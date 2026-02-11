Estudo revela que quase seis em cada dez empresas não possuem políticas para negociação de criptomoedas

O Quinto Estudo Anual do Mercado de Criptomoedas e Conformidade da StarCompliance destaca um progresso gradual, mesmo com a persistência de falhas nas políticas de trading de criptomoedas pelos funcionários

ROCKVILLE, Maryland, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A StarCompliance (Star), importante fornecedora de tecnologia de compliance para funcionários e empresas, divulgou hoje as principais conclusões de seu Quinto Estudo Anual de Mercado de Criptomoedas e Compliance, oferecendo uma visão geral de como as empresas estão gerenciando o trading de criptomoedas para funcionários. O estudo avalia a prontidão das empresas para monitorar as transações e participações de criptomoedas dos funcionários, ao mesmo tempo em que destaca lacunas essenciais de conformidade.

O estudo constatou que 63% das empresas em todo o mundo permitem que seus funcionários realizem trading de criptomoedas sem aprovação prévia, o que revela uma falha significativa na conformidade, em um momento de maior supervisão regulatória dos ativos digitais em todo o mundo.

Além disso, 79% das empresas em todo o mundo não planejam implementar uma política de trading de criptomoedas em 2026, o que as torna suscetíveis a uma ampla gama de conflitos de interesse, incluindo uso de informação privilegiada e uso indevido de informações materiais não divulgadas publicamente.

"À medida que a regulamentação dos ativos digitais ganha maturidade e se transforma em normas claras e definidas a escala global, as empresas podem avançar com maior confiança na criação de programas de conformidade abrangentes," afirmou Steve Brown, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Star. "Nossos dados demonstram que as empresas que formalizaram antecipadamente políticas de trading de criptomoedas para seus funcionários estão em uma melhor situação, à medida que as regulamentações ganham forma. Por outro lado, as sem controles claros, agora enfrentam uma pressão crescente para se atualizarem usando planos de ação regulatórios estabelecidos."

As principais conclusões são:

A governança das transações com criptomoedas continua perigosamente imatura 63% dos entrevistados relatam uma ausência de política formal de trading de criptomoedas para funcionários 37% confirmam que há uma política em vigor, ressaltando uma falha significativa nas políticas em todas as empresas



A visibilidade limitada cria uma falha grave no controle Mais de 50% dos entrevistados escolheram a falta de visibilidade como o principal desafio no monitoramento do trading de criptomoedas e na detecção de conflitos ou uso indevido de MNPI (Informação relevante não divulgada ao público)



A preparação regulatória fica aquém do impulso regulatório 75% dos entrevistados descrevem suas organizações como "um pouco despreparadas" ou "muito despreparadas" para gerenciar riscos de cripto, tokenização e previsão de mercado



Métodos passivos predominam apesar da orientação regulatória clara

As empresas estão divididas quanto às suas respostas regulatórias na preparação para ativos tokenizados e regulamentações do mercado digital

46% relatam a existência da estratégia "esperar para ver" 25% estão planejando, mas ainda não agiram Apenas 21% estão tomando medidas drásticas Oito por cento não sabem



A Star oferece soluções de conformidade de ativos cripto e tokenizados, oferecendo aprovação prévia automatizada, detecção de riscos em tempo real e monitoramento contínuo, capacitando os funcionários que desejam negociar e vender criptomoedas a fazê-lo com facilidade, ao mesmo tempo em que fornece à empresa a visibilidade necessária para proteger seus negócios.

