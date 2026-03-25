Esports Nations Cup 2026 ने राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स के भविष्य के निर्माण हेतु 100+ देशों को आधिकारिक पार्टनर का दर्जा प्रदान किया

वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व को गति प्रदान करते हुए नया वैश्विक ढांचा संघों, क्लबों और इकोसिस्टमों के अग्रणीयों को राष्ट्रीय टीमें बनाने और स्थानीय समुदायों को संगठित करने के लिए एकजुट करता है।

ENC National Team Partners की घोषणा अभियान देखें

[मीडिया किट]

रियाद, सऊदी अरब, 25 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Esports Foundation (EF) ने आज 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में संगठनों और व्यक्तियों को वैश्विक राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता, Esports Nations Cup 2026 (ENC) के लिए National Team Partner का दर्जा प्रदान किया, जिसका उद्घाटन 2-29 नवंबर, 2026 को रियाद में होने वाला है।

The Esports Foundation has awarded National Team Partner status to more than 100 countries and territories for the inagural Esports Nations Cup

क्लब-आधारित प्रतियोगिता के साथ-साथ उद्योग के इकोसिस्टम में एक नई परत जोड़ते हुए, ईस्पोर्ट्स पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय टीमों के लिए एक संरचित वैश्विक सिस्टम प्रस्तुत कर रहा है। मौजूदा ढांचों को बदलने के बजाय उनका पूरक बनने के लिए डिज़ाइन किया गया, ENC खेल से सबसे करीब से जुड़े स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर संबंधों को मजबूत करने और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास का समर्थन करने के लिए काम करेगा।

National Team Partners टीम गठन का नेतृत्व, स्थानीय समुदायों को संगठित और ईस्पोर्ट्स में भागीदारी और विकास को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक संरचनाएं स्थापित करेंगे। विश्वव्यापी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पार्टनर रहित देशों और क्षेत्रों को यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की गई क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स में वैश्विक रुचि और अवसर को दर्शाते हुए, EF को 150 देशों और क्षेत्रों से 630 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। ये पार्टनर उन प्रतिष्ठित ईस्पोर्ट्स संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने दशकों से अपने राष्ट्रीय परिदृश्य को आकार दिया है, और जो प्रतिस्पर्धी गेमिंग की अगली लहर को आगे बढ़ाने वाली उभरती हुई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन संगठनों और व्यक्तियों को यह दर्जा दिया गया है, उनकी सूची ENC वेबसाइट पर उपलब्ध है और अतिरिक्त नियुक्तियों की पुष्टि होने पर इसे अपडेट किया जाएगा।

"ईस्पोर्ट्स में Esports Nations Cup कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहा है जो पहले कभी नहीं था: राष्ट्रीय टीमों के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर एक वैश्विक सिस्टम," Esports Foundation के CEO, Ralf Reichert, ने कहा। "पूरे विश्व से मिलनी वाली प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि इस अगले कदम के लिए समुदाय तैयार हैं। हम अपने पार्टनरों के साथ मिलकर ऐसी संरचनाएं बना रहे हैं जो खिलाड़ियों को अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने और ईस्पोर्ट्स के सबसे बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएंगी। अब 100 से अधिक देशों के इस सिस्टम का भाग बनने के साथ, Esports Nations Cup अवधारणा को वास्तविकता में बदल रहा है, और राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का एक स्थायी भाग बना रहा है।"

यह मानते हुए कि कई देशों में ईस्पोर्ट्स का विकास अलग-अलग तरीके से हुआ है, वैश्विक खेल और ईस्पोर्ट्स दोनों में एक नई पहल चिन्हित करते हुए, ENC एक सिंगल मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय पार्टनर-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। मान्यता प्राप्त स्थानीय हितधारकों, चाहे वे संस्थान हों, क्लब हों या समुदाय-आधारित संगठन हों, के साथ मिलकर काम करके, यह मॉडल प्रत्येक राष्ट्र की पूरी रचनात्मक और प्रतिस्पर्धी क्षमता को उजागर करने के लिए बनाया गया है।

National Team Partner कई प्रकार की संरचनाओं के माध्यम से काम करेंगे, जिनमें Korea Esports Association और Saudi Esports Federation जैसे स्थापित राष्ट्रीय निकाय, ब्राजील तथा अमेरिका में क्लब-आधारित गठबंधन और जर्मनी, कनाडा तथा UAE जैसे देशों में हाइब्रिड सार्वजनिक-निजी गठबंधन शामिल हैं।

मलेशिया, तुर्की और थाईलैंड जैसे बाजारों में, पार्टनरों में जमीनी स्तर के समुदायों के साथ मिलकर काम करने वाले संघ शामिल हैं, जबकि इंडोनेशिया और मंगोलिया जैसे उभरते क्षेत्रों में, पार्टनरों को वैश्विक मंच पर अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संरचित विकास के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

ईस्पोर्ट्स के इतिहास में पहली बार, इन स्थानीय संरचनाओं से राष्ट्रीय टीमें बनेंगी, जो खिलाड़ियों को अपने देश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ लाएंगी और पहचान तथा गौरव पर आधारित प्रशंसक वर्ग के नए आयाम खोलेंगी। दक्षिण कोरिया के विख्यात League of Legends के दबदबे और भारत की शतरंज के प्रति लगाव से लेकर ब्राजील की काउंटर-स्ट्राइक परंपरा, जापान की फाइटिंग गेम्स की विरासत और दक्षिण-पूर्व एशिया के मोबाइल गेम्स के दिग्गजों तक, प्रतिस्पर्धा के लिए ENC एक नया वैश्विक मंच तैयार कर रहा है।

ENC नवंबर 2026 में रियाद में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद यह एक रोटेटिंग सिटी मॉडल में परिवर्तित हो जाएगा। द्विवार्षिक ENC वार्षिक क्लब-आधारित Esports World Cup (EWC) का पूरक है, जो खिलाड़ियों के लिए एक स्थिर संरचना और राष्ट्रीय टीम कार्यक्रमों में दीर्घकालिक निवेश प्रदान करता है।

Esports Nations Cup के संबंध में अतिरिक्त जानकारियाँ आने वाले सप्ताहों में जारी की जाएंगी। नवीनतम जानकारी के लिए, esportsnationscup.com पर जाएं, और X, Facebook, Instagram, TikTok और YouTube पर ENC का अनुसरण करें, और LinkedIn पर Esports Foundation का अनुसरण करें।

Esports Nations Cup का परिचाय

Esports Nations Cup (ENC), Esports Foundation (EF) द्वारा बनाई गई एक द्विवार्षिक वैश्विक Esports प्रतियोगिता है जो राष्ट्रीय गौरव को विश्व मंच पर लाती है। सऊदी अरब के रियाद में 2026 में शुरू होने वाले ENC में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने क्लबों के स्थान पर अपने देशों और क्षेत्रों के लिए, अग्रणी ईस्पोर्ट्स खिताबों की एक सिरीज़ में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गेम पार्टनरों, क्लबों और ईस्पोर्ट्स संगठनों के सहयोग से निर्मित, ENC द्वारा ईस्पोर्ट्स में राष्ट्रीय टीमों के लिए पहला पुनरावृत्तीय, बड़े-पैमाने का प्लेटफ़ार्म स्थापित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रशंसक आधार को बढ़ाना, मुख्य पात्रों को प्रेरित करना और वैश्विक ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम में राष्ट्रों, खिलाड़ियों और पार्टनरों के विकास के लिए स्थायी मार्ग प्रदान करना है। esportsnationscup.com

Esports Foundation का परिचाय

Esports Foundation (EF) रियाद, सऊदी अरब में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो वैश्विक ईस्पोर्ट्स उद्योग को आगे बढ़ाने और पेशेवर बनाने के लिए समर्पित है। वार्षिक Esports World Cup (EWC) और द्विवार्षिक Esports Nations Cup (ENC) के माध्यम से, EF प्रतिस्पर्धी गेमिंग के सबसे बड़े मंचों के लिए विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों, अग्रणी क्लबों और लाखों प्रशंसकों को एक साथ लाता है। टूर्नामेंट आयोजित करने के अतिरिक्त, Esports Foundation पूरे वर्ष ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने, प्रतिभा विकास को सपोर्ट करने और पूरे विश्व के खिलाड़ियों, टीमों और पार्टनरों के लिए स्थायी अवसर बनाने के लिए काम करता है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2941650/Esports_Foundation_awarded_National_Team_Partner_status.jpg

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2941651/EsportsNationsCup_Wordmark_Black.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2695442/Esports_World_Cup_Foundation_Logo.jpg