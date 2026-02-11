기업 10곳 중 6곳, 암호화폐 거래 정책 부재한 것으로 나타나
2026년 02월 11일 18:02 KST
제5회 스타컴플라이언스 암호화폐 및 규제 준수 시장 조사, 점진적 개선에도 불구하고 임직원 암호화폐 거래 정책 공백 지속
록빌, 메릴랜드, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 임직원 및 기업 규제 준수 기술 분야의 선도 기업인 스타컴플라이언스(StarCompliance, 이하 '스타')가 임직원 암호화폐 거래 관리 현황을 분석한 제5회 암호화폐 및 규제 준수 시장 조사의 주요 결과를 발표했다. 이번 조사는 기업들이 임직원의 암호화폐 거래 및 보유 현황을 모니터링할 준비 수준을 평가하는 동시에 중대한 규제 준수 공백을 조명한다.
조사 결과에 따르면 전 세계 기업의 63%가 임직원의 암호화폐 거래를 사전 승인 없이 허용하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 디지털 자산에 대한 규제 감독이 전 세계적으로 강화되고 있는 시점에서 중대한 규제 준수 격차를 시사한다.
또한 전 세계 기업의 79%는 2026년에 암호화폐 거래 정책을 도입할 계획이 없는 것으로 조사돼, 내부자 거래 및 중요 미공개 정보(MNPI)의 부적절한 취급 등 다양한 이해 상충 위험에 노출된 것으로 나타났다.
스타의 스티브 브라운(Steve Brown) 사업 개발 총괄 책임자는 "디지털 자산 규제가 전 세계적으로 더욱 명확하고 구체적인 기준으로 성숙해짐에 따라서, 기업들은 포괄적인 규제 준수 프로그램을 보다 자신 있게 구축할 수 있는 환경을 맞이하고 있다"고 말했다. 이어 "우리의 데이터는 임직원 암호화폐 거래 정책을 조기에 제도화한 기업들이 규제 체계가 정립되는 과정에서 더 유리한 위치를 점하고 있음을 보여주는 한편, 명확한 통제가 없는 기업들은 기존 규제 로드맵을 활용해 빠르게 격차를 해소해야 하는 압박에 직면해 있음을 시사한다"고 밝혔다.
주요 조사 결과는 다음과 같다.
- 암호화폐 거래 거버넌스, 여전히 위험할 정도로 미성숙
• 응답 기업의 63%가 공식적인 임직원 암호화폐 거래 정책이 없다고 응답
• 37%만이 관련 정책을 보유하고 있어, 기업 전반에 걸쳐 상당한 정책 격차 존재
- 제한된 가시성으로 인한 중대한 통제 공백
• 응답자의 50% 이상이 암호화폐 거래 모니터링 및 이해 상충 또는 MNPI 오남용 탐지에 있어 가시성 부족을 가장 큰 과제로 지적
- 규제 모멘텀에 비해 뒤처진 규제 대응 준비 수준
• 응답자의 75%가 암호화폐, 토큰화, 예측 시장 리스크 관리에 대해 자사가 '다소 준비되지 않았다' 또는 '매우 준비되지 않았다'고 응답
- 명확한 규제 방향성에도 불구하고 소극적 접근 방식이 주류
토큰화 자산 및 디지털 시장 규제에 대비한 기업들의 규제 대응은 다음과 같이 엇갈렸다.
• 46%는 '상황 관망' 접근 방식을 취하고 있다고 응답
• 25%는 계획 수립 단계에 있으나 아직 실행하지 않은 상태
• 21%만이 적극적인 조치를 취하고 있음
• 8%는 관련 이슈 자체를 인지하지 못하고 있음
스타는 자동화된 사전 승인, 실시간 리스크 탐지, 상시 모니터링 기능을 제공하는 업계 선도적 암호화폐 거래 및 토큰화 자산 규제 준수 솔루션을 통해, 임직원이 암호화폐를 더욱 간편하게 거래하고 판매할 수 있도록 지원하는 동시에 기업이 비즈니스를 보호하는 데 필요한 가시성을 확보할 수 있도록 돕고 있다.
스타컴플라이언스 소개
스타컴플라이언스는 임직원 및 기업 규제 준수 기술 솔루션 분야의 선도 기업이다. 25년 이상 전 세계 120개국에서 수백만 명의 사용자가 신뢰해 온 스타컴플라이언스 엔터프라이즈 플랫폼은 사람, 워크플로, 데이터를 연결하는 사용자 친화적 인터페이스를 제공해, 전 세계적으로 리스크를 선제적으로 완화하고 이해 상충을 모니터링하는 데 필요한 기술과 실행 가능한 인사이트를 제공한다. 스타컴플라이언스: 임직원 규제 준수 소프트웨어에서 오늘날 연결된 규제 준수 문화를 구축하는 데 필요한 포괄적인 보안 및 뛰어난 신뢰성을 확인해 볼 수 있다.
