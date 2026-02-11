調査結果で10社中ほぼ6社に暗号取引に関するポリシーがないことが判明

第5回のStarCompliance Crypto & Compliance Market Studyで、従業員向けの暗号取引ポリシーのギャップが依然として存在する中でも、少しずつ改善されていることが明らかになりました。

メリーランド州ロックビル, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 従業員と企業のコンプライアンス技術の大手プロバイダーであるStarCompliance（Star）は本日、第5回のAnnual Crypto & Compliance Market Studyの主要調査結果を発表しました。この調査は、従業員の暗号取引と保有を監視する企業の準備状況を評価しながら、一方で重大なコンプライアンス上のギャップを浮き彫りにしています。

この調査によると、世界の企業の63%が事前承認なしに従業員の暗号取引を許可しており、世界的にデジタル資産に対する規制の監視が強化されている中で、コンプライアンス上の重大なギャップが明らかになった。

さらに、世界の企業の79%が2026年に暗号取引ポリシーを導入する予定がなく、インサイダー取引や重要な非公開情報の誤った取り扱いなど、広範囲の利益相反にさらされています。

「デジタル資産に関する規制が世界的に明確な定義済みの基準へと成熟していくにつれ、企業は包括的なコンプライアンス プログラムの構築をより大きな自信を持って進めることができるようになります」と話すのは、Starの事業開発責任者であるSteve Brown氏です。「当社のデータによると、従業員の暗号取引ポリシーを早期に正式化した企業は、規制が具体化するにつれてより有利な立場を得ます。一方で、明確な管理体制を持たない企業は、確立された規制のロードマップを使用して追いつかなければならず、ますます大きなプレッシャーに直面します」

主な調査結果は以下のとおりです。

暗号取引のガバナンスは危険なほど未成熟なままになっています。 回答者の63%が、従業員の暗号取引に関する正式なポリシーはないと回答しています。 37%が導入済みと回答しており、企業間のポリシーのギャップが顕著に表れています。



可視性が制限されていることが重大な管理上のギャップを生み出しています。 回答者の50%以上が、暗号取引を監視し、MNPIの競合や不正使用を検出する際の主な課題として、可視性の欠如を挙げています。



規制に対する準備態勢は規制の勢いに遅れをとっています。 回答者の75%が、暗号、トークン化、予測市場のリスク管理について自社組織は「準備があまりできていない」または「準備がほどんどできていない」と回答しています。



明確な規制の方向性にもかかわらず受動的なアプローチが優勢

トークン化資産やデジタル市場規制への準備に関して、企業の規制への対応は二分されています。

46%が「様子見」と回答しています。 25%が計画を立てていてもまだ行動していません。 積極的な措置を講じているのはわずか21%です。 8%は認識すらしていません



Starは、業界をリードする暗号取引およびトークン化資産コンプライアンス ソリューションを提供し、自動化された事前清算、リアルタイムのリスク検出、継続的なモニタリングを行うことで、従業員が暗号の取引や販売を容易に行うことができるようにし、一方でビジネスの保護に必要な可視性を提供しています。

StarComplianceについて

StarComplianceは、従業員と企業のコンプライアンス テクノロジー ソリューションのリーディング プロバイダーです。StarCompliance Enterprise Platformは、25年以上にわたって世界120か国の数百万人のユーザーから信頼されています。StarCompliance Enterprise Platformは、ユーザー フレンドリーなインターフェイスを提供し、人、ワークフロー、データを結び付け、リスクを予防的に軽減し、グローバルに競合をモニタリングするために必要なテクノロジーと実用的な洞察を提供します。StarComplianceをご覧ください。従業員規制コンプライアンス ソフトウェアによって、今日のコンプライアンス文化の構築に必要な包括的なセキュリティと比類のない保証を見つけることができます。

