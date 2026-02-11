기업 10곳 중 6곳, 암호화폐 거래 정책 부재한 것으로 나타나

제5회 스타컴플라이언스 암호화폐 및 규제 준수 시장 조사, 점진적 개선에도 불구하고 임직원 암호화폐 거래 정책 공백 지속

록빌, 메릴랜드, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 임직원 및 기업 규제 준수 기술 분야의 선도 기업인 스타컴플라이언스(StarCompliance, 이하 '스타')가 임직원 암호화폐 거래 관리 현황을 분석한 제5회 암호화폐 및 규제 준수 시장 조사의 주요 결과를 발표했다. 이번 조사는 기업들이 임직원의 암호화폐 거래 및 보유 현황을 모니터링할 준비 수준을 평가하는 동시에 중대한 규제 준수 공백을 조명한다.

조사 결과에 따르면 전 세계 기업의 63%가 임직원의 암호화폐 거래를 사전 승인 없이 허용하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 디지털 자산에 대한 규제 감독이 전 세계적으로 강화되고 있는 시점에서 중대한 규제 준수 격차를 시사한다.

또한 전 세계 기업의 79%는 2026년에 암호화폐 거래 정책을 도입할 계획이 없는 것으로 조사돼, 내부자 거래 및 중요 미공개 정보(MNPI)의 부적절한 취급 등 다양한 이해 상충 위험에 노출된 것으로 나타났다.

스타의 스티브 브라운(Steve Brown) 사업 개발 총괄 책임자는 "디지털 자산 규제가 전 세계적으로 더욱 명확하고 구체적인 기준으로 성숙해짐에 따라서, 기업들은 포괄적인 규제 준수 프로그램을 보다 자신 있게 구축할 수 있는 환경을 맞이하고 있다"고 말했다. 이어 "우리의 데이터는 임직원 암호화폐 거래 정책을 조기에 제도화한 기업들이 규제 체계가 정립되는 과정에서 더 유리한 위치를 점하고 있음을 보여주는 한편, 명확한 통제가 없는 기업들은 기존 규제 로드맵을 활용해 빠르게 격차를 해소해야 하는 압박에 직면해 있음을 시사한다"고 밝혔다.

주요 조사 결과는 다음과 같다.

암호화폐 거래 거버넌스, 여전히 위험할 정도로 미성숙

• 응답 기업의 63%가 공식적인 임직원 암호화폐 거래 정책이 없다고 응답

• 37%만이 관련 정책을 보유하고 있어, 기업 전반에 걸쳐 상당한 정책 격차 존재





• 응답자의 50% 이상이 암호화폐 거래 모니터링 및 이해 상충 또는 MNPI 오남용 탐지에 있어 가시성 부족을 가장 큰 과제로 지적





• 응답자의 75%가 암호화폐, 토큰화, 예측 시장 리스크 관리에 대해 자사가 '다소 준비되지 않았다' 또는 '매우 준비되지 않았다'고 응답





토큰화 자산 및 디지털 시장 규제에 대비한 기업들의 규제 대응은 다음과 같이 엇갈렸다.



• 46%는 '상황 관망' 접근 방식을 취하고 있다고 응답

• 25%는 계획 수립 단계에 있으나 아직 실행하지 않은 상태

• 21%만이 적극적인 조치를 취하고 있음

• 8%는 관련 이슈 자체를 인지하지 못하고 있음

스타는 자동화된 사전 승인, 실시간 리스크 탐지, 상시 모니터링 기능을 제공하는 업계 선도적 암호화폐 거래 및 토큰화 자산 규제 준수 솔루션을 통해, 임직원이 암호화폐를 더욱 간편하게 거래하고 판매할 수 있도록 지원하는 동시에 기업이 비즈니스를 보호하는 데 필요한 가시성을 확보할 수 있도록 돕고 있다.

