Un estudio revela que casi seis de cada diez empresas carecen de políticas para el comercio de criptomonedas

El quinto estudio anual de StarCompliance sobre el mercado de criptomonedas y cumplimiento normativo destaca un progreso gradual, incluso cuando persisten las brechas en las políticas de comercio de criptomonedas entre los empleados

ROCKVILLE, Md., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), proveedor líder de tecnología de cumplimiento normativo para empleados y empresas, publicó hoy las principales conclusiones de su Quinto Estudio Anual del Mercado de Criptomonedas y Cumplimiento, que ofrece un panorama general de cómo las empresas gestionan el comercio de criptomonedas de sus empleados. El estudio evalúa la preparación de las empresas para supervisar las transacciones y tenencias de criptomonedas de los empleados, a la vez que destaca las deficiencias críticas en el cumplimiento normativo.

El estudio encontró que el 63 por ciento de las empresas a nivel mundial permiten el comercio de criptomonedas por parte de sus empleados sin aprobación previa, lo que revela una brecha de cumplimiento material en un momento de mayor escrutinio regulatorio de los activos digitales en todo el mundo.

Además, el 79 por ciento de las empresas a nivel mundial no planean poner en marcha una política de comercio de criptomonedas en 2026, lo que las deja expuestas a una amplia gama de conflictos de intereses, incluido el uso de información privilegiada y el mal manejo de información importante no pública.

"A medida que la regulación de activos digitales se consolida en estándares claros y definidos a nivel mundial, las empresas pueden avanzar con mayor confianza en la creación de programas integrales de cumplimiento", afirmó Steve Brown, director de Desarrollo de Negocios de Star. "Nuestros datos muestran que las empresas que formalizaron con antelación políticas de trading de criptomonedas para empleados están mejor posicionadas a medida que se concretan las regulaciones, mientras que aquellas que carecen de controles claros se enfrentan ahora a una creciente presión para ponerse al día utilizando las hojas de ruta regulatorias establecidas".

Los hallazgos clave incluyen:

La gobernanza de las transacciones con criptomonedas sigue siendo peligrosamente inmadura

El 63 por ciento de los encuestados informa de que no existe una política formal sobre comercio de criptomonedas para empleados.



El 37 por ciento confirma que existe una, lo que subraya una importante brecha política entre las empresas.

La visibilidad limitada crea una brecha de control crítica

Más del 50 por ciento de los encuestados eligieron la falta de visibilidad como el principal desafío para monitorear el comercio de criptomonedas y detectar conflictos o mal uso de MNPI.

La preparación regulatoria va a la zaga del impulso regulatorio

El 75 por ciento de los encuestados describe a sus organizaciones como "algo poco preparadas" o "muy poco preparadas" para gestionar los riesgos de las criptomonedas, la tokenización y el mercado de predicción.

Los enfoques pasivos dominan a pesar de la clara dirección regulatoria

Las empresas están divididas en su respuesta regulatoria en preparación para los activos tokenizados y las regulaciones del mercado digital.

El 46 por ciento informa una actitud de "esperar y ver"



El 25 por ciento está planificando, pero aún no ha actuado



Solo el 21 por ciento está tomando medidas drásticas



El 8 por ciento desconoce

Star ofrece soluciones de cumplimiento de activos tokenizados y transacciones de criptomonedas líderes en la industria, que ofrecen autorización previa automatizada, detección de riesgos en tiempo real y monitoreo continuo, lo que permite a los empleados que desean comerciar y vender criptomonedas hacerlo fácilmente y, al mismo tiempo, brindarle a la empresa la visibilidad que necesita para proteger su negocio.

Acerca de StarCompliance

StarCompliance es un proveedor líder de soluciones tecnológicas de cumplimiento normativo para empleados y empresas. Con la confianza de millones de usuarios en 120 países durante más de 25 años, la Plataforma Empresarial StarCompliance ofrece una interfaz intuitiva que conecta a personas, flujos de trabajo y datos, proporcionando la tecnología y la información práctica necesarias para mitigar riesgos de forma proactiva y monitorear conflictos a nivel mundial. Visite StarCompliance: Software de Cumplimiento Normativo para Empleados para descubrir la seguridad integral y la garantía inigualable que necesita para construir una cultura de cumplimiento conectada hoy mismo.

