends) 지배력, 인도의 체스 선호도, 브라질의 카운터스트라이크(Counter-Strike) 전통, 일본의 격투 게임 유산, 동남아시아의 모바일 게임 강세 등 다양한 지역적 특성을 바탕으로 새로운 글로벌 경쟁 무대를 조성하고 있다.

ENC는 2026년 11월 리야드에서 첫 대회를 개최한 이후 순회 개최 방식으로 전환될 예정이다. 2년 주기로 열려 매년 열리는 클럽 대항 대회인 E스포츠 월드컵(Esports World Cup, EWC)을 보완하게 되며 이로써 선수들에게는 안정적인 구조가 되고 국가대표 프로그램에게는 장기적 투자가 가능하다.

E스포츠 네이션스 컵에 관한 추가 정보는 향후 몇 주 내 공개될 예정이다. 최신 소식은 esportsnationscup.com에서 확인할 수 있으며, X, 페이스북(Facebook), 인스타그램(Instagram), 틱톡(TikTok), 유튜브(YouTube)에서 ENC를, 링크드인(LinkedIn)에서 E스포츠 재단을 팔로우하면 된다.

E스포츠 네이션스 컵 소개

E스포츠 네이션스 컵은 E스포츠 재단이 창설해 2년마다 열리는 글로벌 E스포츠 대회로 국가적 자부심을 세계 무대로 확장하는 것을 목표로 한다. 2026년 사우디아라비아 리야드에서 출범하는 ENC는 세계 최고 선수들이 클럽이 아닌 국가와 지역을 대표해 주요 E스포츠 종목에서 경쟁하는 무대가 될 예정이다. 게임사, 클럽, E스포츠 조직과 협력해 구축된 ENC는 E스포츠 역사상 첫 정기 대규모 국가대표 플랫폼을 마련했다. 또 단순한 경쟁을 넘어 팬덤을 활성화하고, 새로운 스타를 탄생시키며, 국가·선수·파트너가 글로벌 E스포츠 생태계에서 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 제공하는 것이 목표다. esportsnationscup.com

E스포츠 재단 소개

E스포츠 재단은 사우디아라비아 리야드에 본사를 둔 비영리 기관으로 글로벌 E스포츠 산업의 발전과 전문화를 목표로 하는 곳이다. 매년 열리는 E스포츠 월드컵(EWC)과 2년마다 열리는 E스포츠 네이션스 컵(ENC)을 통해 세계 최고 수준의 선수, 주요 클럽, 수백만 팬을 하나로 모아 경쟁 게임의 최대 무대를 제공한다. 대회 개최를 넘어 연중 내내 E스포츠 생태계 확장, 인재 육성 지원, 전 세계 선수·팀·파트너를 위해 지속 가능한 기회 창출에 힘쓰고 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941650/Esports_Foundation_awarded_National_Team_Partner_status.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941651/EsportsNationsCup_Wordmark_Black.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2695442/Esports_World_Cup_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Esports World Cup Foundation