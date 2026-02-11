Un estudio revela que casi seis de cada diez empresas carecen de políticas sobre el comercio de criptomonedas

El quinto estudio anual sobre el mercado de las criptomonedas y el cumplimiento normativo de StarCompliance destaca los avances graduales, a pesar de que persisten las deficiencias en las políticas sobre el comercio de criptomonedas por parte de los empleados

ROCKVILLE, Maryland, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), proveedor líder de tecnología para el cumplimiento normativo de empleados y empresas, ha publicado hoy las conclusiones principales de su quinto estudio anual sobre el mercado de las criptomonedas y el cumplimiento normativo, que ofrece una visión general de cómo las empresas gestionan el comercio de criptomonedas por parte de sus empleados. El estudio evalúa la preparación de las empresas para monitorear las transacciones y las tenencias de criptomonedas de sus empleados, a la vez que destaca las deficiencias críticas en materia de cumplimiento normativo.

El estudio reveló que el 63 % de las empresas a nivel mundial permiten a sus empleados el comercio con criptomonedas sin autorización previa, lo que pone de manifiesto una importante brecha en materia de cumplimiento normativo en un momento en el que se ha intensificado el escrutinio regulatorio de los activos digitales en todo el mundo.

Además, el 79 % de las empresas a nivel mundial no tiene previsto implementar una política de comercio de criptomonedas en 2026, lo que las deja expuestas a una amplia variedad de conflictos de intereses, incluido el uso de información privilegiada y el mal manejo de información relevante y no pública.

"A medida que la regulación de los activos digitales madura y se convierte en normas claras y definidas a nivel mundial, las empresas pueden avanzar con mayor confianza en la creación de programas de cumplimiento integrales", afirmó Steve Brown, director de Desarrollo de Negocios de Star. "Nuestros datos muestran que las empresas que formalizaron de manera temprana las políticas de comercio de criptomonedas de sus empleados están mejor posicionadas a medida que las regulaciones toman forma, mientras que aquellas sin controles claros ahora enfrentan una presión creciente para ponerse al día utilizando hojas de ruta regulatorias establecidas".

Los hallazgos clave incluyen:

La gobernanza del comercio de criptomonedas sigue siendo peligrosamente inmadura El 63 % de los encuestados afirma que no existe una política formal sobre el comercio de criptomonedas por parte de los empleados El 37 % confirma que existe una política, lo que destaca una importante brecha normativa entre las empresas



La visibilidad limitada crea una brecha crítica en el control Más del 50 % de los encuestados eligió la falta de visibilidad como el principal desafío a la hora de monitorear el comercio de criptomonedas y detectar conflictos o el uso indebido de la información relevante no pública (MNPI)



La preparación normativa se queda atrás del impulso normativo El 75 % de los encuestados describen a sus organizaciones como "algo poco preparadas" o "muy poco preparadas" para gestionar los riesgos relacionados con las criptomonedas, la tokenización y los mercados de predicción



Los enfoques pasivos predominan a pesar de la clara orientación normativa

Las empresas están divididas en su respuesta normativa ante la preparación para los activos tokenizados y las regulaciones del mercado digital

El 46 % afirma adoptar un enfoque de "esperar y ver qué pasa" El 25 % está planificando, pero aún no ha actuado Solo el 21 % está tomando medidas agresivas El 8 % no está al tanto



Star ofrece soluciones líderes en el sector para el cumplimiento normativo en materia de operaciones con criptomonedas y activos tokenizados, que incluyen la autorización previa automatizada, la detección de riesgos en tiempo real y el monitoreo continuo, lo que permite a los empleados que desean comerciar y vender criptomonedas hacerlo fácilmente, a la vez que proporciona a la empresa la visibilidad que necesita para proteger su negocio.

