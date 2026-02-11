Une étude révèle que près de six entreprises sur dix n'ont pas de politique de trading de cryptomonnaies

La cinquième étude annuelle de StarCompliance sur le marché des cryptomonnaies et de la conformité met en évidence des progrès progressifs, même si des lacunes de politique de trading de cryptomonnaies par les employés persistent

ROCKVILLE, Maryland, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), l'un des principaux fournisseurs de technologies de conformité pour les employés et les entreprises, publie aujourd'hui les principales conclusions de sa cinquième étude de marché annuelle sur les cryptomonnaies et la conformité, qui donne un aperçu de la manière dont les entreprises gèrent le trading de cryptomonnaies par leurs employés. L'étude évalue l'état de préparation des entreprises à contrôler les transactions et les avoirs en cryptomonnaie de leurs employés, tout en mettant en évidence les principales lacunes en matière de conformité.

L'étude révèle que 63 % des entreprises dans le monde autorisent le trading de cryptomonnaies par leurs employés sans approbation préalable, ce qui révèle une lacune importante en matière de conformité à un moment où les actifs numériques font l'objet d'une surveillance réglementaire accrue à l'échelle mondiale.

En outre, 79 % des entreprises au niveau mondial ne prévoient pas de mettre en œuvre une politique de trading de cryptomonnaies en 2026, ce qui les expose à un large éventail de conflits d'intérêts, y compris le délit d'initié et la mauvaise manipulation d'informations matérielles non publiques.

« À mesure que la réglementation des actifs numériques évolue vers des normes claires et définies à l'échelle mondiale, les entreprises peuvent aller de l'avant avec une plus grande confiance dans l'élaboration de programmes de conformité complets », déclare Steve Brown, responsable du développement commercial chez Star. « Nos données montrent que les entreprises qui ont formalisé très tôt les politiques de trading de cryptomonnaies des employés sont mieux positionnées à mesure que les réglementations prennent forme, tandis que celles qui n'ont pas de contrôles clairs sont maintenant confrontées à une pression croissante pour rattraper leur retard en utilisant les feuilles de route réglementaires établies. »

Principales conclusions de l'étude :

La gouvernance des transactions sur cryptomonnaies reste dangereusement immature 63 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir de politique officielle en matière de cryptomonnaies 37 % confirment qu'une telle politique est en place, ce qui souligne l'existence d'un écart important entre les entreprises



Une visibilité limitée crée des lacunes critiques en matière de contrôle Plus de 50 % des personnes interrogées considèrent que le manque de visibilité est le principal obstacle à la surveillance du trading de cryptomonnaies et à la détection des conflits ou de l'utilisation abusive de MNPI.



L'état de préparation réglementaire est en retard sur l'élan réglementaire 75 % des personnes interrogées décrivent leur organisation comme étant « plutôt mal préparée » ou « très mal préparée » à gérer les risques liés aux cryptomonnaies, à la tokenisation et au marché prédictif.



Les approches passives dominent malgré une orientation réglementaire claire

Les entreprises sont divisées dans leur réponse réglementaire en préparation aux actifs tokenisés et aux réglementations des marchés numériques.

46 % déclarent adopter une approche « attentiste » 25 % planifient mais n'ont pas encore agi Seuls 21 % prennent des mesures énergiques Huit pour cent se disent ne pas être informées



Star propose ses Crypto Dealing & Tokenized Asset Compliance Solutions pour offrir une autorisation préalable automatisée, une détection des risques en temps réel et une surveillance continue permettant aux employés de qui souhaitent négocier et vendre des cryptomonnaies de le faire facilement tout en offrant à l'entreprise la visibilité dont elle a besoin pour protéger ses activités.

À propos de StarCompliance

StarCompliance est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques en matière de conformité des employés et des entreprises. Utilisée depuis plus de 25 ans par des millions d'utilisateurs dans 120 pays, StarCompliance Enterprise Platform offre une interface conviviale qui relie les personnes, les flux de travail et les données, fournissant la technologie et les informations exploitables nécessaires pour atténuer les risques de manière proactive et surveiller les conflits à l'échelle mondiale. Visitez StarCompliance : Logiciel de conformité réglementaire des employés pour découvrir la sécurité complète et l'assurance inégalée dont vous avez besoin pour créer une culture de conformité connectée dès aujourd'hui.

