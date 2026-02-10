Studie zeigt, dass fast sechs von zehn Unternehmen keine Richtlinien für den Kryptohandel haben

Die fünfte jährliche StarCompliance-Krypto- und Compliance-Marktstudie zeigt schrittweise Fortschritte, obwohl Lücken bei Richtlinien für den Kryptohandel durch Beschäftigte bestehen bleiben

ROCKVILLE, Maryland, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), ein führender Anbieter von Compliance-Technologien für Beschäftigte und Unternehmen, hat heute die wichtigsten Ergebnisse seiner Fifth Annual Crypto & Compliance Market Study veröffentlicht, die eine Momentaufnahme darüber bietet, wie Unternehmen den Kryptohandel ihrer Beschäftigten verwalten. Die Studie bewertet, wie gut Unternehmen darauf vorbereitet sind, Kryptotransaktionen sowie Bestände von Beschäftigten zu überwachen, und hebt dabei kritische Compliance-Lücken hervor.

Die Studie ergab, dass 63 Prozent der Unternehmen weltweit den Kryptohandel durch Beschäftigte ohne Vorabgenehmigung zulassen. Das zeigt eine erhebliche Compliance-Lücke in einer Zeit, in der digitale Vermögenswerte weltweit stärker regulatorisch geprüft werden.

Zudem planen 79 Prozent der Unternehmen weltweit nicht, im Jahr 2026 eine Richtlinie für den Kryptohandel einzuführen. Dadurch sind sie einer umfangreichen Palette möglicher Interessenkonflikte ausgesetzt, darunter Insiderhandel sowie der unsachgemäße Umgang mit wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen (MNPI).

„Da sich die Regulierung digitaler Vermögenswerte weltweit zu klaren, definierten Standards weiterentwickelt, können Unternehmen mit mehr Zuversicht umfassende Compliance-Programme aufbauen", sagte Steve Brown, Leiter der Geschäftsentwicklung bei StarCompliance. „Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen, die früh Richtlinien für den Kryptohandel durch Beschäftigte formalisiert haben, besser positioniert sind, wenn Regulierungen Gestalt annehmen. Unternehmen ohne klare Kontrollen geraten hingegen zunehmend unter Druck, mithilfe etablierter regulatorischer Leitplanken aufzuholen."

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Die Governance für den Kryptohandel ist nach wie vor gefährlich unausgereift 63 Prozent der Befragten geben an, dass es keine formale Richtlinie für den Kryptohandel durch Beschäftigte gibt 37 Prozent bestätigen, dass eine Richtlinie besteht, was eine deutliche Richtlinienlücke branchenweit unterstreicht



Begrenzte Transparenz führt zu einer kritischen Kontrolllücke Mehr als 50 Prozent der Befragten nennen mangelnde Transparenz als größte Herausforderung bei der Überwachung des Kryptohandels sowie bei der Erkennung von Interessenkonflikten oder dem Missbrauch wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen (MNPI)



Bereitschaft zur Regulierung hinkt der Regulierungsdynamik hinterher 75 Prozent der Befragten stufen ihre Organisationen als „eher unvorbereitet" oder „sehr unvorbereitet" ein, wenn es um den Umgang mit Risiken aus Krypto, Tokenisierung sowie Prognosemärkten geht



Passive Ansätze dominieren trotz klarer regulatorischer Vorgaben

Unternehmen reagieren unterschiedlich auf Regulierungsanforderungen zur Vorbereitung auf tokenisierte Vermögenswerte sowie die Regulierung digitaler Märkte

46 Prozent berichten von einer abwartenden Haltung 25 Prozent planen, haben jedoch noch nicht gehandelt Nur 21 Prozent unternehmen entschlossene Schritte Acht Prozent sind sich dessen nicht bewusst



Star bietet branchenführende Compliance-Lösungen für Kryptohandel sowie tokenisierte Vermögenswerte. Dazu gehören automatisierte Vorabfreigaben, Risikoerkennung in Echtzeit sowie kontinuierliche Überwachung. So können Beschäftigte, die Krypto handeln oder verkaufen möchten, dies einfach tun, während Unternehmen die nötige Transparenz erhalten, um ihr Geschäft zu schützen.

StarCompliance ist ein führender Anbieter von Compliance-Technologielösungen für Beschäftigte und Unternehmen. Die StarCompliance Enterprise Platform genießt seit über 25 Jahren das Vertrauen von Millionen Nutzern in 120 Ländern. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Menschen, Workflows sowie Daten verbindet und die Technologie sowie umsetzbare Erkenntnisse bereitstellt, die benötigt werden, um Risiken proaktiv zu mindern und Interessenkonflikte weltweit zu überwachen. Besuchen Sie StarCompliance: Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Beschäftigte, um die umfassende Sicherheit und unvergleichliche Zuverlässigkeit zu entdecken, die Sie benötigen, um eine vernetzte Compliance-Kultur aufzubauen.

